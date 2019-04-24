26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. По ту сторону фасада Праги

Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше

Олег
Задать вопрос
Олег – ваш гид
Прага — город, способный удивлять бесконечно.

Его средневековая история и современная жизнь полны интересных фактов и неожиданных открытий, и с ними я вас и познакомлю.

Я помогу каждому путешественнику почувствовать невербализуемые вибрации города, который смог сохранить лоск готических и романских архитектурных памятников и продолжает оставаться важным для европейской жизни местом, где формируются современные тенденции.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площади
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии26 отзывов
4.69
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги

Что вас ожидает

Примечательное в Праге
Готовы пройти по вроде бы хоженым тропам, но прочувствовать атмосферу города совершенно по-новому? Тогда вперёд!. Вы побываете в пассажах Вацлавской площади, где, кроме магазинов и кафе, располагаются офисы, концертные и кинозалы и галереи. Там же вы прокатитесь на прародителе современных лифтов — патерностере, который, как колесо обозрения, ездит вверх-вниз по кругу. Заглянете в Вифлеемскую часовню, где Ян Гус читал проповеди, и в подземелья Староместской Ратуши, где когда-то пытали людей. А также познакомитесь с современным искусством в Праге на примере Висящего человека и Гигантской головы Давида Черны.

Понять чехов
Я помогу вам проникнуть в тайны чешской истории и глубже понять менталитет местных жителей. Гуляя по Франсисканским садам, вы узнаете, как практично чехи использовали их при монастыре кармелитов, что изменилось после «Бархатной революции» и как используется здание бывшего монастырского морга. Я расскажу об отношении к искусству в Праге (галереи здесь неспроста на каждом шагу) и театральной культуре. Кто из драматургов успел отметиться на чешской сцене, какой интересный подарок получил театр Divadlo Na zàbradli на своё 50-летие и как реагируют жители города на современные арт-объекты — обо всём этом вы услышите на моей экскурсии в жанре “городской медитации”.

По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Лицензированный экскурсовод, пражанин с 10-летним стажем. Юрист по образованию, телерепортер по трудовой, гид по призванию, йог по жизни. В туризме с 2008-го, последние три года специализируюсь на авторских экскурсиях по Праге. Увлечения: йога, ведическая философия, самопознание, спорт. Испытываю большую тягу к прекрасному: музыке, театру, кино, архитектуре и изобразительному искусству. Вегетарианец. На личном примере готов доказать, что и без пива в Чехии может быть вкусно, интересно и весело!
Напишите мне

