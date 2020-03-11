2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Прагу неспроста называют мистической столицей Европы.

Алхимики, маги и каббалисты находили здесь убежищe и занимались своими колдовскими делами.

Чёрный Монах приглашает вас познакомиться со сверхъестественной стороной города: узнать об историях и тайнах чародеев — и пройтись в их компании по пражским мостовым, погрузившись в тёмный мир Средневековья и чернокнижия.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом

Что вас ожидает

Время открыть глаза и уши — и поверить в невероятное
Когда улицы Праги погружаются во тьму, наступает время призраков и привидений. Чёрный Монах проведёт вас под покровом ночи по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Таможенному двору и покажет ещё пару секретных мест. Каждый район безмолвно хранит сундук с тайнами. Там происходят необъяснимые феномены и появляются мистические материи, о которых вам предстоит узнать, а с некоторыми даже встретиться лицом к лицу! На прогулке вы раскроете:

  • Почему привидение турка появляется каждую ночь в купеческом дворе?
  • Зачем проклятый мельник на громыхающей подводе гонит своих лошадей по улице Целетной?
  • Где сейчас огромный глиняный Голем и как его оживить?
  • Кто и зачем каждую полночь встает из могилы на еврейском кладбище?
  • Что делать, если вы встретите призрак цирюльника с бритвой в руке на Карловой улице?
  • Зачем скелет-попрошайка пристает к прохожим на улице Железной?
  • Почему тамплиер на коне до сих пор появляется на улице Лилиова и как освободить его душу?
  • Чем задобрить пражского водяного?
  • Как оживить каменного рыцаря на Ретирской улице?
  • Где прячется несчастное пражское привидение от туристов и почему?

Надеемся, вы достаточно отважны, чтобы пойти на риск и не испугаться погружения в этот туманный мир Праги…

Организационные детали

  • О месте встречи узнавайте в переписке.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я профессиональный лицензированный гид по Праге и Чехии. Живу и работаю в Праге с 1999 года, разузнала все секреты, накопила много знаний, познакомилась со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии, и мне не терпится поделиться всем этим с вами :-) Приглашаю вас на свои креативные экскурсии, которые провожу позитивно, интересно и профессионально. Увлекательно будет и взрослым, и детям :-)
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Prosto super! Nam ochenj ponravilos! Smishno i mnogo informacija!
Savetuju nachatj po ramshe, poslje 3h nemnogo trudno jeslje isho holodno i pozno.
Savetuju tozhe pojezdku nachatj s etoj ekskursijoj po staramu gorodje! Super! Sposibo vam boljshoje!
22 февраля 2020
Добрый день.
Гуляли с Андреем. Отличный маршрут, который проходит через все знаковые места центра города.
Отлично выстроено содержание экскурсии: интересно, с юмором, с историями и легендами практически по всему маршруту.
Сам рассказчик живет своим делом и с юмором и обаянием умеет донести знания до группы.
Несмотря на 3 с лишним часа по длительности, экскурсия совершенно не утомляет и будет интересна и группам с детьми-школьниками.
С большим удовольствием в следующий раз обратимся к Андрею за новыми экскурсиями.
P.S. Костюм - вообще огонь))) все мимо проходящие ломали глаза от такого наряда)))

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