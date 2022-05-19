Что вас ждет

Вы увидите знаменитую Стену Голода (или Глада) и познакомитесь с ее историей.

Отгадаете, почему Страговский монастырь называется именно так, и, конечно, сможете наведаться в старинную пивную и попробовать легендарное монастырское пиво святого Норберта.

Узнаете, что уникальная Страговская библиотека хранит более 130 000 книг и 2500 рукописей, включая раритеты вроде первопечатного Евангелия IX века.

Познакомитесь с памятником, который не только олицетворяет живой царский символ, но и является геральдическим знаком Чехии. Он будет вас сопровождать весь маршрут по королевским Градчанам.

Вам откроется тайна возникновения площади, получившей название «Погоржелец».

У статуи Святого Яна Непомуцкого мы вам расскажем грустную легенду этого мученика. А если вы побываете на Карловом мосту, скульптура Святого Яна Непомуцкого сможет сотворить для вас чудо.

Знаменитый комплекс построек, объединенный именем «Лорета», порадует вас прекрасной часовой музыкой «Тысячу раз приветствуем тебя». Она прозвучала над Градчанами впервые 15 августа 1695 года. С тех пор ее можно слушать каждый час.

Шварценбергский дворец познакомит вас со слиянием архитектурных стилей, которые, приправленные чешским колоритом, получили название «пражский ренессанс».

И, конечно же, со смотровой площадки Градчанской площади, перед входом на территорию Пражского града, вам откроется изумительный вид на сказочную Золотую Прагу.

Тайны экскурсии

Внимание! Вы стоите на пороге больших открытий! Сделайте шаг навстречу тайнам Градчан…

Готовится нечто грандиозное, и нам нужна ваша помощь! Решитесь ли вы быть первым, кто пройдет новый экспериментальный маршрут по Градчанам и выяснить, что за тайна притаилась в финале? Вас заждались древние монастыри, роскошные дворцы, темные исторические закоулки и пиво имени настоящего святого! Активируйте приложение, и мы свяжемся с вами. Участие в экспериментальном маршруте добровольное и абсолютно безопасное*.

Не считая непредвиденных обстоятельств в виде ловушек, непростых заданий и специфического юмора нашего гида.

Начало маршрута

Трамвайная остановка: Погоржелец (Pohořelec).

Ближайшее метро: Малостранская (Malostranská), зеленая линия (А).

Далее трамваями № 22, 23.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться,

цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно