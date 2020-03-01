Мистические экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Масонские символы

Петляя по старинным улочкам Праги, вы осмотрите храмы тамплиеров в историческом центре и узнаете о значении символов на домах и памятниках Нового города. Я помогу расшифровывать знаки посланий, неведомых в эпоху Средневековья большинству горожан. Отдельное внимание уделим богу Гермесу, который будет сопровождать вас все путешествие. Вы узнаете о целом комплексе символов, которые он олицетворяет — герметике, мифологии, оккультизме, эзотерике и, главное, — знании. А в алхимической лаборатории обсудим, как могли бы выглядеть два легендарных масонских «артефакта» — философский камень и Чаша Грааля.

Члены масонского ордена в истории Праги

Я расскажу о столь любимом пражанами масоне — Моцарте — и о значении загадочной

скульптуры у Ставовского театра, где состоялась премьера его оперы. Также вы побываете возле роскошного здания Муниципального дома в центре Праги, оформленного известным художником и масоном, Альфонсом Мухой. Здесь поговорим о встречах президентов и министров, состоявших в тайном ордене. Двигаясь дальше по узким улочкам Старого города, вы будете обнаруживать все новые и новые загадки, в частности, услышите о связи доктора Фрейда с масонами и тех причинах, по которым Давид Черный подвесил скульптуру доктора над головами прохожих.

🎓 Считается, что при определённых условиях стать масоном можно с 21 года — начать с ученика, перейти в подмастерье и, наконец, в мастера. На экскурсии у вас будет возможность пройти интенсив-курс и сразу стать мастером, получив нужные для этого знания. Не верите? Приходите, всё начинается с духа любознательности, когда от смешного до великого один шаг;)