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бизнес модель - содрать с клиента 3 шкуры один раз, а потом вам уже не важно, что о вас думают ваши клиенты!!! Сразу после Праги был в Дрездене и заказывал гида уже через другие сайты. Обязательно разошлю всем своим друзьям свой отзыв, чтобы не пользовались вашими услугами.