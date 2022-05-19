Крепость Вышеград: квест-экскурсия в мобильном приложении

Если вы не посетили Вышеград - значит не были в Праге, ведь здесь можно не только увидеть замечательную панораму с видом

Если вы не посетили Вышеград – значит не были в Праге, ведь здесь можно не только увидеть замечательную панораму с видом на реку, но и восхититься архитектурными сооружениями.

Казематы, Вышеградское кладбище, готическое подземелье, галерея расскажут вам множество легенд и историй этого сказочного и мистического места.
Крепость Вышеград: квест-экскурсия в мобильном приложении
Крепость Вышеград: квест-экскурсия в мобильном приложении
Крепость Вышеград: квест-экскурсия в мобильном приложении
Крепость Вышеград: квест-экскурсия в мобильном приложении
Крепость Вышеград: квест-экскурсия в мобильном приложении
Крепость Вышеград: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает 🤩

  • Таборские ворота
  • Леопольдовы ворота
  • Ротонда Святого Мартина
  • Часовня Пресвятой Девы Марии
  • Карлаховы сады и Чертова колонна
  • Смотровые площадки, с которых открываются потрясающие виды на Прагу
  • Собор Святых Петра и Павла
  • Вышеградское кладбище
  • Памятник Святому Вацлаву
  • Цигельные ворота

Что вас ждет

Перед тем как войти в мистический Вышеград, вам необходимо открыть Таборские ворота.
Вы узнаете, как называются главные парадные ворота Вышеграда в стиле раннего барокко и кто их охраняет.
Придорожный столб, который вы увидите, называется Божи мука, или Голгофа. Вам станет понятно, почему такие столбы называли Чумными.
У часовни Пресвятой Девы Марии вам придется отгадать, что означает фраза «Ave Maria».
Красный щит с двумя скрещенными ключами вы встретите по всей территории Вышеграда и, конечно, узнаете, чьи владения отмечены этим гербом.
В конце парка «Карлаховы сады», почти на перекрестке, расположена Чертова колонна. Если вы приблизитесь к ней в жаркие летние дни, то почувствуете запах серы и адского огня… Одна жутковатая легенда поведает кое-что об этом.
Мифическая статуя «Либуше и Пржемысл» расскажет романтическую историю о зарождении рода Пржемысловичей (чеш. Přemyslovci). Это первая княжеская династия, которая правила в Чехии более четырехсот лет.
Великолепная базилика Святых Петра и Павла объяснит, почему ее называют Малой базиликой (лат. Basilica minor), хотя ее башни видны всей Праге.
На Вышеграде множество смотровых площадок, вы сполна насладитесь панорамным видом сказочной Праги и сделаете незабываемые фотографии…

Загадки экскурсии

Найдите сокровища Вышеграда вместе с легендарной княжной Либуше!
Более 1000 лет Вышеград хранит тайну сокровищ княжны Либуше. Только дерзкие умом и добрые сердцем способны отыскать его. Скучно не будет! Ведь вас ждет легендарная крепость Вышеграда – высокий холм, открытый всем ветрам, где древние чешские сказания неразличимо переплелись с реальностью. В борьбе за сокровища вас ждет схватка с самим Нечистым… Испытайте свою удачу в компании очаровательного гида Дианы и сказочной княжны Либуше!

Начало маршрут

Таборские ворота (Táborská brána). Ближайшее метро: Вышеград (Vyšehrad), красная линия (С). Далее пешком 5–7 минут: пройдите мимо Пражского конгресс-центра (он будет слева) и по улице На Бучанце (Na Bučance).
Либо трамваем № 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 92, 93, 94, 95, 98, 99 до остановки Острчилово намнести (Ostrčilovo náměstí). Далее пешком 6–8 минут по улице Лумирова (Lumírova) вверх.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

  • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
  • комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
  • только свои. Без посторонних,
  • возможность соревноваться,
  • цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты к достопримечательностям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты к достопримечательностям
Место начала и завершения?
Таборские ворота (Táborská brána)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
  • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
  • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
  • Для этого:
  • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
  • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
  • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
  • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
  • 5) Оплатите экскурсию
  • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
  • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
  • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
  • Подробные условия оплаты и получения квест-экскурсии смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/payment_terms/
  • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
  • Если остались вопросы, пишите на info@questintour.com
  • С уважением
  • QuestinTour
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  • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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