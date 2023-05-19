Мистические экскурсии в Праге

Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
Прага - город с богатой историей, где каждый камень хранит свои тайны. Одна из самых интригующих страниц его прошлого - история масонства.
На экскурсии «Масонская история Праги» вы окунетесь в мир читать дальшеуменьшить
загадочных символов, тайных обществ и выдающихся личностей, чья жизнь была тесно связана с масонством.
Вы узнаете о происхождении ордена, его идеалах и целях, а также о том, как масонская символика вплетена в архитектуру и историю Праги.
По старинным улочкам города, вас приведут к местам, где скрыты знаки и символы, доступные не каждому глазу.
От храмов тамплиеров до алхимических лабораторий - каждый шаг раскрывает новую страницу загадочной истории.
Интересные факты о знаменитых масонах, таких как Моцарт и Альфонс Муха, добавят экскурсии особый колорит.
Эта прогулка - не просто познавательная экскурсия, но и возможность взглянуть на Прагу под совершенно другим углом. Подготовьтесь к путешествию, где каждый поворот улицы может стать ключом к разгадке вековых тайн
Петляя по старинным улочкам Праги, вы осмотрите храмы тамплиеров в историческом центре и узнаете о значении символов на домах и памятниках Нового города. Я помогу расшифровывать знаки посланий, неведомых в эпоху Средневековья большинству горожан. Отдельное внимание уделим богу Гермесу, который будет сопровождать вас все путешествие. Вы узнаете о целом комплексе символов, которые он олицетворяет — герметике, мифологии, оккультизме, эзотерике и, главное, — знании. А в алхимической лаборатории обсудим, как могли бы выглядеть два легендарных масонских «артефакта» — философский камень и Чаша Грааля.
Члены масонского ордена в истории Праги
Я расскажу о столь любимом пражанами масоне — Моцарте — и о значении загадочной скульптуры у Ставовского театра, где состоялась премьера его оперы. Также вы побываете возле роскошного здания Муниципального дома в центре Праги, оформленного известным художником и масоном, Альфонсом Мухой. Здесь поговорим о встречах президентов и министров, состоявших в тайном ордене. Двигаясь дальше по узким улочкам Старого города, вы будете обнаруживать все новые и новые загадки, в частности, услышите о связи доктора Фрейда с масонами и тех причинах, по которым Давид Черный подвесил скульптуру доктора над головами прохожих.
🎓 Считается, что при определённых условиях стать масоном можно с 21 года — начать с ученика, перейти в подмастерье и, наконец, в мастера. На экскурсии у вас будет возможность пройти интенсив-курс и сразу стать мастером, получив нужные для этого знания. Не верите? Приходите, всё начинается с духа любознательности, когда от смешного до великого один шаг;)
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 54 туристов
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой читать дальшеуменьшить
улице, как на странице стоят великолепные иллюстрации всех стилей архитектуры. Сначала много рисовала Прагу и мои работы «разлетелись» по всему миру, а потом закончила курсы чешского гида по Праге и регионам. Буду рада познакомить вас со сказочной Прагой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лидия
Экскурсия была очень познавательная. Анна провела её великолепно. Вместо 3 часов экскурсии провели более 4-х часов. Экскурсия хорошо организована, негде не торопилесь, останавливались на чашечку кофе. Очень-очень рекомендуем.
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У
Ури
Наш гид Анна провела для нас замечательную экскурсию, рассказав историю масонства, истории и места Праги связанные с масонским движением в городе. В конце нас ждал интересный сюрприз. Большое спасибо Анне за экскурсию!