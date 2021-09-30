Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

Лучшее время для экскурсии «По следам крестоносцев в Праге» - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и энергии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить комфортность прогулки.

Прага с древних времен привлекала внимание тайных обществ. На этой экскурсии по Старому городу вы узнаете о масонских ложах, тамплиерах и мальтийских рыцарях. Прогулка по Карлову мосту и Староместской площади

откроет вам множество эзотерических символов. Погрузитесь в легенды о рыцарских орденах, узнайте о первых крестоносцах в Чехии и раскройте секреты костела Девы Марии под цепью. Эта экскурсия подходит для всех, кто хочет увидеть Прагу под новым углом и узнать интересные истории о городе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Легенды и хроники тайных орденов

Прага два столетия располагалась на пересечении путей крестоносцев: стоит ли удивляться, что в городе по сей день сохранилось немало следов тайных монашеских обществ? Именно эти следы откроются вам на узких улочках Праги, а вместе с ними — истории о рыцарских орденах Средневековья. Мы поговорим о том, откуда и когда в город пожаловали первые крестоносцы, разгадаем секрет названия костела Девы Марии под цепью. Вы узнаете, кто основал первый рыцарский орден в Чехии, где в Праге селились тамплиеры и как освободить рыцаря без головы. А еще обсудим, чем занимались вольные каменщики, где находились масонские ложи и как живут современные мальтийские рыцари.

Пражские тропы крестоносцев

Мы прогуляемся по местам, которые помогут вам взглянуть на город глазами масонов и тамплиеров. На знаменитом Карловом мосту рассмотрим галерею католических святых, с каждым из которых связана мистическая история. Пройдем по Малой стороне и Аненской площади, откроем секреты, скрытые за фасадами костела Ионитов и костела Крестоносцев с красной звездой. Исследуем скрытые переулки Старого города и поговорим о символах и легендах Староместской площади и Пороховых ворот. Кто знает: возможно, именно вы сможете разгадаете тайны пражских крестоносцев?

Кому подойдет прогулка

Всем желающим отправиться в крестовый поход (даже если у вас нет лат и боевого коня), искателям интересных историй и тем, кто хочет рассмотреть Прагу под новым углом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды