🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 67 отзывов Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 37 отзывов Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления € 100 за всё до 15 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 355 отзывов Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас Начало: Центр Праги 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Прага для интровертов: большая обзорная прогулка Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы Начало: Северный вход в Пражский град € 120 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 51 отзыв Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном € 288 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы Начало: Станция метро Malostranska € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас Начало: В районе выхода метро «Museum» 100 € 80 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам Начало: Вацлавская площадь € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва По следам крестоносцев в Праге Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города Начало: На Малостранской площади Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 € 49 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По Праге на автомобиле Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: в вашем отеле € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии Начало: Страговский монастырь € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Мала-Страна: секреты пражских алхимиков Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии Начало: в районе Малая сторона Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 81 отзыв Четыре города пражских Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги Начало: Рецепция отеля € 157 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет € 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Добро пожаловать в Прагу Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии € 125 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 19% скидка Индивидуальная 2.5 часа Прага: истории любви Пройтись по городу, полному сильных чувств Начало: В районе Пражского Града 98 € 79 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии Начало: в районе Королевского сада € 120 за всё до 4 чел.