Вы устали гулять 👣 по городу, ходить по магазинам или ездить на экскурсии? У Вас есть хорошая возможность устроить для себя небольшой отдых в приятной атмосфере. Несомненно, дневная прогулка с обедом в течение 2- х часов даст Вам возможность отдохнуть, вкусно поесть, и увидеть для себя этот город 🏙️ по-новому. На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки.
Во время двухчасовой прогулки Вы увидите:
Карлов Мост
музей Бедржиха Сметаны
Собор святого Вита на Пражском граде
Национальный театр
Танцующий дом
Вышеград
Что входит
Двухчасовая прогулка
Обед
Живая музыка
Что не входит
Напитки во время обеда
Начало и место завершения
🚩 на Староместской площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.