1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
€55 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Огромное количество интересных фактов и легенд из истории Праги! Однозначно рекомендую всем, кто хочет посетить столицу Чехии
- IIGORS16 июня 2024Всё было супер. Очень подойдёт тому кто ограничен по времени.
- ЕЕгор16 июня 2024Евгений провёл экскурсию очень профессионально. Экскурсия была на авто и пешая. Благодаря тому что была машина, мы посетили разные достопримечательности
- MMarina14 июня 2024Отличный маршрут, смело рекомендую
- ММарк12 июня 2024Очень интересная экскурсия. За 4 часа получили много информации и огромное количество положительных эмоций. Огромное спасибо Евгению. Очень рекомендую его всем своим друзьям и знакомым.
- ААсель7 июня 2024Прекрасный и очень грамотный гид Алекс 🙌👍🏻
- ЮЮрий7 июня 2024Исключительно интересная экскурсия. отдельное спасибо Алексу. Профессионал высочайшего класса. С ним не соскучишься. Это самое главное, кроме красивых замков, видов и прекрасной организации экскурсии. Горячо рекомендую организатора Ксению Иванову и конечно блестящего гида Алекса фон … … СПАСИБО!!
- ООльга6 июня 2024Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
- EElena8 мая 2024Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Из центра»
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