Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Праге на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мистическая Прага
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
Завтра в 18:00
15 сен в 18:00
€160 за всё до 6 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Пешая
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Пешая
2.5 часа
215 отзывов
Квест
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Погрузитесь в атмосферу старинной Праги, решая увлекательные загадки и открывая новые грани города. Незабываемое приключение ждет вас
Завтра в 10:30
14 сен в 10:30
€23 за человека
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Пешая
3 часа
58 отзывов
Квест
до 10 чел.
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€120 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Экскурсии на русском языке»

