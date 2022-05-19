Что вас ждет

Перед тем как войти в мистический Вышеград, вам необходимо открыть Таборские ворота.

Вы узнаете, как называются главные парадные ворота Вышеграда в стиле раннего барокко и кто их охраняет.

Придорожный столб, который вы увидите, называется Божи мука, или Голгофа. Вам станет понятно, почему такие столбы называли Чумными.

У часовни Пресвятой Девы Марии вам придется отгадать, что означает фраза «Ave Maria».

Красный щит с двумя скрещенными ключами вы встретите по всей территории Вышеграда и, конечно, узнаете, чьи владения отмечены этим гербом.

В конце парка «Карлаховы сады», почти на перекрестке, расположена Чертова колонна. Если вы приблизитесь к ней в жаркие летние дни, то почувствуете запах серы и адского огня… Одна жутковатая легенда поведает кое-что об этом.

Мифическая статуя «Либуше и Пржемысл» расскажет романтическую историю о зарождении рода Пржемысловичей (чеш. Přemyslovci). Это первая княжеская династия, которая правила в Чехии более четырехсот лет.

Великолепная базилика Святых Петра и Павла объяснит, почему ее называют Малой базиликой (лат. Basilica minor), хотя ее башни видны всей Праге.

На Вышеграде множество смотровых площадок, вы сполна насладитесь панорамным видом сказочной Праги и сделаете незабываемые фотографии…

Загадки экскурсии

Найдите сокровища Вышеграда вместе с легендарной княжной Либуше!

Более 1000 лет Вышеград хранит тайну сокровищ княжны Либуше. Только дерзкие умом и добрые сердцем способны отыскать его. Скучно не будет! Ведь вас ждет легендарная крепость Вышеграда – высокий холм, открытый всем ветрам, где древние чешские сказания неразличимо переплелись с реальностью. В борьбе за сокровища вас ждет схватка с самим Нечистым… Испытайте свою удачу в компании очаровательного гида Дианы и сказочной княжны Либуше!

Начало маршрут

Таборские ворота (Táborská brána). Ближайшее метро: Вышеград (Vyšehrad), красная линия (С). Далее пешком 5–7 минут: пройдите мимо Пражского конгресс-центра (он будет слева) и по улице На Бучанце (Na Bučance).

Либо трамваем № 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 92, 93, 94, 95, 98, 99 до остановки Острчилово намнести (Ostrčilovo náměstí). Далее пешком 6–8 минут по улице Лумирова (Lumírova) вверх.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться,

цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно: