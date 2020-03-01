Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Легенды и хроники тайных орденов

Прага два столетия располагалась на пересечении путей крестоносцев: стоит ли удивляться, что в городе по сей день сохранилось немало следов тайных монашеских обществ? Именно эти следы откроются вам на узких улочках Праги, а вместе с ними — истории о рыцарских орденах Средневековья. Мы поговорим о том, откуда и когда в город пожаловали первые крестоносцы, разгадаем секрет названия костела Девы Марии под цепью. Вы узнаете, кто основал первый рыцарский орден в Чехии, где в Праге селились тамплиеры и как освободить рыцаря без головы. А еще обсудим, чем занимались вольные каменщики, где находились масонские ложи и как живут современные мальтийские рыцари.

Пражские тропы крестоносцев

Мы прогуляемся по местам, которые помогут вам взглянуть на город глазами масонов и тамплиеров. На знаменитом Карловом мосту рассмотрим галерею католических святых, с каждым из которых связана мистическая история. Пройдем по Малой стороне и Аненской площади, откроем секреты, скрытые за фасадами костела Ионитов и костела Крестоносцев с красной звездой. Исследуем скрытые переулки Старого города и поговорим о символах и легендах Староместской площади и Пороховых ворот. Кто знает: возможно, именно вы сможете разгадаете тайны пражских крестоносцев?

Кому подойдет прогулка

Всем желающим отправиться в крестовый поход (даже если у вас нет лат и боевого коня), искателям интересных историй и тем, кто хочет рассмотреть Прагу под новым углом.