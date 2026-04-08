2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прагу неспроста называют мистической столицей Европы. Алхимики, маги и каббалисты находили здесь убежищe и занимались своими колдовскими делами. Чёрный Монах приглашает вас познакомиться со сверхъестественной стороной города: узнать об историях и тайнах чародеев — и пройтись в их компании по пражским мостовым, погрузившись в тёмный мир Средневековья и чернокнижия.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Время открыть глаза и уши — и поверить в невероятное

Когда улицы Праги погружаются во тьму, наступает время призраков и привидений. Чёрный Монах проведёт вас под покровом ночи по Старому городу, Еврейскому кварталу, Карлову мосту, Таможенному двору и покажет ещё пару секретных мест. Каждый район безмолвно хранит сундук с тайнами. Там происходят необъяснимые феномены и появляются мистические материи, о которых вам предстоит узнать, а с некоторыми даже встретиться лицом к лицу! На прогулке вы раскроете:

Почему привидение турка появляется каждую ночь в купеческом дворе?

Зачем проклятый мельник на громыхающей подводе гонит своих лошадей по улице Целетной?

Где сейчас огромный глиняный Голем и как его оживить?

Кто и зачем каждую полночь встает из могилы на еврейском кладбище?

Что делать, если вы встретите призрак цирюльника с бритвой в руке на Карловой улице?

Зачем скелет-попрошайка пристает к прохожим на улице Железной?

Почему тамплиер на коне до сих пор появляется на улице Лилиова и как освободить его душу?

Чем задобрить пражского водяного?

Как оживить каменного рыцаря на Ретирской улице?

Где прячется несчастное пражское привидение от туристов и почему?

Надеемся, вы достаточно отважны, чтобы пойти на риск и не испугаться погружения в этот туманный мир Праги…

Организационные детали