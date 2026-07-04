Ксения проводит ещё 3 экскурсии

Прага - город с богатым историческим наследием, и наша экскурсия по Старому городу и Еврейскому кварталу предлагает уникальную возможность познакомиться с его самыми знаковыми местами.Пройдитесь по мощеным улочкам, где каждый

камень хранит секреты прошлого, загадайте желание на Карловом мосту, исследуйте астрономические часы с обратным ходом и узнайте истории, которые делают Прагу одним из самых загадочных городов в мире. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам истории, наполненное удивительными открытиями и яркими впечатлениями

Описание экскурсии

Часть 1: Старый город

Пройдя по Малой Стране и Кампе, вы откроете для себя спокойную и неспешную Прагу. У статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосту вы «правильно» загадаете желание. Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом. Также на старинном пятачке полюбуетесь собором св. Николая, храмом девы Марии перед Тыном, памятником Яну Гусу и астрономическими часами Орлой. По пути обязательно услышите легенду о Големе, созданном из глины для защиты евреев от христиан. Узнаете историю знаменитых Пражских курантов и других ярких символов города.

Часть 2: Еврейский квартал

Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей. Сегодня это не только один из самых дорогих районов города, но и музей под открытым небом. На Майзеловой улице вы рассмотрите 3 синагоги: старейшую в Европе Староновую, Высокую, построенную в готическом стиле, и Майзелову, где сейчас расположился музей с предметами культа. Кроме того, район славится загадочными часами, идущими вспять. Гийом Аполлинер писал: «… И стрелки на часах еврейского квартала вспять поползли, и прошлое настало…», — что он имел в виду и какова их реальная функция, вы раскроете на нашей встрече.

Организационные детали