Что вас ждет
Перед тем как войти в мистический Вышеград, вам необходимо открыть Таборские ворота.
Вы узнаете, как называются главные парадные ворота Вышеграда в стиле раннего барокко и кто их охраняет.
Придорожный столб, который вы увидите, называется Божи мука, или Голгофа. Вам станет понятно, почему такие столбы называли Чумными.
У часовни Пресвятой Девы Марии вам придется отгадать, что означает фраза «Ave Maria».
Красный щит с двумя скрещенными ключами вы встретите по всей территории Вышеграда и, конечно, узнаете, чьи владения отмечены этим гербом.
В конце парка «Карлаховы сады», почти на перекрестке, расположена Чертова колонна. Если вы приблизитесь к ней в жаркие летние дни, то почувствуете запах серы и адского огня… Одна жутковатая легенда поведает кое-что об этом.
Мифическая статуя «Либуше и Пржемысл» расскажет романтическую историю о зарождении рода Пржемысловичей (чеш. Přemyslovci). Это первая княжеская династия, которая правила в Чехии более четырехсот лет.
Великолепная базилика Святых Петра и Павла объяснит, почему ее называют Малой базиликой (лат. Basilica minor), хотя ее башни видны всей Праге.
На Вышеграде множество смотровых площадок, вы сполна насладитесь панорамным видом сказочной Праги и сделаете незабываемые фотографии…
Загадки экскурсии
Найдите сокровища Вышеграда вместе с легендарной княжной Либуше!
Более 1000 лет Вышеград хранит тайну сокровищ княжны Либуше. Только дерзкие умом и добрые сердцем способны отыскать его. Скучно не будет! Ведь вас ждет легендарная крепость Вышеграда – высокий холм, открытый всем ветрам, где древние чешские сказания неразличимо переплелись с реальностью. В борьбе за сокровища вас ждет схватка с самим Нечистым… Испытайте свою удачу в компании очаровательного гида Дианы и сказочной княжны Либуше!
Начало маршрут
Таборские ворота (Táborská brána). Ближайшее метро: Вышеград (Vyšehrad), красная линия (С). Далее пешком 5–7 минут: пройдите мимо Пражского конгресс-центра (он будет слева) и по улице На Бучанце (Na Bučance).
Либо трамваем № 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 92, 93, 94, 95, 98, 99 до остановки Острчилово намнести (Ostrčilovo náměstí). Далее пешком 6–8 минут по улице Лумирова (Lumírova) вверх.
Чем квест-экскурсия лучше обычной
- удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
- комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
- только свои. Без посторонних,
- возможность соревноваться,
- цена — одна на всю компанию.
Важно знать
Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты к достопримечательностям.