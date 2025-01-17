Групповая
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
25 сен в 12:00
€25 за человека
Квест
до 4 чел.
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Начало: Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€38 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Еврейский квартал
Начало: Йозефов - Еврейский город в центре Праги
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSasha17 января 2025Антонина профессионал своего дела! Очень остались довольны экскурсией. Для нас очень важно было, что мы могли задавать вопросы во время
- KKossenko27 декабря 2023Великолепная экскурсия, очень хороший и знающий экскурсовод!
- ААнна12 августа 2023Замечательно! Спасибо!
- ЛЛена12 апреля 2023Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!
- ООльга11 января 2020Экскурсия понравилась, много интересного и нового узнали от гида Марины.
- MMarina31 декабря 2019Экскурсия понравилась, спасибо нашему гиду Светлане. Очень профессионально, интересно.
- ООксана4 декабря 2019Историю, красоту и боль Йозефова. Спасибо гиду Таисии, ее подбор материала и подача сделали экскурсию живой и интересной. Спасибо!
Лучше могло
