Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Праге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Праги - в Дрезден и Морицбург
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Праги - в Дрезден и Морицбург
Однодневное путешествие из Праги в Саксонию. Посетите замок Морицбург и насладитесь архитектурой Дрездена. Уникальные впечатления гарантированы
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Мистическая Прага при свете факелов
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистическая Прага при свете факелов
Добро пожаловать в Прагу, где ночные улицы оживают под светом факелов. Узнайте тайны города, полные легенд и загадок, в индивидуальной экскурсии
Начало: У часов Орлой
Завтра в 19:00
24 сен в 18:00
€80 за всё до 10 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Начало: От вашего отеля
25 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€380 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Праги - в Дрезден и Морицбург
  2. Мистическая Прага при свете факелов
  3. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Староместская площадь
  5. Пражские куранты
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 380. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь