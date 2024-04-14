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Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
€60 за человека
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий14 апреля 202412.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
- OOxana6 декабря 2023В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
- MMalkina.23 октября 2023Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
- ААлла4 марта 2023Скрытые места и подземелья Старой ПрагиБольшое спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось то, что мы ходили по местам,которые не офишируют,как туристические и это очень интересно.
- IIrina20 февраля 2022Скрытые места и подземелья Старой ПрагиЭкскурсия очень понравилась, нам было интересно и несмотря на погоду 3 часа пролетели незаметно Интересные факты, легкая подача, слушали с удовольствием Спасибо Олег за внимательность и знания! мы остались довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Подземные»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
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