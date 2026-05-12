26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

подземелья Староместской Ратуши. Также познакомитесь с современным искусством на примере Висящего человека и Гигантской головы Давида Черны. Узнаете о менталитете чехов, их отношении к искусству и театральной культуре. Экскурсия поможет глубже понять историю и культуру Праги, а также насладиться атмосферой города

Описание экскурсии

Примечательное в Праге

Готовы пройти по вроде бы хоженым тропам, но прочувствовать атмосферу города совершенно по-новому? Тогда вперёд! Вы побываете в пассажах Вацлавской площади, где, кроме магазинов и кафе, располагаются офисы, концертные и кинозалы и галереи. Там же вы прокатитесь на прародителе современных лифтов — патерностере, который, как колесо обозрения, ездит вверх-вниз по кругу. Заглянете в Вифлеемскую часовню, где Ян Гус читал проповеди, и в подземелья Староместской Ратуши, где когда-то пытали людей. А также познакомитесь с современным искусством в Праге на примере Висящего человека и Гигантской головы Давида Черны.

Понять чехов

Я помогу вам проникнуть в тайны чешской истории и глубже понять менталитет местных жителей. Гуляя по Франсисканским садам, вы узнаете, как практично чехи использовали их при монастыре кармелитов, что изменилось после «Бархатной революции» и как используется здание бывшего монастырского морга. Я расскажу об отношении к искусству в Праге (галереи здесь неспроста на каждом шагу) и театральной культуре. Кто из драматургов успел отметиться на чешской сцене, какой интересный подарок получил театр Divadlo Na zàbradli на своё 50-летие и как реагируют жители города на современные арт-объекты — обо всём этом вы услышите на моей экскурсии в жанре “городской медитации”.