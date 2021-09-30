Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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По следам крестоносцев в Праге

Присоединяйтесь к экскурсии по следам крестоносцев в Праге и откройте для себя истории масонов, тамплиеров и мальтийских рыцарей на улицах Старого города
Прага с древних времен привлекала внимание тайных обществ. На этой экскурсии по Старому городу вы узнаете о масонских ложах, тамплиерах и мальтийских рыцарях. Прогулка по Карлову мосту и Староместской площади
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откроет вам множество эзотерических символов.

Погрузитесь в легенды о рыцарских орденах, узнайте о первых крестоносцах в Чехии и раскройте секреты костела Девы Марии под цепью.

Эта экскурсия подходит для всех, кто хочет увидеть Прагу под новым углом и узнать интересные истории о городе

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать о тайных обществах
  • 🏰 Прогуляться по историческим местам
  • 🔍 Разгадать городские легенды
  • 🗺️ Открыть новые грани Праги
  • 👥 Подходит для всех возрастов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии «По следам крестоносцев в Праге» - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и энергии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
По следам крестоносцев в Праге
По следам крестоносцев в Праге
По следам крестоносцев в Праге

Что можно увидеть

  • Карлов мост
  • Староместская площадь
  • Аненская площадь
  • Костел Девы Марии под цепью
  • Костел Ионитов
  • Костел Крестоносцев с красной звездой
  • Пороховые ворота

Описание экскурсии

Легенды и хроники тайных орденов

Прага два столетия располагалась на пересечении путей крестоносцев: стоит ли удивляться, что в городе по сей день сохранилось немало следов тайных монашеских обществ? Именно эти следы откроются вам на узких улочках Праги, а вместе с ними — истории о рыцарских орденах Средневековья. Мы поговорим о том, откуда и когда в город пожаловали первые крестоносцы, разгадаем секрет названия костела Девы Марии под цепью. Вы узнаете, кто основал первый рыцарский орден в Чехии, где в Праге селились тамплиеры и как освободить рыцаря без головы. А еще обсудим, чем занимались вольные каменщики, где находились масонские ложи и как живут современные мальтийские рыцари.

Пражские тропы крестоносцев

Мы прогуляемся по местам, которые помогут вам взглянуть на город глазами масонов и тамплиеров. На знаменитом Карловом мосту рассмотрим галерею католических святых, с каждым из которых связана мистическая история. Пройдем по Малой стороне и Аненской площади, откроем секреты, скрытые за фасадами костела Ионитов и костела Крестоносцев с красной звездой. Исследуем скрытые переулки Старого города и поговорим о символах и легендах Староместской площади и Пороховых ворот. Кто знает: возможно, именно вы сможете разгадаете тайны пражских крестоносцев?

Кому подойдет прогулка

Всем желающим отправиться в крестовый поход (даже если у вас нет лат и боевого коня), искателям интересных историй и тем, кто хочет рассмотреть Прагу под новым углом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€49
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Малостранской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 2155 туристов
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Катя
Татьяна очень увлеченный человек. Она сама на столько "в теме" мистики и средневековым сплетен/слухов/правды и вымысла. Вы представляете, она принесла с собой огромную тетрадь-гайд, куда вклеивала вырезки и рисовала мотивы прошлого.
Экскурсия понравится подросткам (малышам может быть не сильно понятно) и взрослым. Вечернее время идеально: Прага зажигает фонари, тёмные закоулки страшат. Вперёд к тайнам прошлого с Татьяной.
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М
Гид Татьяна очень увлечена темой и прекрасно владеет материалом. Два часа экскурсии открывают человеку глаза на почти мистическую роль ордена крестоносцев в истории Праги. Тайные знаки масонов прослеживается в архитектуре Старого города. Хочется думать о загадках прошлого и знаках судьбы.
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