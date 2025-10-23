Мои заказы

Мистическая Прага при свете факелов

Добро пожаловать в Прагу, где ночные улицы оживают под светом факелов. Узнайте тайны города, полные легенд и загадок, в индивидуальной экскурсии
Прага - город, где каждый уголок хранит свои секреты. На экскурсии при свете факелов можно узнать о привидениях, алхимиках и безголовых рыцарях. Прогулка по Старому городу и Еврейскому кварталу погрузит в атмосферу средневековых легенд. Гид расскажет о мистических событиях, которые до сих пор будоражат воображение. Уникальная возможность увидеть Прагу с другой стороны, где оживают легенды и мифы
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔦 Атмосфера ночной Праги
  • 👻 Мистические легенды
  • 🏰 Исторические места
  • 🌌 Уникальные истории
  • 🕯️ Свет факелов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Староместская площадь
  • Часы Орлой
  • Тынский храм
  • Радница
  • Улица Парижская
  • Еврейский квартал

Описание экскурсии

Экскурсия при свете факелов. Когда засыпает город, просыпаются его тайны: будем их освещать!

Старый город: Староместская площадь, часы Орлой, Тынский храм, Радница, улица Парижская, Еврейский квартал и другие знаковые точки.

Улочки и уголки, скрытые от глаз днём: здесь алхимики искали философский камень, а инквизиторы вершили судьбы.

Вы услышите:

  • о привратнике, бегущем по улице, охваченном пламенем. Он до сих пор преследует туристов с высшим образованием!
  • водяном, который вылезает из реки, чтобы выпить пива в ближайшем трактире
  • молодой еврейке, влюблённой в монаха из храма Св. Николая — её плач всё ещё отзывается в тишине ночных улиц
  • чихающем и летающем над площадью младенце
  • безголовом рыцаре и его страшном коне на улице Лилиова

и многом другом!

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У часов Орлой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Праге
Провела экскурсии для 2487 туристов
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием откроет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
М
Марина
23 окт 2025
Были на экскурсии «Мистическая Прага» — нам очень понравилось! Атмосферно, интересно и совсем не скучно. Я была с дочерью-подростком (15 лет), и она слушала с огромным интересом, задавала много вопросов и потом ещё долго обсуждала услышанное. Экскурсия отлично сочетает исторические факты и легенды, всё подано живо и с чувством. Спасибо за прекрасный вечер и увлекательную прогулку по загадочной Праге!
Эвелина
Эвелина
19 окт 2025
Экскурсию проводил Юрий. Очень понравилось. Прогулка была захватывающей и интересной. После экскурсии были даны рекомендации куда еще можно сходить и где поесть. Спасибо
Экскурсию проводил Юрий. Очень понравилось. Прогулка была захватывающей и интересной. После экскурсии были даны рекомендации куда
С
Сергей
29 июл 2025
Наш звездочет оказался настоящим экспертом по Праге. Отвечал очень подробно на все вопросы.
Экскурсия была отличная. Понравилась и детям и взрослым.

Спасибо большое!
Наш звездочет оказался настоящим экспертом по Праге. Отвечал очень подробно на все вопросы.Наш звездочет оказался настоящим экспертом по Праге. Отвечал очень подробно на все вопросы.Наш звездочет оказался настоящим экспертом по Праге. Отвечал очень подробно на все вопросы.Наш звездочет оказался настоящим экспертом по Праге. Отвечал очень подробно на все вопросы.
V
Viky
29 июл 2025
Сначала мы переживали, будет ли интересно на экскурсии дочери (8 лет), но, оказалось, что экскурсия и истории, рассказанные там, запомнились больше всего. Да и взрослым тоже было интересно.
Советую и экскурсию, и самого экскурсовода!
Советую и экскурсию, и самого экскурсовода!
Сначала мы переживали, будет ли интересно на экскурсии дочери (8 лет), но, оказалось, что экскурсия и
П
Павел
28 июл 2025
Мы были в Праге впервые, и до экскурсии уже успели побродить по Старому городу. Но после экскурсии мы посмотрели на него СОВСЕМ другими глазами. С нами был экскурсовод Юрий. Великолепный
читать дальше

рассказчик! 2 часа, что мы провели с ним, пролетели как мгновение. Он рассказал нам тайну Орлоя, таинственных крестиков на брусчатке перед городским собранием, историю возникновения единственного на площади скверика, показал, где проходит меридиан — и многое-многое другое. Мы получили не только множество новых знаний, но и приятных впечатлений! Да, забыл сказать, что Юрий пришел в костюме мага:)
Уже после выезда из Праги, на вопрос «Что тебе понравилось больше всего?» наш ребенок ответил: «Экскурсия».

Дарья
Дарья
28 июл 2025
Благодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнок 10 лет — и всем было интересно! Мы услышали множество легенд и исторических рассказов,
читать дальше

прогулялись по Староместской площади и её окрестностям, и 2 часа пролетели незаметно. Юрий — настоящий знаток Праги и её истории, а ещё прекрасный рассказчик с чувством юмора и внимательный гид. Помимо собственно экскурсии он дал нам рекомендации, где лучше поесть и выпить пива, в какой собор сходить на бесплатный концерт — мы воспользовались его советами тем же вечером и на следующий день — и получили массу удовольствия!

Благодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнокБлагодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнокБлагодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнокБлагодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнокБлагодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнокБлагодарю за замечательную атмосферную прогулку с Юрием в образе звездочёта! Нас было четверо взрослых и ребёнок

Входит в следующие категории Праги

