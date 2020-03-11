2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Время открыть глаза и уши — и поверить в невероятное
Когда улицы Праги погружаются во тьму, наступает время призраков и привидений. Чёрный Монах проведёт вас под покровом ночи по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Таможенному двору и покажет ещё пару секретных мест. Каждый район безмолвно хранит сундук с тайнами. Там происходят необъяснимые феномены и появляются мистические материи, о которых вам предстоит узнать, а с некоторыми даже встретиться лицом к лицу! На прогулке вы раскроете:
- Почему привидение турка появляется каждую ночь в купеческом дворе?
- Зачем проклятый мельник на громыхающей подводе гонит своих лошадей по улице Целетной?
- Где сейчас огромный глиняный Голем и как его оживить?
- Кто и зачем каждую полночь встает из могилы на еврейском кладбище?
- Что делать, если вы встретите призрак цирюльника с бритвой в руке на Карловой улице?
- Зачем скелет-попрошайка пристает к прохожим на улице Железной?
- Почему тамплиер на коне до сих пор появляется на улице Лилиова и как освободить его душу?
- Чем задобрить пражского водяного?
- Как оживить каменного рыцаря на Ретирской улице?
- Где прячется несчастное пражское привидение от туристов и почему?
Надеемся, вы достаточно отважны, чтобы пойти на риск и не испугаться погружения в этот туманный мир Праги…