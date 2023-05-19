Мистические экскурсии в Праге

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Масонская история Праги

Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
Прага - город с богатой историей, где каждый камень хранит свои тайны. Одна из самых интригующих страниц его прошлого - история масонства.

На экскурсии «Масонская история Праги» вы окунетесь в мир
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загадочных символов, тайных обществ и выдающихся личностей, чья жизнь была тесно связана с масонством.

Вы узнаете о происхождении ордена, его идеалах и целях, а также о том, как масонская символика вплетена в архитектуру и историю Праги.

По старинным улочкам города, вас приведут к местам, где скрыты знаки и символы, доступные не каждому глазу.

От храмов тамплиеров до алхимических лабораторий - каждый шаг раскрывает новую страницу загадочной истории.

Интересные факты о знаменитых масонах, таких как Моцарт и Альфонс Муха, добавят экскурсии особый колорит.

Эта прогулка - не просто познавательная экскурсия, но и возможность взглянуть на Прагу под совершенно другим углом. Подготовьтесь к путешествию, где каждый поворот улицы может стать ключом к разгадке вековых тайн

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальная тема экскурсии
  • 🗝️ Тайны масонского ордена
  • 🎭 Интересные факты о знаменитостях
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 📜 Узнаете о масонских символах
  • 🔮 Погружение в мистическую атмосферу
Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги

Что можно увидеть

  • Храмы тамплиеров
  • Памятники Нового города
  • Ставовский театр
  • Муниципальный дом
  • Скульптура доктора Фрейда

Описание экскурсии

Масонские символы

Петляя по старинным улочкам Праги, вы осмотрите храмы тамплиеров в историческом центре и узнаете о значении символов на домах и памятниках Нового города. Я помогу расшифровывать знаки посланий, неведомых в эпоху Средневековья большинству горожан. Отдельное внимание уделим богу Гермесу, который будет сопровождать вас все путешествие. Вы узнаете о целом комплексе символов, которые он олицетворяет — герметике, мифологии, оккультизме, эзотерике и, главное, — знании. А в алхимической лаборатории обсудим, как могли бы выглядеть два легендарных масонских «артефакта» — философский камень и Чаша Грааля.

Члены масонского ордена в истории Праги

Я расскажу о столь любимом пражанами масоне — Моцарте — и о значении загадочной
скульптуры у Ставовского театра, где состоялась премьера его оперы. Также вы побываете возле роскошного здания Муниципального дома в центре Праги, оформленного известным художником и масоном, Альфонсом Мухой. Здесь поговорим о встречах президентов и министров, состоявших в тайном ордене. Двигаясь дальше по узким улочкам Старого города, вы будете обнаруживать все новые и новые загадки, в частности, услышите о связи доктора Фрейда с масонами и тех причинах, по которым Давид Черный подвесил скульптуру доктора над головами прохожих.

🎓 Считается, что при определённых условиях стать масоном можно с 21 года — начать с ученика, перейти в подмастерье и, наконец, в мастера. На экскурсии у вас будет возможность пройти интенсив-курс и сразу стать мастером, получив нужные для этого знания. Не верите? Приходите, всё начинается с духа любознательности, когда от смешного до великого один шаг;)

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 54 туристов
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой
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улице, как на странице стоят великолепные иллюстрации всех стилей архитектуры. Сначала много рисовала Прагу и мои работы «разлетелись» по всему миру, а потом закончила курсы чешского гида по Праге и регионам. Буду рада познакомить вас со сказочной Прагой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Л
Экскурсия была очень познавательная.
Анна провела её великолепно. Вместо 3 часов экскурсии провели более 4-х часов.
Экскурсия хорошо организована, негде не торопилесь, останавливались на чашечку кофе.
Очень-очень рекомендуем.
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У
Наш гид Анна провела для нас замечательную экскурсию, рассказав историю масонства, истории и места Праги связанные с масонским движением в городе. В конце нас ждал интересный сюрприз.
Большое спасибо Анне за экскурсию!
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