Ксения проводит ещё 3 экскурсии

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Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться

Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Прага - город с богатым историческим наследием, и наша экскурсия по Старому городу и Еврейскому кварталу предлагает уникальную возможность познакомиться с его самыми знаковыми местами.

Пройдитесь по мощеным улочкам, где каждый
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камень хранит секреты прошлого, загадайте желание на Карловом мосту, исследуйте астрономические часы с обратным ходом и узнайте истории, которые делают Прагу одним из самых загадочных городов в мире.

Вас ждет незабываемое путешествие по страницам истории, наполненное удивительными открытиями и яркими впечатлениями

4.8
37 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Прогулка по Карловому мосту с загадкой желания
  • 🕰 Увидеть уникальные астрономические часы Орлой
  • 🏛 Посетить старейшую в Европе Староновую синагогу
  • 📜 Узнать легенды о Големе и Пражских курантах
  • 🏙 Исследовать исторический центр Праги
  • 🎨 Полюбоваться архитектурой храмов и памятников
  • 🏛 Погрузиться в атмосферу Еврейского квартала
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться

Что можно увидеть

  • Карлов мост
  • Королевский путь
  • Староместская площадь
  • Парижский меридиан
  • Собор св. Николая
  • Храм девы Марии перед Тыном
  • Памятник Яну Гусу
  • Астрономические часы Орлой
  • Еврейский квартал Йозефоф
  • Парижская улица
  • Майзелова улица
  • Староновая синагога
  • Высокая синагога
  • Майзелова синагога

Описание экскурсии

Часть 1: Старый город

Пройдя по Малой Стране и Кампе, вы откроете для себя спокойную и неспешную Прагу. У статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосту вы «правильно» загадаете желание. Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом. Также на старинном пятачке полюбуетесь собором св. Николая, храмом девы Марии перед Тыном, памятником Яну Гусу и астрономическими часами Орлой. По пути обязательно услышите легенду о Големе, созданном из глины для защиты евреев от христиан. Узнаете историю знаменитых Пражских курантов и других ярких символов города.

Часть 2: Еврейский квартал

Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей. Сегодня это не только один из самых дорогих районов города, но и музей под открытым небом. На Майзеловой улице вы рассмотрите 3 синагоги: старейшую в Европе Староновую, Высокую, построенную в готическом стиле, и Майзелову, где сейчас расположился музей с предметами культа. Кроме того, район славится загадочными часами, идущими вспять. Гийом Аполлинер писал: «… И стрелки на часах еврейского квартала вспять поползли, и прошлое настало…», — что он имел в виду и какова их реальная функция, вы раскроете на нашей встрече.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Если в группе будет больше 10 человек, вы получите наушники, чтобы лучше слышать гида
  • В период праздников кол-во человек в группе может доходить до 30

ежедневно в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€20
Дети до 12 лет€16
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Малостранская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3628 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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4
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I
заказала экскурсию на следующий день после моего прибытия в Прагу на 12:00. потом списались со мной и сказали, что экскурсия будет в 11:30, после этого в 22:30 вечером, когда я
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уже спала(на следующий день должна была быть экскурсия. .), мне написали и сказали, что экскурсия будет в 1315, я написала что мне это не подходит так как у меня в 15;00 есть другая заказанная экскурсия. сказали что есть только в определенные дни, когда я не могла, так как у меня было все запланировано. . пришлось, так как боялась, что пропадут деньги за экскурсию, согласиться на последний день моей поездки (что мне это было очень неудобно, так как в этот день мне надо было ехать в аэропорт. мне даже не предложили возврата денег, то есть я так поняла, что у меня нет такой опции вообще. .
в итоге была экскурсия с Ольгой, перед этим я списывалась с другим экскурсоводом которая мне два раза меняла время и дни. .
Ольга очень начитанная, интересная и умная. очень рада, что она мне попалась в итоге, хоть как то сгладила эту всю неприятную ситуацию.

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Nataly
Мы в полном восхищении и от гида, и от увиденного. Были на экскурсии в октябре 2025. Гид отработала на все 100% - интересные исторические события, ошеломляющая красота синагог и море впечатлений!!!!
Мы в полном восхищении и от гида, и от увиденного. Были на экскурсии в октябре 2025.
Мы в полном восхищении и от гида, и от увиденного. Были на экскурсии в октябре 2025.
Мы в полном восхищении и от гида, и от увиденного. Были на экскурсии в октябре 2025.
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Р
Сначала я расстроилась,что экскурсовод не Вера. но потом познакомилась с Максимом и поняла,что он прекрасный экскурсовод,эксперт,юморной,может заинтересовать,заинтриговать и ненавязчиво просветить. Очень эмоциональный и этим тоже привлекал наше внимание. Большое спасибо за экскурсию
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Я
Нам очень повезло с гидом: Дина настоящий профессионал и очень приятный человек. На любые вопросы отвечает со знанием дела, легко объясняет сложные исторические вещи и так же интересно делится городскими легендами. Большое спасибо!
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М
Отлично все, потрясающе. экскурсовод фантастический,спасибо вам.
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Дарья
Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию!
Экскурсия получилась невероятно увлекательной, содержательной и хорошо структурированной. Елена умеет подать информацию так, что даже самые сложные факты запоминаются легко. Мы не только
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узнали много нового, но и получили огромное удовольствие от прогулки.
Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимательность и искренний интерес гида к своим гостям. Время пролетело незаметно, и после экскурсии осталось ощущение, что хочется узнать ещё больше.
Рекомендуем экскурсию с Еленой всем, кто хочет интересно и с пользой провести время!

Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию!
Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию!
Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию!
Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию!
Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию!
Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию!
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