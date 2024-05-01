Описание

Сказки венского леса ВНИМАНИЕ!!! СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!! Вена — это имперское величие, перед которым хочется преклониться. Когда видишь Хофбург — императорский дворец Габсбургов, символ их величия и мощи, захватывает дух и на какое-то время забываешь дышать от восторга. Колонны, уходящие в небо, гигантские окна, помпезные арки… Кажется, здесь жили боги с Олимпа, всесильные и величавые. На фоне внушительных размеров храма святого Стефана ощущаешь себя песчинкой. Свет, проникая сквозь витражи так заманчиво играет воображением, что кажется, словно попал в фантастический подводный мир. Чумной столб — воплощение веры, победившей чуму, эффектная скульптурная композиция: настолько ужасна и отвратительна беззубая Чума, побежденная юной и полной сил Верой, что в душе проносится весь спектр чувств, от содрогания при виде страшилища до восхищения талантом скульптора. Скульптуры Вены поражают своей живостью. Отчетливо вырисовывается каждый мускул на теле, каждая морщинка на лице, кажется, они дышат, живут. В состоянии полнейшего восторга стоишь перед парламентом — белым, воздушным Акрополем. А творения Хундертвассера, художника, строившего дома, так на дома не похожие? Все его дома волнисты, разноцветны и покрыты деревьями. Он умел «вживить» растения в корпус здания. Возможно, вы хотели бы увидеть Шёнбрюн — летнюю резиденцию императоров с 1500 комнат, украшенных зеркалами, лепниной и золотом. А посетить Бельведер, похожий на Лувр, с прекраснейшим парком? А побывать под куполом храма святого Карла, воочию увидеть и прикоснуться к живописным росписям сводов? А прокатиться на Пратере — колесе обозрения, и увидеть Вену с поднебесья? Тогда отправляемся в Вену, чтобы вернуться в полном потрясении от «сказок венского леса». Важная информация: Стоимость трансфера НЕ входит в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно!!!