Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении

Ни один из районов Праги не менял своего назначения так резко, как Градчаны

Ни один из районов Праги не менял своего назначения так резко, как Градчаны.

Построенный как городок для черни, обслуживающей знать Пражского града, спустя два века – после гигантских пожаров – район становится самым престижным и дорогим в городе.

Но не это главное.

Самая большая ценность Градчан – их необыкновенная, почти сказочная атмосфера!
Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении
Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении
Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении
Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении
Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении
Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении
Градчаны: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает 🤩

  • Стена Глада
  • Страговский монастырь
  • Страговская библиотека
  • Базилика Вознесения Девы Марии
  • Площадь Погоржелец
  • Чернинский дворец
  • Пражская Лоретта
  • Монастырь капуцинов
  • Старая ратуша
  • Тосканский дворец
  • Мартиницкий дворец
  • Чумной столб
  • Шварценбергский дворец
  • Архиепископский дворец

Что вас ждет

Вы увидите знаменитую Стену Голода (или Глада) и познакомитесь с ее историей.
Отгадаете, почему Страговский монастырь называется именно так, и, конечно, сможете наведаться в старинную пивную и попробовать легендарное монастырское пиво святого Норберта.
Узнаете, что уникальная Страговская библиотека хранит более 130 000 книг и 2500 рукописей, включая раритеты вроде первопечатного Евангелия IX века.
Познакомитесь с памятником, который не только олицетворяет живой царский символ, но и является геральдическим знаком Чехии. Он будет вас сопровождать весь маршрут по королевским Градчанам.
Вам откроется тайна возникновения площади, получившей название «Погоржелец».
У статуи Святого Яна Непомуцкого мы вам расскажем грустную легенду этого мученика. А если вы побываете на Карловом мосту, скульптура Святого Яна Непомуцкого сможет сотворить для вас чудо.
Знаменитый комплекс построек, объединенный именем «Лорета», порадует вас прекрасной часовой музыкой «Тысячу раз приветствуем тебя». Она прозвучала над Градчанами впервые 15 августа 1695 года. С тех пор ее можно слушать каждый час.
Шварценбергский дворец познакомит вас со слиянием архитектурных стилей, которые, приправленные чешским колоритом, получили название «пражский ренессанс».
И, конечно же, со смотровой площадки Градчанской площади, перед входом на территорию Пражского града, вам откроется изумительный вид на сказочную Золотую Прагу.

Тайны экскурсии

Внимание! Вы стоите на пороге больших открытий! Сделайте шаг навстречу тайнам Градчан…
Готовится нечто грандиозное, и нам нужна ваша помощь! Решитесь ли вы быть первым, кто пройдет новый экспериментальный маршрут по Градчанам и выяснить, что за тайна притаилась в финале? Вас заждались древние монастыри, роскошные дворцы, темные исторические закоулки и пиво имени настоящего святого! Активируйте приложение, и мы свяжемся с вами. Участие в экспериментальном маршруте добровольное и абсолютно безопасное*.
  • Не считая непредвиденных обстоятельств в виде ловушек, непростых заданий и специфического юмора нашего гида.

Начало маршрута

Трамвайная остановка: Погоржелец (Pohořelec).
Ближайшее метро: Малостранская (Malostranská), зеленая линия (А).
Далее трамваями № 22, 23.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

  • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
  • комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
  • только свои. Без посторонних,
  • возможность соревноваться,
  • цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно

  • входные билеты к достопримечательностям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты к достопримечательностям
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трамвайная остановка: Погоржелец (Pohořelec)
Завершение: Hradčanské náměstí
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
  • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
  • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
  • Для этого:
  • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
  • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
  • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
  • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
  • 5) Оплатите экскурсию
  • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
  • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
  • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
  • Подробные условия оплаты и получения квест-экскурсии смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/payment_terms/
  • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
  • Если остались вопросы, пишите на info@questintour.com
  • С уважением
  • QuestinTour
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  • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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