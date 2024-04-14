Экскурсии по подземельям и пещерам Праги

Найдено 4 экскурсии в категории «Подземные» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Моравский Крас и замок Леднице
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
60 за человека
Моравский крас и замок Пернштейн
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
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    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

  • O
    Oxana
    6 декабря 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
  • M
    Malkina.
    23 октября 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
  • А
    Алла
    4 марта 2023
    Скрытые места и подземелья Старой Праги
    Большое спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось то, что мы ходили по местам,которые не офишируют,как туристические и это очень интересно.
  • I
    Irina
    20 февраля 2022
    Скрытые места и подземелья Старой Праги
    Экскурсия очень понравилась, нам было интересно и несмотря на погоду 3 часа пролетели незаметно Интересные факты, легкая подача, слушали с удовольствием Спасибо Олег за внимательность и знания! мы остались довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
  2. Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
  3. Моравский Крас и замок Леднице
  4. Моравский крас и замок Пернштейн
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Подземные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 70. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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