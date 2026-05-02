164 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе или трамвае вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете. Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу, где перед вами развернется история чешской столицы.

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Описание экскурсии

Поездка по городу

Экскурсия начнется на Вацлавской площади. Вы познакомитесь с центральной частью Нового Города и узнаете о личности святого Вацлава — одного из самых почитаемых правителей Праги. После автобус медленно провезет вас по тем районам, которые непросто обойти пешком. Вы увидите:

Карлову площадь — самую большую в Европе, которая расскажет об эпохе короля Карла 4

— самую большую в Европе, которая расскажет об эпохе короля Карла 4 Национальный театр , дважды отстроенный на деньги горожан

, дважды отстроенный на деньги горожан Парижскую улицу с непередаваемым колоритом

Мы проедем по Старому городу и набережным, любуясь видом на Влтаву, а после поднимемся к Пражскому граду.

Королевский комплекс

Пражский Град — резиденция городских правителей с 9 века. Вы прогуляетесь по первому и второму двору, осмотрите собор святого Вита, по Королевскому пути выйдете к базилике святого Георгия, старинному винограднику и великолепным садам. Гид раскроет тайны этого места, объяснит, зачем была нужна «Мячовня», и расскажет печальную историю Летнего дворца.

Старый город

Через Карлов мост вы попадете в квартал Йозефов, где увидите самую старую синагогу в Европе и узнаете, почему Гитлер приказал сохранить её. Пройдете мимо кладбища, где мёртвые захоронены в 12 слоев. А на Староместской площади полюбуетесь астрономическими часами Орлой, на которых каждый час 12 апостолов начинают неспешный ход, услышите истории о Яне Гусе, о соборе Девы Марии перед Тыном и храме святого Николая.

Часть заявленных локаций может находиться на ремонте или реставрации, поэтому маршрут может быть скорректирован

Организационные детали