26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 апреля 2019
Добрый день добрым людям!!!
Нас было 6 близких друзей и наш гид Олег очень гармонично стал 7 участником нашей команды. Общение было информативным и легким, это очень важно, когда ты находишься в другой стране. Бесспорно-полезным. Знания полученные на экскурсии легко применить в реальной жизни. С удовольствием можно было продолжить изучать Прагу по ту сторону фасада еще и после обеда. Данная экскурсия подходит людям любого возраста если они - любознательны, креативно мыслят, не любят шаблоны. Про гида могу сказать одно, чем больше вопросов ему задаешь, тем больше он раскрывается в своих знаниях и их глубине, а экскурсантам становится все интереснее. Остались прекрасные воспоминания. Олег спасибо вам, желаем дальнейших успехов.
С уважением Татьяна и Вадим, Светлана и Олег, Надежда и Алексей.
Россия, Пермский край, г.Соликамск
25 декабря 2018
Не для искушённых.
;-(,
Liia
15 декабря 2018
Экскурсия замечательная интересная, подходит для тех, кто в Праге не первый раз или обошел уже все туристические улочки. Олег показал нам сквозные проходы, места, где практически нет туристов, только местные и другие интересные места, про которые Вам никогда не расскажут и не покажутна обзорной экскурсии. Очень рекомендую.
3 декабря 2018
Рекомендую всем, кто устал от формальных экскурсий. Дружеская прогулка с интересным человеком по местам, незнакомым обычному туристу. Большое спасибо Олегу.
7 ноября 2018
Олег супер.
Позетивный человек, любищий этот город.
Получили заряд энергии на весь отпуск. Спасибо.
2 ноября 2018
Олег - отличный экскурсовод! Будете в Праге - послушайте его!
28 октября 2018
Большое спасибо Олегу за экскурсию! Все очень понравилось. Видно, что Олег любит этот город.
Ни минуты не было скучно, не могу согласиться с некоторыми предыдущими комментаторами. Олег прекрасный рассказчик. Готовы были гулять с ним по нетуристическим улочкам Праги сверх отведенного времени еще часов несколько.
25 октября 2018
Хотелось бы поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию! Олег влюблен в город, интересно рассказывает и поможет вам открыть город и насладиться им по новому. Экскурсия очень необычная, по таким местам, куда не придет в голову зайти туристу, но которые скрывают историю и загадки настоящей Праги. Олег увлеченно рассказывает, отвечает на все вопросы, подстраивает экскурсию под группу и ее интересы. 2,5 часа пролетели незаметно, скучно не было ни минуты. Очень довольна что выбрала эту экскурсию - она оставила яркие впечатления. Спасибо.
24 октября 2018
Начну с того,что Олег очень позитивный человек :)Как экскурсовод вообще отпад.Теперь когда будем в Праге, экскурсии только через него. Прага удивительный город,а Олег как художник мазками создаёт в твоей голове целостную картинку.Было интересно прогуляться по тем местам куда бы мы точно со знанием увиденного и не поняли что вокруг:))Импонирует то,что группа небольшая и Олег каждому уделяет внимание ...Было всё как-то по -семейному и по-доброму:)Ещё раз спасибо за уделённое нам время.Мы провели его с пользой и с удовольствием:)
20 октября 2018
Экскурсия проходит по нетуристическим "тропам" Праги. Узнаешь о необычных достопримечательностях, которые прячутся в маленьких улочках, пассажах и подвалах города; как и чем живет местное население; каким образом можно разнообразить пребывание в Праге; бюджетно поесть и многое другое. Спасибо большое Олегу, было интересно и познавательно!
Ещё 16 отзывов

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Прага для интровертов: большая обзорная прогулкаПрага для интровертов: большая обзорная прогулкаПрага для интровертов: большая обзорная прогулка
150 за экскурсию
3 часа
19 отзывов
Познакомиться с ключевыми уголками города и погрузиться в его волшебную атмосферу без толп туристов
Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром — большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе. Я проведу вас по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, расскажу истории Малой Страны и покажу самую впечатляющую пражскую панораму. После нашей прогулки вы уже будете знать, где жил Кафка и городские алхимики, услышите куранты астрономических часов и откроете секрет вкуснейшего трдельника.
Тайная жизнь левобережной ПрагиТайная жизнь левобережной ПрагиТайная жизнь левобережной Праги
скидка10%
€100
90 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Почувствовать себя настоящим пражанином на прогулке по колоритной Малой Стране
Это экскурсия-погружение в настоящую живую Прагу, сохранившуюся в закоулках Малой Страны — самого колоритного старого района города с изящными дворцами, парками и барочными соборами. Вы познакомитесь с главными объектами и историей Малой Страны, увидите лучшие работы главного чешского провокатора Давида Черны, а главное — приоткроете дверь в повседневную жизнь пражан: зайдете в уютные дворики и книжные лавки, послушаете уличных музыкантов и наведаетесь в любимые кафе местных жителей.

Необычные маршруты по Праге

Творческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в истории
10 за человека
2 часа
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города, знакомясь с его историей
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной ПрагеИндивидуальная квест-экскурсия по сказочной ПрагеИндивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
скидка15%
€23
20 за человека
2.5 часа
201 отзыв
Знакомство с городом в игровой форме
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Ваш идеальный день в ПрагеВаш идеальный день в ПрагеВаш идеальный день в Праге
125 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€28
23 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Еврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легенды
19 за человека
2 часа
5 отзывов
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Дворы, задворки и подворотни Старого городаДворы, задворки и подворотни Старого городаДворы, задворки и подворотни Старого города
105 за экскурсию
3.5 часа
150 отзывов
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы