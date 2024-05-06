читать дальше так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была.

Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,