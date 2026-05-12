26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По ту сторону фасада Праги

Откройте для себя удивительные тайны Праги на индивидуальной экскурсии. Погружение в историю и современность города, посещение уникальных мест и арт-объектов
Прага - город, который способен удивлять бесконечно. Его средневековая история и современная жизнь полны интересных фактов и неожиданных открытий.

На экскурсии вы пройдете по Вацлавской площади, заглянете в Вифлеемскую часовню и
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подземелья Староместской Ратуши.

Также познакомитесь с современным искусством на примере Висящего человека и Гигантской головы Давида Черны. Узнаете о менталитете чехов, их отношении к искусству и театральной культуре. Экскурсия поможет глубже понять историю и культуру Праги, а также насладиться атмосферой города

4.8
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные исторические факты
  • 🏛 Посещение скрытых достопримечательностей
  • 🎨 Знакомство с современным искусством
  • 🕵️‍♂️ Погружение в чешскую культуру
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги
По ту сторону фасада Праги

Что можно увидеть

  • Вацлавская площадь
  • Вифлеемская часовня
  • Староместская Ратуша
  • Висящий человек
  • Гигантская голова Давида Черны

Описание экскурсии

Примечательное в Праге

Готовы пройти по вроде бы хоженым тропам, но прочувствовать атмосферу города совершенно по-новому? Тогда вперёд! Вы побываете в пассажах Вацлавской площади, где, кроме магазинов и кафе, располагаются офисы, концертные и кинозалы и галереи. Там же вы прокатитесь на прародителе современных лифтов — патерностере, который, как колесо обозрения, ездит вверх-вниз по кругу. Заглянете в Вифлеемскую часовню, где Ян Гус читал проповеди, и в подземелья Староместской Ратуши, где когда-то пытали людей. А также познакомитесь с современным искусством в Праге на примере Висящего человека и Гигантской головы Давида Черны.

Понять чехов

Я помогу вам проникнуть в тайны чешской истории и глубже понять менталитет местных жителей. Гуляя по Франсисканским садам, вы узнаете, как практично чехи использовали их при монастыре кармелитов, что изменилось после «Бархатной революции» и как используется здание бывшего монастырского морга. Я расскажу об отношении к искусству в Праге (галереи здесь неспроста на каждом шагу) и театральной культуре. Кто из драматургов успел отметиться на чешской сцене, какой интересный подарок получил театр Divadlo Na zàbradli на своё 50-летие и как реагируют жители города на современные арт-объекты — обо всём этом вы услышите на моей экскурсии в жанре “городской медитации”.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 476 туристов
Лицензированный гид по Праге, фотограф и психолог, лечащий души соприкосновением с прекрасным. Постоянно проживая в Праге с 2007 года, я успел изучить город вдоль и поперёк, не уставая удивляться его многоликости,
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многослойности и невероятной энергетике, способной менять судьбы людей, с которой мы с вами попытаемся сонастроиться. На своих экскурсиях я не просто делюсь фактами, именами и датами, но помогаю сложить из них целостную картину, способную максимально погрузить вас в прошлое — в надежде увидеть там отражение настоящего и контуры будущего. А также осознать наше с вами место в истории, глубже понять свою человеческую природу и разгадать послания, которые оставили своим потомкам наиболее талантливые архитекторы, художники и скульпторы минувших эпох. Гулять по Праге мы с вами будем вдумчиво, без суеты и спешки — познавая город через яркие детали и образы. Результатом нашего взаимодействия станет то, что вы безвозвратно влюбитесь в него, оставив здесь частичку своего сердца.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Прага открылась для нас с новой стороны, много интересных фактов о городе, людях, истории. Места реально такие, которые в интернете найти сложно. Рекомендуем!
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Т
Добрый день добрым людям!!!
Нас было 6 близких друзей и наш гид Олег очень гармонично стал 7 участником нашей команды. Общение было информативным и легким, это очень важно, когда ты находишься
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в другой стране. Бесспорно-полезным. Знания полученные на экскурсии легко применить в реальной жизни. С удовольствием можно было продолжить изучать Прагу по ту сторону фасада еще и после обеда. Данная экскурсия подходит людям любого возраста если они - любознательны, креативно мыслят, не любят шаблоны. Про гида могу сказать одно, чем больше вопросов ему задаешь, тем больше он раскрывается в своих знаниях и их глубине, а экскурсантам становится все интереснее. Остались прекрасные воспоминания. Олег спасибо вам, желаем дальнейших успехов.
С уважением Татьяна и Вадим, Светлана и Олег, Надежда и Алексей.
Россия, Пермский край, г. Соликамск

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С
Отличная вышла прогулка в противовес классической экскурсии. Мы увидели непарадную Прагу, прокатились на прародителе лифта, спустились в ушедшие в культурные слой этажи города. Помимо этого мы открыли для себя тихие
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красивые уголки для приятного времяпрепровождения вне туристических толп: это и кафе, и пивные, магазины и парки, а также кинотеатр, места с живой музыкой. Мы узнали, как устроен городской быт пражан, каковы чехи в целом, чем увлекаются и что ценят. Рассказ Олега помог нам дополнить рафинированный образ Праги живыми штрихами и сложить целостное впечатление от города и его жителей. Не ждите какого-то целостного рассказа от гида, это прогулка-беседа. Для нас она получилась интересной и познавательной. Спасибо, Олег!

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А
Хотелось бы поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию! Олег влюблен в город, интересно рассказывает и поможет вам открыть город и насладиться им по новому. Экскурсия очень необычная, по таким местам, куда
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не придет в голову зайти туристу, но которые скрывают историю и загадки настоящей Праги. Олег увлеченно рассказывает, отвечает на все вопросы, подстраивает экскурсию под группу и ее интересы. 2,5 часа пролетели незаметно, скучно не было ни минуты. Очень довольна что выбрала эту экскурсию - она оставила яркие впечатления. Спасибо.

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Е
Начну с того,что Олег очень позитивный человек:)Как экскурсовод вообще отпад. Теперь когда будем в Праге, экскурсии только через него. Прага удивительный город,а Олег как художник мазками создаёт в твоей голове
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целостную картинку. Было интересно прогуляться по тем местам куда бы мы точно со знанием увиденного и не поняли что вокруг:))Импонирует то,что группа небольшая и Олег каждому уделяет внимание … Было всё как-то по -семейному и по-доброму:)Ещё раз спасибо за уделённое нам время. Мы провели его с пользой и с удовольствием:)

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Inna
Я очень люблю нестандартный подход к простым вещам. И восхищаюсь таланту людей, умеющих его находить. Водить экскурсии по известным достопримечательностям каждый сможет. А вот подметить что-то особенное в городе, который
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не был тебе родным, это особое умение. Кому-то показалось, что Олег ничего сверхъестественного не показал. Но не мне. И ни один мой вопрос не остался без ответа. Прага мне запомнится именно такой, какой показал ее Олег.
Большое спасибо!!

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