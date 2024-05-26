1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия26 мая 2024Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
- ННаталья1 мая 2024Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- VVladimir23 апреля 2024Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
- ГГеннадий17 апреля 2024Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
- ЮЮрий6 апреля 2024Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)
- ММихаил6 января 2024Отличная экскурсия, спасибо!
- ДДенис29 декабря 2023Прага: всё и сразу, первое знакомство с городомСпасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию. Было интересно, ненавязчиво, познавательно. Обязательно в следующий раз встретимся еще.
- ССветлана24 декабря 2023Галина молодец, очень интересно проводила экскурсию!
- ЭЭдгар18 октября 2023Прага: всё и сразу, первое знакомство с городомХороший и осведомленный гид! Рассказал много интересных историй!
- ААлексей11 февраля 2020Замечательная экскурсия! Мы в восторге, очень интересно и удобно - гид Олег подстроился под наши пожелания, и мы посмотрели и узнали все, что хотели! Очень рекомендуем!)
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старый королевский дворец»
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