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Круиз по Влатве с обедом

4.5
11 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Вы расслабитесь, отдохнёте от туристической суеты и насладитесь панорамными видами Праги под аккомпанемент живой музыки.

Вы проплывёте под многочисленными мостами, включая знаменитый Карлов мост.

Увидите с необычного ракурса музей 🖼 чешского композитора Бедржиха Сметаны, здание Национального театра, знаменитый Танцующий дом, замок 🏰 Вышеград и многое другое.

А на закрытой палубе вас будет ждать вкусный обед в формате шведского стола.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €25 за человека

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Круиз по Влатве с обедом
Круиз по Влатве с обедом

Что вы увидите

  • Карлов Мост
  • музей Бедржиха Сметаны
  • Собор Cвятого Вита на Пражском Граде
  • Национальный театр
  • Танцующий дом
  • Вышеград
Вы устали гулять 👣 по городу, ходить по магазинам или ездить на экскурсии? У Вас есть хорошая возможность устроить для себя небольшой отдых в приятной атмосфере. Несомненно, дневная прогулка с обедом в течение 2- х часов даст Вам возможность отдохнуть, вкусно поесть, и увидеть для себя этот город 🏙️ по-новому. На закрытой палубе для Вас будет приготовлен шведский стол, а наслаждаться обедом Вы будете под звуки живой музыки.

Во время двухчасовой прогулки Вы увидите:

  • Карлов Мост
  • музей Бедржиха Сметаны
  • Собор святого Вита на Пражском граде
  • Национальный театр
  • Танцующий дом
  • Вышеград
Что входит
  • Двухчасовая прогулка
  • Обед
  • Живая музыка
Что не входит
  • Напитки во время обеда
Начало и место завершения
🚩 на Староместской площади
Круиз по Влатве с обедом
Круиз по Влатве с обедом
Круиз по Влатве с обедом
Круиз по Влатве с обедом
Круиз по Влатве с обедом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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11 отзывов оставили туристы

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