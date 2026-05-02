164 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия начнется на Вацлавской площади. Вы познакомитесь с центральной частью Нового Города и узнаете о личности святого Вацлава — одного из самых почитаемых правителей Праги. После автобус медленно провезет вас по тем районам, которые непросто обойти пешком. Вы увидите:
Карлову площадь — самую большую в Европе, которая расскажет об эпохе короля Карла 4
Национальный театр, дважды отстроенный на деньги горожан
Парижскую улицу с непередаваемым колоритом Мы проедем по Старому городу и набережным, любуясь видом на Влтаву, а после поднимемся к Пражскому граду.
Королевский комплекс
Пражский Град — резиденция городских правителей с 9 века. Вы прогуляетесь по первому и второму двору, осмотрите собор святого Вита, по Королевскому пути выйдете к базилике святого Георгия, старинному винограднику и великолепным садам. Гид раскроет тайны этого места, объяснит, зачем была нужна «Мячовня», и расскажет печальную историю Летнего дворца.
Старый город
Через Карлов мост вы попадете в квартал Йозефов, где увидите самую старую синагогу в Европе и узнаете, почему Гитлер приказал сохранить её. Пройдете мимо кладбища, где мёртвые захоронены в 12 слоев. А на Староместской площади полюбуетесь астрономическими часами Орлой, на которых каждый час 12 апостолов начинают неспешный ход, услышите истории о Яне Гусе, о соборе Девы Марии перед Тыном и храме святого Николая.
Часть заявленных локаций может находиться на ремонте или реставрации, поэтому маршрут может быть скорректирован
Организационные детали
Часть заявленных локаций может находиться на ремонте или реставрации, поэтому маршрут может быть скорректирован
Экскурсия автопешеходная; поездка на автобусе, трамвае или другом общественном транспорте занимает примерно 45 минут. Гид оплачивает билеты
В период праздников кол-во человек в группе может быть увеличено до 30 человек
Если в группе будет больше 10 человек, вы получите наушники, чтобы лучше слышать гида
С вами будет один из гидов нашей профессиональной команды
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€27
Дети до 12 лет
€22
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3628 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 373 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Andrei
Отличная организация и маршрут. У меня остались положительные воспоминания о городе. Гид распологала к себе, была общительной и интересно рассказывала историю Праги. Большой плюс, что на экскурсии выдают наушники для связи с гидом - можно немного отойти для фотографий. Группа была небольшая - что тоже очень удобно. Могу рекомендовать:)
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A
Angelina
Прекрасно погуляли, много разнообразной информации. Начиная от исторического и культурного аспекта, заканчивая личным взглядам и необычными историями. Гид прекрасная женщина, на все вопросы ответила, как человек тоже очень приятный. Мы остались очень довольны! Очень круто! Спасибо 🙏
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К
Константин
Про то, что не устанем - тут слукавили:). Ходили около часов, но тут мы сами виноваты - сказали что всё вытерпим. Именно для знакомства с Прагой - отличная экскурсия. Разве что легенд рассказывали чуть больше, чеи реальных исторических данных, но тут на вкус и цвет.
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Tatjana
Великолепная, незабываемая экскурсия! Экскурсовод у нас была прикрасная женщина и профессионал, человек с неисякаемыми знаниями о Праге и такой-же неисякаемой энергией, замечательная Вера! Всем кто будет в Праге, очень рекомендую читать дальшеуменьшить
эту экскурсию, поверьте, вы не пожалеете. Очень грамотно продуманный маршрут, бесконечный поток информации и исторических фактов, который ни только не утомляет, а напротив настолько вовлекает, что почти 5 часов пролетели как мгновение. Хвалебных слов относительно этой экскурсии можно произносить бесконечно много, но, к сожалению, ни одно из них не сможет передать того восторга и того фонтана эмоций, который мы получили. Вера, огромная благодарность Вам! Вы сделали наш день и Вы влюбили нас в Прагу! 🥰🌸🌻🌺
+2
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Валентина
Вера потрясающий рассказчик, столько в ее голове энциклопедических знаний. В групповой экскурсии нас было сначала четверо, поэтому Вера провезла нас на своем автомобиле, рассказывая по пути про все достопримечательности. Затем читать дальшеуменьшить
мы уже пошли пешим маршрутом, где она нам показала местечки, которые невозможно найти нигде в путеводителях. Затем к нам присоединились еще 4 человека, и такой чудесной компанией мы провели замечательный день. Я уже не в первый раз в Праге, до этого брали с мужем индивидуальную экскурсию, но экскурсию, которую нам провела Вера не сравнить. Настолько было интересно и вновь я увидела Прагу теперь уже другими глазами. Отдельное спасибо за теплый палантин, который мне Вера дала погреться, так как погода была ветреная. Благодарю от всей души за прекрасный день.
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tamara
Впервые прилетела в Прагу. хотя очень давно и мечтала и читала и смотрела ролики про столицу Чехии. Но встреча наяву оказалась ярче оглушающей и все благодаря тому что заказала у читать дальшеуменьшить
вас экскурсию. а гидом была восхитительная очаровательная гид Vera. свою любовь к красоте архитектуры. ее уникальности. народному духу. она умеет показать экскурсантам благодаря своим. знания своим шармом. все это создают до такую творческую ауру. так что все приехавшие в Златоглавую Прагу навсегда останутся ее поклонниками. Огромное спасибо за то что умеете увлекать работать таких талантливых гидов как Vera в своей благородной миссии служении народу и расцветании Красавицы Праги жительница Латвии Тамара Фомина и ее родные из Бельгии
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