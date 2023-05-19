Мистические экскурсии в Праге

Прага - город с богатой историей, где каждый камень хранит свои тайны. Одна из самых интригующих страниц его прошлого - история масонства.На экскурсии «Масонская история Праги» вы окунетесь в мир

загадочных символов, тайных обществ и выдающихся личностей, чья жизнь была тесно связана с масонством. Вы узнаете о происхождении ордена, его идеалах и целях, а также о том, как масонская символика вплетена в архитектуру и историю Праги. По старинным улочкам города, вас приведут к местам, где скрыты знаки и символы, доступные не каждому глазу. От храмов тамплиеров до алхимических лабораторий - каждый шаг раскрывает новую страницу загадочной истории. Интересные факты о знаменитых масонах, таких как Моцарт и Альфонс Муха, добавят экскурсии особый колорит. Эта прогулка - не просто познавательная экскурсия, но и возможность взглянуть на Прагу под совершенно другим углом. Подготовьтесь к путешествию, где каждый поворот улицы может стать ключом к разгадке вековых тайн

Описание экскурсии

Масонские символы

Петляя по старинным улочкам Праги, вы осмотрите храмы тамплиеров в историческом центре и узнаете о значении символов на домах и памятниках Нового города. Я помогу расшифровывать знаки посланий, неведомых в эпоху Средневековья большинству горожан. Отдельное внимание уделим богу Гермесу, который будет сопровождать вас все путешествие. Вы узнаете о целом комплексе символов, которые он олицетворяет — герметике, мифологии, оккультизме, эзотерике и, главное, — знании. А в алхимической лаборатории обсудим, как могли бы выглядеть два легендарных масонских «артефакта» — философский камень и Чаша Грааля.

Члены масонского ордена в истории Праги

Я расскажу о столь любимом пражанами масоне — Моцарте — и о значении загадочной

скульптуры у Ставовского театра, где состоялась премьера его оперы. Также вы побываете возле роскошного здания Муниципального дома в центре Праги, оформленного известным художником и масоном, Альфонсом Мухой. Здесь поговорим о встречах президентов и министров, состоявших в тайном ордене. Двигаясь дальше по узким улочкам Старого города, вы будете обнаруживать все новые и новые загадки, в частности, услышите о связи доктора Фрейда с масонами и тех причинах, по которым Давид Черный подвесил скульптуру доктора над головами прохожих.

🎓 Считается, что при определённых условиях стать масоном можно с 21 года — начать с ученика, перейти в подмастерье и, наконец, в мастера. На экскурсии у вас будет возможность пройти интенсив-курс и сразу стать мастером, получив нужные для этого знания. Не верите? Приходите, всё начинается с духа любознательности, когда от смешного до великого один шаг;)

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов по пути не предусмотрено.