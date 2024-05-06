Старое еврейское кладбище – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Старое еврейское кладбище» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
Еврейский квартал
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Пражский Еврейский город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вика
    6 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
    читать дальше

    так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была.

    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
    читать дальше

    это гид Таисия. Экскурсия неординарная и интересная, мне очень нравиться узнавать что то особенное, что не встретишь в гидах по городу. Рекомендую людям которые хотят понять дух Праги и естественно еврейской истории. Спасибо 🙏

  • А
    Анна
    12 августа 2023
    Еврейский квартал
    Замечательно! Спасибо!
  • Л
    Лена
    12 апреля 2023
    Еврейский квартал
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старое еврейское кладбище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
  2. Еврейский квартал
  3. Пражский Еврейский город
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Старое еврейское кладбище" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 160. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Старое еврейское кладбище», 51 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам