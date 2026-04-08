2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прагу неспроста называют мистической столицей Европы. Алхимики, маги и каббалисты находили здесь убежищe и занимались своими колдовскими делами.
Чёрный Монах приглашает вас познакомиться со сверхъестественной стороной города: узнать об историях и тайнах чародеев — и пройтись в их компании по пражским мостовым, погрузившись в тёмный мир Средневековья и чернокнижия.
Чёрный Монах приглашает вас познакомиться со сверхъестественной стороной города: узнать об историях и тайнах чародеев — и пройтись в их компании по пражским мостовым, погрузившись в тёмный мир Средневековья и чернокнижия.
Описание экскурсии
Время открыть глаза и уши — и поверить в невероятное
Когда улицы Праги погружаются во тьму, наступает время призраков и привидений. Чёрный Монах проведёт вас под покровом ночи по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Таможенному двору и покажет ещё пару секретных мест. Каждый район безмолвно хранит сундук с тайнами. Там происходят необъяснимые феномены и появляются мистические материи, о которых вам предстоит узнать, а с некоторыми даже встретиться лицом к лицу! На прогулке вы раскроете:
- Почему привидение турка появляется каждую ночь в купеческом дворе?
- Зачем проклятый мельник на громыхающей подводе гонит своих лошадей по улице Целетной?
- Где сейчас огромный глиняный Голем и как его оживить?
- Кто и зачем каждую полночь встает из могилы на еврейском кладбище?
- Что делать, если вы встретите призрак цирюльника с бритвой в руке на Карловой улице?
- Зачем скелет-попрошайка пристает к прохожим на улице Железной?
- Почему тамплиер на коне до сих пор появляется на улице Лилиова и как освободить его душу?
- Чем задобрить пражского водяного?
- Как оживить каменного рыцаря на Ретирской улице?
- Где прячется несчастное пражское привидение от туристов и почему?
Надеемся, вы достаточно отважны, чтобы пойти на риск и не испугаться погружения в этот туманный мир Праги…
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1860 туристов
Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали все
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
мы были на экскурсии втроем: бабушка, подросток и первоклассница. Каждому было все понятно и интересно! Монах Андрей (наш бесценный экскурсовод) подарил нам Прагу с её легендами и тайными тропами. Артистичный,
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Экскурсию проводил Андрей, черный монах. историк, актер и отличный собеседник в одном. это было удивительно интересное и познавательное мероприятие😊😊Спасибо огромное! рекомендую однозначно. и для детей и для взрослых самое оно.
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Замечательный, профессиональный гид, с хорошим чувством юмора, знающий свой город, как свои пять пальцев. Классно провели время, даже побегали, было холодно гид предложил зайти погреться в бар, выпили по чашки чая и чешской настойки. Ребёнок в восторге, мы тоже. Супер, классно, позитивно, одна из лучших экскурсий, на которых мы были👍
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С Андреем нам было очень интересно) спасибо за интересную информацию.
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Добрый день.
Гуляли с Андреем. Отличный маршрут, который проходит через все знаковые места центра города.
Отлично выстроено содержание экскурсии: интересно, с юмором, с историями и легендами практически по всему маршруту.
Сам рассказчик живет
Гуляли с Андреем. Отличный маршрут, который проходит через все знаковые места центра города.
Отлично выстроено содержание экскурсии: интересно, с юмором, с историями и легендами практически по всему маршруту.
Сам рассказчик живет
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С
Прогулка с Монахом была познавательна, содержала многие интересные факты, истории и легенды, соединила события и места происхождения, проводилась в лёгкой юмористической форме. После прогулки «ныли» ноги, но осталось огромное удовлетворение от всего услышанного и увиданного. Тепло рекомендуем данную тему, и в первую очередь конечно же Монаха - Андрея.
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