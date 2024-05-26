Старый королевский дворец – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Старый королевский дворец» в Праге на русском языке, цены от €90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
    Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • V
    Vladimir
    23 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
  • Г
    Геннадий
    17 апреля 2024
    Весь Пражский Град
    Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
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    бизнес модель - содрать с клиента 3 шкуры один раз, а потом вам уже не важно, что о вас думают ваши клиенты!!! Сразу после Праги был в Дрездене и заказывал гида уже через другие сайты. Обязательно разошлю всем своим друзьям свой отзыв, чтобы не пользовались вашими услугами.

  • Ю
    Юрий
    6 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)
  • М
    Михаил
    6 января 2024
    Весь Пражский Град
    Отличная экскурсия, спасибо!
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Спасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию. Было интересно, ненавязчиво, познавательно. Обязательно в следующий раз встретимся еще.
  • С
    Светлана
    24 декабря 2023
    Весь Пражский Град
    Галина молодец, очень интересно проводила экскурсию!
  • Э
    Эдгар
    18 октября 2023
    Прага: всё и сразу, первое знакомство с городом
    Хороший и осведомленный гид! Рассказал много интересных историй!
  • А
    Алексей
    11 февраля 2020
    Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
    Замечательная экскурсия! Мы в восторге, очень интересно и удобно - гид Олег подстроился под наши пожелания, и мы посмотрели и узнали все, что хотели! Очень рекомендуем!)

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Старый королевский дворец»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
  4. Прага сквозь века
Какие места ещё посмотреть в Праге
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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Старый королевский дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 150 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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