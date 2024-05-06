1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
Групповая
2 часа
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВика6 мая 2024Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
- ДДарья3 мая 2024Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
- ЮЮлия20 апреля 2024Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
- ААнна12 августа 2023Замечательно! Спасибо!
- ЛЛена12 апреля 2023Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старое еврейское кладбище»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
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