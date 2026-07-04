Ксения проводит ещё 3 экскурсии

Пройдя по Малой Стране и Кампе, вы откроете для себя спокойную и неспешную Прагу. У статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосту вы «правильно» загадаете желание. Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом. Также на старинном пятачке полюбуетесь собором св. Николая, храмом девы Марии перед Тыном, памятником Яну Гусу и астрономическими часами Орлой. По пути обязательно услышите легенду о Големе, созданном из глины для защиты евреев от христиан. Узнаете историю знаменитых Пражских курантов и других ярких символов города.
Часть 2: Еврейский квартал
Особое внимание на прогулке уделим Еврейскому кварталу Йозефоф с помпезной Парижской улицей. Сегодня это не только один из самых дорогих районов города, но и музей под открытым небом. На Майзеловой улице вы рассмотрите 3 синагоги: старейшую в Европе Староновую, Высокую, построенную в готическом стиле, и Майзелову, где сейчас расположился музей с предметами культа. Кроме того, район славится загадочными часами, идущими вспять. Гийом Аполлинер писал: «… И стрелки на часах еврейского квартала вспять поползли, и прошлое настало…», — что он имел в виду и какова их реальная функция, вы раскроете на нашей встрече.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Если в группе будет больше 10 человек, вы получите наушники, чтобы лучше слышать гида
В период праздников кол-во человек в группе может доходить до 30
ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€20
Дети до 12 лет
€16
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
метро Малостранская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3628 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Iryna
заказала экскурсию на следующий день после моего прибытия в Прагу на 12:00. потом списались со мной и сказали, что экскурсия будет в 11:30, после этого в 22:30 вечером, когда я читать дальшеуменьшить
уже спала(на следующий день должна была быть экскурсия. .), мне написали и сказали, что экскурсия будет в 1315, я написала что мне это не подходит так как у меня в 15;00 есть другая заказанная экскурсия. сказали что есть только в определенные дни, когда я не могла, так как у меня было все запланировано. . пришлось, так как боялась, что пропадут деньги за экскурсию, согласиться на последний день моей поездки (что мне это было очень неудобно, так как в этот день мне надо было ехать в аэропорт. мне даже не предложили возврата денег, то есть я так поняла, что у меня нет такой опции вообще. . в итоге была экскурсия с Ольгой, перед этим я списывалась с другим экскурсоводом которая мне два раза меняла время и дни. . Ольга очень начитанная, интересная и умная. очень рада, что она мне попалась в итоге, хоть как то сгладила эту всю неприятную ситуацию.
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Nataly
Мы в полном восхищении и от гида, и от увиденного. Были на экскурсии в октябре 2025. Гид отработала на все 100% - интересные исторические события, ошеломляющая красота синагог и море впечатлений!!!!
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Р
Рина
Сначала я расстроилась,что экскурсовод не Вера. но потом познакомилась с Максимом и поняла,что он прекрасный экскурсовод,эксперт,юморной,может заинтересовать,заинтриговать и ненавязчиво просветить. Очень эмоциональный и этим тоже привлекал наше внимание. Большое спасибо за экскурсию
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Я
Яна
Нам очень повезло с гидом: Дина настоящий профессионал и очень приятный человек. На любые вопросы отвечает со знанием дела, легко объясняет сложные исторические вещи и так же интересно делится городскими легендами. Большое спасибо!
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М
Маргарита
Отлично все, потрясающе. экскурсовод фантастический,спасибо вам.
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Дарья
Хотим выразить огромную благодарность Елене за чудесную экскурсию! Экскурсия получилась невероятно увлекательной, содержательной и хорошо структурированной. Елена умеет подать информацию так, что даже самые сложные факты запоминаются легко. Мы не только читать дальшеуменьшить
узнали много нового, но и получили огромное удовольствие от прогулки. Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимательность и искренний интерес гида к своим гостям. Время пролетело незаметно, и после экскурсии осталось ощущение, что хочется узнать ещё больше. Рекомендуем экскурсию с Еленой всем, кто хочет интересно и с пользой провести время!
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