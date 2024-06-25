Экскурсии из центра Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Праге на русском языке, цены от €55, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
71 отзыв
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
55 за человека
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
358 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
150120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Огромное количество интересных фактов и легенд из истории Праги! Однозначно рекомендую всем, кто хочет посетить столицу Чехии
  • I
    IGORS
    16 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Всё было супер. Очень подойдёт тому кто ограничен по времени.
  • Е
    Егор
    16 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Евгений провёл экскурсию очень профессионально. Экскурсия была на авто и пешая. Благодаря тому что была машина, мы посетили разные достопримечательности
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    которые расположены в разных частях Праги. Узнали много интересного. Рекомендую всем воспользоваться данной экскурсионной программой. Время заложенное для данной экскурсии (4 часа) пролетело очень быстро. Маршрут очень интересный. Спасибо Евгений за отличную экскурсию!

  • M
    Marina
    14 июня 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Отличный маршрут, смело рекомендую
  • М
    Марк
    12 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Очень интересная экскурсия. За 4 часа получили много информации и огромное количество положительных эмоций. Огромное спасибо Евгению. Очень рекомендую его всем своим друзьям и знакомым.
  • А
    Асель
    7 июня 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Прекрасный и очень грамотный гид Алекс 🙌👍🏻
  • Ю
    Юрий
    7 июня 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Исключительно интересная экскурсия. отдельное спасибо Алексу. Профессионал высочайшего класса. С ним не соскучишься. Это самое главное, кроме красивых замков, видов и прекрасной организации экскурсии. Горячо рекомендую организатора Ксению Иванову и конечно блестящего гида Алекса фон … … СПАСИБО!!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • E
    Elena
    8 мая 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
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    на свои вопросы - это идеальное попадание! И все это с 2 детьми дошкольного возраста - это просто находка! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пражский экспресс: город за 2 часа
  2. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
  3. Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
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  3. Пражский Град
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  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 120 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из центра», 463 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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