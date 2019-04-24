26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Примечательное в Праге Готовы пройти по вроде бы хоженым тропам, но прочувствовать атмосферу города совершенно по-новому? Тогда вперёд!. Вы побываете в пассажах Вацлавской площади, где, кроме магазинов и кафе, располагаются офисы, концертные и кинозалы и галереи. Там же вы прокатитесь на прародителе современных лифтов — патерностере, который, как колесо обозрения, ездит вверх-вниз по кругу. Заглянете в Вифлеемскую часовню, где Ян Гус читал проповеди, и в подземелья Староместской Ратуши, где когда-то пытали людей. А также познакомитесь с современным искусством в Праге на примере Висящего человека и Гигантской головы Давида Черны.
Понять чехов Я помогу вам проникнуть в тайны чешской истории и глубже понять менталитет местных жителей. Гуляя по Франсисканским садам, вы узнаете, как практично чехи использовали их при монастыре кармелитов, что изменилось после «Бархатной революции» и как используется здание бывшего монастырского морга. Я расскажу об отношении к искусству в Праге (галереи здесь неспроста на каждом шагу) и театральной культуре. Кто из драматургов успел отметиться на чешской сцене, какой интересный подарок получил театр Divadlo Na zàbradli на своё 50-летие и как реагируют жители города на современные арт-объекты — обо всём этом вы услышите на моей экскурсии в жанре “городской медитации”.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Лицензированный экскурсовод, пражанин с 10-летним стажем.
Юрист по образованию, телерепортер по трудовой, гид по призванию, йог по жизни.
В туризме с 2008-го, последние три года специализируюсь на авторских экскурсиях по Праге.
Увлечения: йога, ведическая философия, самопознание, спорт.
Испытываю большую тягу к прекрасному: музыке, театру, кино, архитектуре и изобразительному искусству.
Вегетарианец. На личном примере готов доказать, что и без пива в Чехии может быть вкусно, интересно и весело!
Добрый день добрым людям!!!
Нас было 6 близких друзей и наш гид Олег очень гармонично стал 7 участником нашей команды. Общение было информативным и легким, это очень важно, когда ты находишься в другой стране. Бесспорно-полезным. Знания полученные на экскурсии легко применить в реальной жизни. С удовольствием можно было продолжить изучать Прагу по ту сторону фасада еще и после обеда. Данная экскурсия подходит людям любого возраста если они - любознательны, креативно мыслят, не любят шаблоны. Про гида могу сказать одно, чем больше вопросов ему задаешь, тем больше он раскрывается в своих знаниях и их глубине, а экскурсантам становится все интереснее. Остались прекрасные воспоминания. Олег спасибо вам, желаем дальнейших успехов.
С уважением Татьяна и Вадим, Светлана и Олег, Надежда и Алексей.
Россия, Пермский край, г.Соликамск
Dmitry
25 декабря 2018
Не для искушённых.
;-(,
Liia
15 декабря 2018
Экскурсия замечательная интересная, подходит для тех, кто в Праге не первый раз или обошел уже все туристические улочки. Олег показал нам сквозные проходы, места, где практически нет туристов, только местные и другие интересные места, про которые Вам никогда не расскажут и не покажутна обзорной экскурсии. Очень рекомендую.
Татьяна
3 декабря 2018
Рекомендую всем, кто устал от формальных экскурсий. Дружеская прогулка с интересным человеком по местам, незнакомым обычному туристу. Большое спасибо Олегу.
Сергей
7 ноября 2018
Олег супер.
Позетивный человек, любищий этот город.
Получили заряд энергии на весь отпуск. Спасибо.
Антон
2 ноября 2018
Олег - отличный экскурсовод! Будете в Праге - послушайте его!
Елена
28 октября 2018
Большое спасибо Олегу за экскурсию! Все очень понравилось. Видно, что Олег любит этот город.
Ни минуты не было скучно, не могу согласиться с некоторыми предыдущими комментаторами. Олег прекрасный рассказчик. Готовы были гулять с ним по нетуристическим улочкам Праги сверх отведенного времени еще часов несколько.
Анна
25 октября 2018
Хотелось бы поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию! Олег влюблен в город, интересно рассказывает и поможет вам открыть город и насладиться им по новому. Экскурсия очень необычная, по таким местам, куда не придет в голову зайти туристу, но которые скрывают историю и загадки настоящей Праги. Олег увлеченно рассказывает, отвечает на все вопросы, подстраивает экскурсию под группу и ее интересы. 2,5 часа пролетели незаметно, скучно не было ни минуты. Очень довольна что выбрала эту экскурсию - она оставила яркие впечатления. Спасибо.
Елена
24 октября 2018
Начну с того,что Олег очень позитивный человек :)Как экскурсовод вообще отпад.Теперь когда будем в Праге, экскурсии только через него. Прага удивительный город,а Олег как художник мазками создаёт в твоей голове целостную картинку.Было интересно прогуляться по тем местам куда бы мы точно со знанием увиденного и не поняли что вокруг:))Импонирует то,что группа небольшая и Олег каждому уделяет внимание ...Было всё как-то по -семейному и по-доброму:)Ещё раз спасибо за уделённое нам время.Мы провели его с пользой и с удовольствием:)
Tatiana
20 октября 2018
Экскурсия проходит по нетуристическим "тропам" Праги. Узнаешь о необычных достопримечательностях, которые прячутся в маленьких улочках, пассажах и подвалах города; как и чем живет местное население; каким образом можно разнообразить пребывание в Праге; бюджетно поесть и многое другое. Спасибо большое Олегу, было интересно и познавательно!
Познакомиться с ключевыми уголками города и погрузиться в его волшебную атмосферу без толп туристов
Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром — большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе. Я проведу вас по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, расскажу истории Малой Страны и покажу самую впечатляющую пражскую панораму. После нашей прогулки вы уже будете знать, где жил Кафка и городские алхимики, услышите куранты астрономических часов и откроете секрет вкуснейшего трдельника.
Почувствовать себя настоящим пражанином на прогулке по колоритной Малой Стране
Это экскурсия-погружение в настоящую живую Прагу, сохранившуюся в закоулках Малой Страны — самого колоритного старого района города с изящными дворцами, парками и барочными соборами. Вы познакомитесь с главными объектами и историей Малой Страны, увидите лучшие работы главного чешского провокатора Давида Черны, а главное — приоткроете дверь в повседневную жизнь пражан: зайдете в уютные дворики и книжные лавки, послушаете уличных музыкантов и наведаетесь в любимые кафе местных жителей.
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города, знакомясь с его историей
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!