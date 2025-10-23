М Марина Были на экскурсии «Мистическая Прага» — нам очень понравилось! Атмосферно, интересно и совсем не скучно. Я была с дочерью-подростком (15 лет), и она слушала с огромным интересом, задавала много вопросов и потом ещё долго обсуждала услышанное. Экскурсия отлично сочетает исторические факты и легенды, всё подано живо и с чувством. Спасибо за прекрасный вечер и увлекательную прогулку по загадочной Праге!

Эвелина Экскурсию проводил Юрий. Очень понравилось. Прогулка была захватывающей и интересной. После экскурсии были даны рекомендации куда еще можно сходить и где поесть. Спасибо

С Сергей Наш звездочет оказался настоящим экспертом по Праге. Отвечал очень подробно на все вопросы.

Экскурсия была отличная. Понравилась и детям и взрослым.



Спасибо большое!

V Viky Сначала мы переживали, будет ли интересно на экскурсии дочери (8 лет), но, оказалось, что экскурсия и истории, рассказанные там, запомнились больше всего. Да и взрослым тоже было интересно.

Советую и экскурсию, и самого экскурсовода!

П Павел читать дальше рассказчик! 2 часа, что мы провели с ним, пролетели как мгновение. Он рассказал нам тайну Орлоя, таинственных крестиков на брусчатке перед городским собранием, историю возникновения единственного на площади скверика, показал, где проходит меридиан — и многое-многое другое. Мы получили не только множество новых знаний, но и приятных впечатлений! Да, забыл сказать, что Юрий пришел в костюме мага:)

Уже после выезда из Праги, на вопрос «Что тебе понравилось больше всего?» наш ребенок ответил: «Экскурсия». Мы были в Праге впервые, и до экскурсии уже успели побродить по Старому городу. Но после экскурсии мы посмотрели на него СОВСЕМ другими глазами. С нами был экскурсовод Юрий. Великолепный