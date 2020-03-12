164 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Поездка по городу

Наша экскурсия начнется на Вацлавской площади. Вы познакомитесь с центральной частью Нового Города и узнаете о личности святого Вацлава — одного из самых почитаемых правителей Праги. После автобус медленно провезет вас по тем районам, которые непросто обойти пешком за одну экскурсию.

Вы увидите Карлову площадь — самую большую в Европе — и услышите о короле Карле 4. Полюбуетесь Национальным театром, который был дважды отстроен на деньги горожан, и дорогой Парижской улицей. Встретите Танцующий Дом — мы расскажем, что было на этом месте и что символизирует это здание. Проедем по Старому городу и набережным, полюбуемся видом на Влтаву, а после на машине поднимемся к Пражскому граду.

Королевский комплекс

Пражский Град является резиденцией городских правителей с 9 века. Вы прогуляетесь по первому и второму двору, осмотрите собор святого Вита, по Королевскому пути выйдете к базилике святого Георгия, старинному винограднику и великолепным садам. Мы раскроем тайны этого места, объясним, зачем была нужна «Мячовня», и расскажем печальную историю Летнего дворца.

Самый центр

Спустившись, пройдем по Карлову Мосту в Старый город. В квартале Йозефов вы увидите самую старую синагогу в Европе — поймете, почему Гитлер приказал сохранить её для потомков, и узнаете о кладбище, где мертвые захоронены в 12 слоев. На Староместской площади услышите много интересных историй о Яне Гусе, о соборе Девы Марии перед Тыном и храме святого Николая. А после полюбуетесь астрономическими часами Орлой, на которых каждый час 12 апостолов начинают неспешный ход.