Индивидуальная
до 4 чел.
Из Праги - в Дрезден и Морицбург
Однодневное путешествие из Праги в Саксонию. Посетите замок Морицбург и насладитесь архитектурой Дрездена. Уникальные впечатления гарантированы
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистическая Прага при свете факелов
Добро пожаловать в Прагу, где ночные улицы оживают под светом факелов. Узнайте тайны города, полные легенд и загадок, в индивидуальной экскурсии
Начало: У часов Орлой
Завтра в 19:00
24 сен в 18:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Начало: От вашего отеля
25 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€380 за всё до 8 чел.
