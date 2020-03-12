164 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Праге — на автобусе и пешком!

Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу.

Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
14 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4.5 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии164 отзыва
4.66
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!

Что вас ожидает

Поездка по городу
Наша экскурсия начнется на Вацлавской площади. Вы познакомитесь с центральной частью Нового Города и узнаете о личности святого Вацлава — одного из самых почитаемых правителей Праги. После автобус медленно провезет вас по тем районам, которые непросто обойти пешком за одну экскурсию.
Вы увидите Карлову площадь — самую большую в Европе — и услышите о короле Карле 4. Полюбуетесь Национальным театром, который был дважды отстроен на деньги горожан, и дорогой Парижской улицей. Встретите Танцующий Дом — мы расскажем, что было на этом месте и что символизирует это здание. Проедем по Старому городу и набережным, полюбуемся видом на Влтаву, а после на машине поднимемся к Пражскому граду.

Королевский комплекс
Пражский Град является резиденцией городских правителей с 9 века. Вы прогуляетесь по первому и второму двору, осмотрите собор святого Вита, по Королевскому пути выйдете к базилике святого Георгия, старинному винограднику и великолепным садам. Мы раскроем тайны этого места, объясним, зачем была нужна «Мячовня», и расскажем печальную историю Летнего дворца.

Самый центр
Спустившись, пройдем по Карлову Мосту в Старый город. В квартале Йозефов вы увидите самую старую синагогу в Европе — поймете, почему Гитлер приказал сохранить её для потомков, и узнаете о кладбище, где мертвые захоронены в 12 слоев. На Староместской площади услышите много интересных историй о Яне Гусе, о соборе Девы Марии перед Тыном и храме святого Николая. А после полюбуетесь астрономическими часами Орлой, на которых каждый час 12 апостолов начинают неспешный ход.

Организационные детали

  • Экскурсия автобусно-пешеходная; поездка на автобусе займет 1 час
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • В период праздников кол-во человек в группе может быть увеличено до 30 человек
  • Если в группе будет больше 10 человек, вы получите наушники, чтобы лучше слышать гида
  • В конце маршрута запланировано посещение ювелирного магазина, где вы сможете сдать наушники и угоститься бесплатным бокалом вина
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!
По Праге — на автобусе и пешком!

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Мы — команда гидов в Праге, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных туристов — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На рынке Праги и Чехии наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Приезжайте — будем рады познакомить вас с красотами Чехии!
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164 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
У нас сложилось впечатление, что все гиды, с которыми мы ходили-ездили на экскурсии, просто отрабатывают свой хлеб. Они отбарабанивают большой объем информации и в лучшем случае запомнится процентов 25. Понятно, что это их работа, и каждый день молоть языком они уже устали. А вот нам с подругой хотелось интересного и неспешного рассказа, причем чтобы и самому рассказчику это было интересно. Посмотрели конечно очень много, но что осталось в памяти... А мы быстро-быстро перемещались, слушали смотрели открыв рот. А когда у нас вытащили из рюкзака деньги, гид оповестила нас про карманников! Так что все рекомендуем рюкзаки носить впереди! А Прага и Чехия хороши - обязательно надо съездить. Если едете на недельку, то берите пару экскурсий - по Праге и еще куда-нибудь. А у нас получился перебор, нам даже некогда было просто погулять по Праге!
Ольга
11 марта 2020
Были с мужем на этой экскурсии.
Гид Ольга все очень интересно рассказывала, показала много интересного, тем гто впервые в городе, как мы рекомендую однозначно! 4.5 часа пролетели незаметно. И прекрасно, сто экскурсия шла сверху вниз! Рекомендуют
10 марта 2020
Экскурсия замечательная. Все хорошо. За исключением окончания экскурсии. По окончании всех, как в Турции ведут в магазин ювелирных изделий, где 10 русскоговорящих продавцов пытаются впарить Вам не понятно что, по завышенным ценам.
9 марта 2020
Спасибо за экскурсию! Мы в восторге! Все организовано, интересно, увлекательно. Гид с чувством юмора это великолепно. Настроение после экскурсии приподнятое, а это лучший показатель !!! Обязательно будем рекомендовать друзьям данную прогулку.
9 марта 2020
Замечательный гид Вера, которую хочется слушать. Познавательная экскурсия. Спасибо!
9 марта 2020
Спасибо, все очень понравилось
9 марта 2020
У нас был экскурсовод пани Вера - замечательный, интеллигентный и очень подкованный профессионал, которого было действительно интересно слушать. Нас удивило, что, описывая достопримечательности, Вера вспоминала все новые подробности и истории будто читала их из книги. Большое ей спасибо за интересные истории. Формат самой экскурсии тоже очень удачный- сначала на автобусе вокруг всех самых известных мест, а затем, не торопясь, мимо самых значимых объектов пешком. Еще нам повезло с погодой, было солнце. Спасибо за интересные выходные в Праге!
9 марта 2020
Добрый день! Экскурсию провела Вера.. все очень интересно и информативно! Гид умница, рассказала даже про интересные магазинчики ...
Однозначно будем советовать )
9 марта 2020
Хочу выразить большую благодарность за великолепную экскурсию. Все очень грамотно спланировано, остались очень довольны, узнали много нового и интересного, гиды настоящие профессионалы своего дела!
9 марта 2020
Всем привет! Вера - отличный экскурсовод. С хорошей харизмой и приятным голосом))
Ещё 154 отзыва

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