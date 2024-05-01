Индивидуальная экскурсия из Праги в Вену на машине: Символы имперского величия
Вену по праву можно назвать символом имперского величия.
Городские скульптуры выглядят как живые, дворцы поражают своим великолепием и мощью, а созерцание Чумного столба заставляет содрогнуться от ужаса. Город производит такое сильное впечатление на всех, кто сюда приезжает, что порой забываешь дышать. Послушайте сказки венского леса и вы!
Городские скульптуры выглядят как живые, дворцы поражают своим великолепием и мощью, а созерцание Чумного столба заставляет содрогнуться от ужаса. Город производит такое сильное впечатление на всех, кто сюда приезжает, что порой забываешь дышать. Послушайте сказки венского леса и вы!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хофбург
- Храм святого Стефана
- Чумной столб
- Парламент Вены
- Дом Хундертвассера
- Шёнбрюн
- Бельведер
- Храм святого Карла
- Парк Пратер
Описание
Сказки венского леса ВНИМАНИЕ!!! СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!! Вена — это имперское величие, перед которым хочется преклониться. Когда видишь Хофбург — императорский дворец Габсбургов, символ их величия и мощи, захватывает дух и на какое-то время забываешь дышать от восторга. Колонны, уходящие в небо, гигантские окна, помпезные арки… Кажется, здесь жили боги с Олимпа, всесильные и величавые. На фоне внушительных размеров храма святого Стефана ощущаешь себя песчинкой. Свет, проникая сквозь витражи так заманчиво играет воображением, что кажется, словно попал в фантастический подводный мир. Чумной столб — воплощение веры, победившей чуму, эффектная скульптурная композиция: настолько ужасна и отвратительна беззубая Чума, побежденная юной и полной сил Верой, что в душе проносится весь спектр чувств, от содрогания при виде страшилища до восхищения талантом скульптора. Скульптуры Вены поражают своей живостью. Отчетливо вырисовывается каждый мускул на теле, каждая морщинка на лице, кажется, они дышат, живут. В состоянии полнейшего восторга стоишь перед парламентом — белым, воздушным Акрополем. А творения Хундертвассера, художника, строившего дома, так на дома не похожие? Все его дома волнисты, разноцветны и покрыты деревьями. Он умел «вживить» растения в корпус здания. Возможно, вы хотели бы увидеть Шёнбрюн — летнюю резиденцию императоров с 1500 комнат, украшенных зеркалами, лепниной и золотом. А посетить Бельведер, похожий на Лувр, с прекраснейшим парком? А побывать под куполом храма святого Карла, воочию увидеть и прикоснуться к живописным росписям сводов? А прокатиться на Пратере — колесе обозрения, и увидеть Вену с поднебесья? Тогда отправляемся в Вену, чтобы вернуться в полном потрясении от «сказок венского леса». Важная информация: Стоимость трансфера НЕ входит в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно!!!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хофбург
- Храм святого Стефана
- Чумной столб
- Парламент Вены
- Дом Хундертвассера
- Шёнбрюн
- Бельведер
- Храм святого Карла
- Парк Пратер
Что включено
- Экскурсия путевая и по Вене.
Что не входит в цену
- Входной билет в храм святого Карла (по желанию)
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА НЕ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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