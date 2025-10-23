Прага - город, где каждый уголок хранит свои секреты. На экскурсии при свете факелов можно узнать о привидениях, алхимиках и безголовых рыцарях. Прогулка по Старому городу и Еврейскому кварталу погрузит в атмосферу средневековых легенд. Гид расскажет о мистических событиях, которые до сих пор будоражат воображение. Уникальная возможность увидеть Прагу с другой стороны, где оживают легенды и мифы
5 причин купить эту экскурсию
- 🔦 Атмосфера ночной Праги
- 👻 Мистические легенды
- 🏰 Исторические места
- 🌌 Уникальные истории
- 🕯️ Свет факелов
Что можно увидеть
- Староместская площадь
- Часы Орлой
- Тынский храм
- Радница
- Улица Парижская
- Еврейский квартал
Описание экскурсии
Экскурсия при свете факелов. Когда засыпает город, просыпаются его тайны: будем их освещать!
Старый город: Староместская площадь, часы Орлой, Тынский храм, Радница, улица Парижская, Еврейский квартал и другие знаковые точки.
Улочки и уголки, скрытые от глаз днём: здесь алхимики искали философский камень, а инквизиторы вершили судьбы.
Вы услышите:
- о привратнике, бегущем по улице, охваченном пламенем. Он до сих пор преследует туристов с высшим образованием!
- водяном, который вылезает из реки, чтобы выпить пива в ближайшем трактире
- молодой еврейке, влюблённой в монаха из храма Св. Николая — её плач всё ещё отзывается в тишине ночных улиц
- чихающем и летающем над площадью младенце
- безголовом рыцаре и его страшном коне на улице Лилиова
и многом другом!
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часов Орлой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Праге
Провела экскурсии для 2487 туристов
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием откроет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
23 окт 2025
Были на экскурсии «Мистическая Прага» — нам очень понравилось! Атмосферно, интересно и совсем не скучно. Я была с дочерью-подростком (15 лет), и она слушала с огромным интересом, задавала много вопросов и потом ещё долго обсуждала услышанное. Экскурсия отлично сочетает исторические факты и легенды, всё подано живо и с чувством. Спасибо за прекрасный вечер и увлекательную прогулку по загадочной Праге!
Эвелина
19 окт 2025
Экскурсию проводил Юрий. Очень понравилось. Прогулка была захватывающей и интересной. После экскурсии были даны рекомендации куда еще можно сходить и где поесть. Спасибо
С
Сергей
29 июл 2025
Наш звездочет оказался настоящим экспертом по Праге. Отвечал очень подробно на все вопросы.
Экскурсия была отличная. Понравилась и детям и взрослым.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
V
Viky
29 июл 2025
Сначала мы переживали, будет ли интересно на экскурсии дочери (8 лет), но, оказалось, что экскурсия и истории, рассказанные там, запомнились больше всего. Да и взрослым тоже было интересно.
Советую и экскурсию, и самого экскурсовода!
П
Павел
28 июл 2025
Мы были в Праге впервые, и до экскурсии уже успели побродить по Старому городу. Но после экскурсии мы посмотрели на него СОВСЕМ другими глазами. С нами был экскурсовод Юрий. Великолепный
Дарья
28 июл 2025
Благодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнок 10 лет — и всем было интересно! Мы услышали множество легенд и исторических рассказов,
