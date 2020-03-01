Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Еще со времен крестовых походов Прага стала излюбленным местом тайных обществ.

Чтобы убедиться в этом, мы пройдем по Старому городу, хранящему истории масонских лож, тамплиеров и мальтийский рыцарей.

Вы по-новому взглянете на Карлов мост и Староместскую площадь и удивитесь, сколько эзотерических символов встречается в Праге на каждом шагу.
25 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча на Малостранской площади
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По следам крестоносцев в Праге
По следам крестоносцев в Праге

Что вас ожидает

Легенды и хроники тайных орденов
Прага два столетия располагалась на пересечении путей крестоносцев: стоит ли удивляться, что в городе по сей день сохранилось немало следов тайных монашеских обществ? Именно эти следы откроются вам на узких улочках Праги, а вместе с ними — истории о рыцарских орденах Средневековья. Мы поговорим о том, откуда и когда в город пожаловали первые крестоносцы, разгадаем секрет названия костела Девы Марии под цепью. Вы узнаете, кто основал первый рыцарский орден в Чехии, где в Праге селились тамплиеры и как освободить рыцаря без головы. А еще обсудим, чем занимались вольные каменщики, где находились масонские ложи и как живут современные мальтийские рыцари.

Пражские тропы крестоносцев
Мы прогуляемся по местам, которые помогут вам взглянуть на город глазами масонов и тамплиеров. На знаменитом Карловом мосту рассмотрим галерею католических святых, с каждым из которых связана мистическая история. Пройдем по Малой стороне и Аненской площади, откроем секреты, скрытые за фасадами костела Ионитов и костела Крестоносцев с красной звездой. Исследуем скрытые переулки Старого города и поговорим о символах и легендах Староместской площади и Пороховых ворот. Кто знает: возможно, именно вы сможете разгадаете тайны пражских крестоносцев?

Кому подойдет прогулка

Всем желающим отправиться в крестовый поход (даже если у вас нет лат и боевого коня), искателям интересных историй и тем, кто хочет рассмотреть Прагу под новым углом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

По следам крестоносцев в Праге
По следам крестоносцев в Праге
По следам крестоносцев в Праге
По следам крестоносцев в Праге
По следам крестоносцев в Праге

Экскурсия проводится в четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Малостранской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
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