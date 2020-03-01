Ксения проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!

Познакомиться с коронными достопримечательностями Праги и узнать о них больше интересных фактов

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
Исторический центр чешской столицы — один из самых красивых и больших в мире.

Вы прогуляетесь по улочкам, районам и площадям, которые по праву считаются гордостью Чехии.

По пути загадаете желание на Карловом мосту, увлечётесь городскими легендами, подивитесь часам с обратным ходом, постоите на Пражском меридиане — и соберёте яркую коллекцию воспоминаний!
10 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча — метро Малостранская
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Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!

Что вас ожидает

Часть 1: Старый город
Пройдя по Малой Стране и Кампе, вы откроете для себя спокойную и неспешную Прагу. У статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосту вы «правильно» загадаете желание. Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом. Также на старинном пятачке полюбуетесь собором св. Николая, храмом девы Марии перед Тыном, памятником Яну Гусу и астрономическими часами Орлой. По пути обязательно услышите легенду о Големе, созданном из глины для защиты евреев от христиан. Узнаете историю знаменитых Пражских курантов и других ярких символов города.

Часть 2: Еврейский квартал
Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей. Сегодня это не только один из самых дорогих районов города, но и музей под открытым небом. На Майзеловой улице вы рассмотрите 3 синагоги: старейшую в Европе Староновую, Высокую, построенную в готическом стиле, и Майзелову, где сейчас расположился музей с предметами культа. Кроме того, район славится загадочными часами, идущими вспять. Гийом Аполлинер писал: «…И стрелки на часах еврейского квартала вспять поползли, и прошлое настало…», — что он имел в виду и какова их реальная функция, вы раскроете на нашей встрече.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Если в группе будет больше 10 человек, вы получите наушники, чтобы лучше слышать гида
  • В период праздников кол-во человек в группе может доходить до 30
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться!

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура — метро Малостранская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Мы — команда гидов в Праге, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных туристов — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На рынке Праги и Чехии наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Приезжайте — будем рады познакомить вас с красотами Чехии!
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