Вы устали гулять 👣 по городу, ходить по магазинам или ездить на экскурсии? У Вас есть хорошая возможность устроить для себя небольшой отдых в приятной атмосфере. Несомненно, дневная прогулка с обедом в течение 2- х часов даст Вам возможность отдохнуть, вкусно поесть, и увидеть для себя этот город 🏙️ по-новому. На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки.

Во время двухчасовой прогулки Вы увидите: