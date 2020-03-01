Мистические экскурсии в Праге

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Отыскать символы тайного ордена и узнать побольше о том, кто же такие Великие Архитекторы Вселенной

Анна
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Анна – ваш гид
История легендарного общества — тема необъятная, но я постараюсь емко и интересно рассказать о главных версиях происхождения ордена, его идеалах и целях.

А помогут в этом мистические улочки города, где масонская символика и неожиданные факты об известных личностях приоткроют тайную сторону Праги...

Вы готовы?
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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Масонская история Праги
Масонская история Праги

Что вас ожидает

Масонские символы
Петляя по старинным улочкам Праги, вы осмотрите храмы тамплиеров в историческом центре и узнаете о значении символов на домах и памятниках Нового города. Я помогу расшифровывать знаки посланий, неведомых в эпоху Средневековья большинству горожан. Отдельное внимание уделим богу Гермесу, который будет сопровождать вас все путешествие. Вы узнаете о целом комплексе символов, которые он олицетворяет — герметике, мифологии, оккультизме, эзотерике и, главное, — знании. А в алхимической лаборатории обсудим, как могли бы выглядеть два легендарных масонских «артефакта» — философский камень и Чаша Грааля.

Члены масонского ордена в истории Праги
Я расскажу о столь любимом пражанами масоне — Моцарте — и о значении загадочной
скульптуры у Ставовского театра, где состоялась премьера его оперы. Также вы побываете возле роскошного здания Муниципального дома в центре Праги, оформленного известным художником и масоном, Альфонсом Мухой. Здесь поговорим о встречах президентов и министров, состоявших в тайном ордене. Двигаясь дальше по узким улочкам Старого города, вы будете обнаруживать все новые и новые загадки, в частности, услышите о связи доктора Фрейда с масонами и тех причинах, по которым Давид Черный подвесил скульптуру доктора над головами прохожих.

🎓 Считается, что при определённых условиях стать масоном можно с 21 года — начать с ученика, перейти в подмастерье и, наконец, в мастера. На экскурсии у вас будет возможность пройти интенсив-курс и сразу стать мастером, получив нужные для этого знания. Не верите? Приходите, всё начинается с духа любознательности, когда от смешного до великого один шаг;)

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги
Масонская история Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой улице, как на странице стоят великолепные иллюстрации всех стилей архитектуры. Сначала много рисовала Прагу и мои работы «разлетелись» по всему миру, а потом закончила курсы чешского гида по Праге и регионам. Живу здесь больше двадцати лет и буду рада познакомить вас со сказочной Прагой!
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Мистические экскурсии в Праге

Мистика Старой ПрагиМистика Старой ПрагиМистика Старой Праги
скидка15%
€16
14 за человека
2 часа
16 отзывов
Совершить вечернюю прогулку по таинственному Еврейскому кварталу и стать частью необыкновенной игры
Во время мистической прогулки по Старому городу вы познакомитесь со страшными историями об алхимиках и вампирах, настоящих волшебниках и масонах, которые жили в средневековой Праге. Вы увидите легендарные Астрономические часы, Староновую синагогу, привидение безголового рыцаря и узнаете, что такое «слепые» улочки.
Прага масонов, тамплиеров и алхимиковПрага масонов, тамплиеров и алхимиковПрага масонов, тамплиеров и алхимиков
98 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Погрузиться в историю тайных орденов Праги на прогулке по Старому городу
Предлагаю вам открыть малоизвестные страницы истории Праги и познакомиться с её монашескими орденами, средневековыми сектами и эзотерическими концепциями. Вы пройдете по главным достопримечательностям Старого города и Малой Страны, отыщете дома алхимиков и места заседаний масонов, узнаете историю Мальтийских рыцарей, Ордена Тамплиеров и других тайных организаций загадочной Праги.
Мистическая ПрагаМистическая ПрагаМистическая Прага
91 за экскурсию
2 часа
85 отзывов
Погружение в мир призраков и городских легенд на костюмированной экскурсии
Когда сумерки сгущаются над Прагой, в городе оживают старинные легенды и призраки загадочных событий прошлого. В мистическом костюме я проведу вас по пустынным улицам Старого города в таинственный мир, где балом правят алхимики и ведьмы, привидения и легендарный Голем, обитатель Еврейского квартала. На нашей прогулке вы узнаете темную сторону Праги и по-другому взглянете на Карлов мост, Староместскую площадь и узкие мощеные улочки…
Тёмная сторона ПрагиТёмная сторона ПрагиТёмная сторона Праги
100 за экскурсию
2 часа
46 отзывов
Легенды пражского Средневековья и тайны алхимиков Рудольфа II
По извилистым улочкам сказочной Праги мы отправимся на несколько столетий назад – во времена, когда алхимики создавали здесь магические эликсиры, палачи вершили суд на рыночной площади, а по ночным улицам блуждали призраки. Я поведаю вам загадочные легенды и проведу по самым атмосферным уголкам старой Праги. Вы даже не представляете, какие тайны хранят дома и улицы этого мистического города!
Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
80 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Мистическая прогулка с Чёрным МонахомМистическая прогулка с Чёрным МонахомМистическая прогулка с Чёрным Монахом
110 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
Прагу неспроста называют мистической столицей Европы. Алхимики, маги и каббалисты находили здесь убежищe и занимались своими колдовскими делами. Чёрный Монах приглашает вас познакомиться со сверхъестественной стороной города: узнать об историях и тайнах чародеев — и пройтись в их компании по пражским мостовым, погрузившись в тёмный мир Средневековья и чернокнижия.

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