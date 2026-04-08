2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мистическая прогулка с Чёрным Монахом

Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
Прагу неспроста называют мистической столицей Европы. Алхимики, маги и каббалисты находили здесь убежищe и занимались своими колдовскими делами.

Чёрный Монах приглашает вас познакомиться со сверхъестественной стороной города: узнать об историях и тайнах чародеев — и пройтись в их компании по пражским мостовым, погрузившись в тёмный мир Средневековья и чернокнижия.
4.9
10 отзывов
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом

Описание экскурсии

Время открыть глаза и уши — и поверить в невероятное

Когда улицы Праги погружаются во тьму, наступает время призраков и привидений. Чёрный Монах проведёт вас под покровом ночи по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Таможенному двору и покажет ещё пару секретных мест. Каждый район безмолвно хранит сундук с тайнами. Там происходят необъяснимые феномены и появляются мистические материи, о которых вам предстоит узнать, а с некоторыми даже встретиться лицом к лицу! На прогулке вы раскроете:

  • Почему привидение турка появляется каждую ночь в купеческом дворе?
  • Зачем проклятый мельник на громыхающей подводе гонит своих лошадей по улице Целетной?
  • Где сейчас огромный глиняный Голем и как его оживить?
  • Кто и зачем каждую полночь встает из могилы на еврейском кладбище?
  • Что делать, если вы встретите призрак цирюльника с бритвой в руке на Карловой улице?
  • Зачем скелет-попрошайка пристает к прохожим на улице Железной?
  • Почему тамплиер на коне до сих пор появляется на улице Лилиова и как освободить его душу?
  • Чем задобрить пражского водяного?
  • Как оживить каменного рыцаря на Ретирской улице?
  • Где прячется несчастное пражское привидение от туристов и почему?

Надеемся, вы достаточно отважны, чтобы пойти на риск и не испугаться погружения в этот туманный мир Праги…

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1860 туристов
Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали все
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секреты, познакомились со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии и готовы поделиться всем этим с вами. Приглашаем вас на наши креативные экскурсии, на которых мы вам покажем самые примечательные локации, расскажем достоверную, любопытную информацию. Наши экскурсии проходят легко, позитивно и увлекательно. Интересно будет и взрослым и детям:-) Добро пожаловать в Прагу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Наталия
мы были на экскурсии втроем: бабушка, подросток и первоклассница. Каждому было все понятно и интересно! Монах Андрей (наш бесценный экскурсовод) подарил нам Прагу с её легендами и тайными тропами. Артистичный,
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остроумный, доброжелательный, три часа держал наше внимание. В соревновании по отгадыванию секретов победили все, а дети получили еще и ценные призы- браслеты из Богемского стекла!
Советуем всем повторить наш путь от знаменитых часов на Староместской площади до Пражского града вместе с замечательным Монахом!

мы были на экскурсии втроем: бабушка, подросток и первоклассница. Каждому было все понятно и интересно! Монах
мы были на экскурсии втроем: бабушка, подросток и первоклассница. Каждому было все понятно и интересно! Монах
мы были на экскурсии втроем: бабушка, подросток и первоклассница. Каждому было все понятно и интересно! Монах
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Ольга
Экскурсию проводил Андрей, черный монах. историк, актер и отличный собеседник в одном. это было удивительно интересное и познавательное мероприятие😊😊Спасибо огромное! рекомендую однозначно. и для детей и для взрослых самое оно.
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Максим
Замечательный, профессиональный гид, с хорошим чувством юмора, знающий свой город, как свои пять пальцев. Классно провели время, даже побегали, было холодно гид предложил зайти погреться в бар, выпили по чашки чая и чешской настойки. Ребёнок в восторге, мы тоже. Супер, классно, позитивно, одна из лучших экскурсий, на которых мы были👍
Замечательный, профессиональный гид, с хорошим чувством юмора, знающий свой город, как свои пять пальцев. Классно провели
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Альбина
С Андреем нам было очень интересно) спасибо за интересную информацию.
С Андреем нам было очень интересно) спасибо за интересную информацию.
С Андреем нам было очень интересно) спасибо за интересную информацию.
С Андреем нам было очень интересно) спасибо за интересную информацию.
С Андреем нам было очень интересно) спасибо за интересную информацию.
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Антон
Добрый день.
Гуляли с Андреем. Отличный маршрут, который проходит через все знаковые места центра города.
Отлично выстроено содержание экскурсии: интересно, с юмором, с историями и легендами практически по всему маршруту.
Сам рассказчик живет
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своим делом и с юмором и обаянием умеет донести знания до группы.
Несмотря на 3 с лишним часа по длительности, экскурсия совершенно не утомляет и будет интересна и группам с детьми-школьниками.
С большим удовольствием в следующий раз обратимся к Андрею за новыми экскурсиями.
P.S. Костюм - вообще огонь))) все мимо проходящие ломали глаза от такого наряда)))

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С
Прогулка с Монахом была познавательна, содержала многие интересные факты, истории и легенды, соединила события и места происхождения, проводилась в лёгкой юмористической форме. После прогулки «ныли» ноги, но осталось огромное удовлетворение от всего услышанного и увиданного. Тепло рекомендуем данную тему, и в первую очередь конечно же Монаха - Андрея.
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