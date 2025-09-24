Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Праге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Из Праги - в Дрезден и Морицбург Однодневное путешествие из Праги в Саксонию. Посетите замок Морицбург и насладитесь архитектурой Дрездена. Уникальные впечатления гарантированы €360 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Мистическая Прага при свете факелов Добро пожаловать в Прагу, где ночные улицы оживают под светом факелов. Узнайте тайны города, полные легенд и загадок, в индивидуальной экскурсии Начало: У часов Орлой €80 за всё до 10 чел. На машине 11 часов 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов Начало: От вашего отеля €380 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Праги

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь