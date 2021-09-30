Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

Присоединяйтесь к экскурсии по следам крестоносцев в Праге и откройте для себя истории масонов, тамплиеров и мальтийских рыцарей на улицах Старого города
Прага с древних времен привлекала внимание тайных обществ. На этой экскурсии по Старому городу вы узнаете о масонских ложах, тамплиерах и мальтийских рыцарях. Прогулка по Карлову мосту и Староместской площади читать дальшеуменьшить
откроет вам множество эзотерических символов.
Погрузитесь в легенды о рыцарских орденах, узнайте о первых крестоносцах в Чехии и раскройте секреты костела Девы Марии под цепью.
Эта экскурсия подходит для всех, кто хочет увидеть Прагу под новым углом и узнать интересные истории о городе
Лучшее время для экскурсии «По следам крестоносцев в Праге» - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и энергии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Карлов мост
Староместская площадь
Аненская площадь
Костел Девы Марии под цепью
Костел Ионитов
Костел Крестоносцев с красной звездой
Пороховые ворота
Описание экскурсии
Легенды и хроники тайных орденов
Прага два столетия располагалась на пересечении путей крестоносцев: стоит ли удивляться, что в городе по сей день сохранилось немало следов тайных монашеских обществ? Именно эти следы откроются вам на узких улочках Праги, а вместе с ними — истории о рыцарских орденах Средневековья. Мы поговорим о том, откуда и когда в город пожаловали первые крестоносцы, разгадаем секрет названия костела Девы Марии под цепью. Вы узнаете, кто основал первый рыцарский орден в Чехии, где в Праге селились тамплиеры и как освободить рыцаря без головы. А еще обсудим, чем занимались вольные каменщики, где находились масонские ложи и как живут современные мальтийские рыцари.
Пражские тропы крестоносцев
Мы прогуляемся по местам, которые помогут вам взглянуть на город глазами масонов и тамплиеров. На знаменитом Карловом мосту рассмотрим галерею католических святых, с каждым из которых связана мистическая история. Пройдем по Малой стороне и Аненской площади, откроем секреты, скрытые за фасадами костела Ионитов и костела Крестоносцев с красной звездой. Исследуем скрытые переулки Старого города и поговорим о символах и легендах Староместской площади и Пороховых ворот. Кто знает: возможно, именно вы сможете разгадаете тайны пражских крестоносцев?
Кому подойдет прогулка
Всем желающим отправиться в крестовый поход (даже если у вас нет лат и боевого коня), искателям интересных историй и тем, кто хочет рассмотреть Прагу под новым углом.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€49
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малостранской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 2155 туристов
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катя
Татьяна очень увлеченный человек. Она сама на столько "в теме" мистики и средневековым сплетен/слухов/правды и вымысла. Вы представляете, она принесла с собой огромную тетрадь-гайд, куда вклеивала вырезки и рисовала мотивы прошлого. Экскурсия понравится подросткам (малышам может быть не сильно понятно) и взрослым. Вечернее время идеально: Прага зажигает фонари, тёмные закоулки страшат. Вперёд к тайнам прошлого с Татьяной.
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М
Марина
Гид Татьяна очень увлечена темой и прекрасно владеет материалом. Два часа экскурсии открывают человеку глаза на почти мистическую роль ордена крестоносцев в истории Праги. Тайные знаки масонов прослеживается в архитектуре Старого города. Хочется думать о загадках прошлого и знаках судьбы.
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