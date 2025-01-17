Мои заказы

Пинкасова синагога – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Пинкасова синагога» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Еврейский квартал
Пешая
2 часа
26 отзывов
Групповая
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
25 сен в 12:00
€25 за человека
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пешая
3 часа
Квест
до 4 чел.
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Начало: Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€38 за всё до 4 чел.
Еврейский квартал
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Еврейский квартал
Начало: Йозефов - Еврейский город в центре Праги
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sasha
    17 января 2025
    Еврейский квартал
    Антонина профессионал своего дела! Очень остались довольны экскурсией. Для нас очень важно было, что мы могли задавать вопросы во время
    читать дальше

    того, как она нам что-то рассказывала. Антонина выслушивала нас с терпением, отвечала охотно на наши вопросы. Был процесс дискуссия. Очень рекомендуем ваш сервис по экскурсиям в Праге. Отдельный респект Антонине и Ирине

  • K
    Kossenko
    27 декабря 2023
    Еврейский квартал
    Великолепная экскурсия, очень хороший и знающий экскурсовод!
  • А
    Анна
    12 августа 2023
    Еврейский квартал
    Замечательно! Спасибо!
  • Л
    Лена
    12 апреля 2023
    Еврейский квартал
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!
  • О
    Ольга
    11 января 2020
    Еврейский квартал
    Экскурсия понравилась, много интересного и нового узнали от гида Марины.
  • M
    Marina
    31 декабря 2019
    Еврейский квартал
    Экскурсия понравилась, спасибо нашему гиду Светлане. Очень профессионально, интересно.
  • О
    Оксана
    4 декабря 2019
    Еврейский квартал
    Историю, красоту и боль Йозефова. Спасибо гиду Таисии, ее подбор материала и подача сделали экскурсию живой и интересной. Спасибо!
    Лучше могло
    читать дальше

    быть: отвести на экскурсию три часа вместо двух, на нее редко попадают случайные люди, в основном, те, кто не впервые в Праге и/или действительно интересуются темой. Таисии есть что рассказать и в течение пяти часов.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пинкасова синагога»

Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Пинкасова синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пинкасова синагога», 26 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь