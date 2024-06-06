Староместская ратуша – экскурсии в Праге

Найдено 28 экскурсий в категории «Староместская ратуша» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
215 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
37 отзывов
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
100 за всё до 15 чел.
Старая Прага в историях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
130 за всё до 6 чел.
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Город королей, алхимиков и пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:30
135 за всё до 10 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
О Праге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
87 за всё до 8 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 4 чел.
Блиц-прогулка по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 8 чел.
По ту сторону фасада Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
По ту сторону фасада Праги
Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше
Начало: У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Большое знакомство с Прагой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Большое знакомство с Прагой
Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории
Начало: ваш отель
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Прага: коротко о главном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прага: коротко о главном
Увидеть главные памятники средневековой Европы, насладиться представлением курант и панорамой города
Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
94 за всё до 6 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Добро пожаловать в Прагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 6 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
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    интересы, очень пунктуально начали и закончили. Это был не первый наш визит в Прагу, но мы узнали кучу всего нового, увидели новые места. Было видно, что Екатерина с большой любовью относится к Праге, гибко подстраивается под все пожелания. Четыре часа пролетели незаметно, а в багаже у нас остались ценные рекомендации и желание возвращаться в Прагу

  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
    Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать
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    Вышеграда (который находится чуть в стороне), то всё основное посмотрели". Так что смело заказывайте эту экскурсию: для первого знакомства с Прагой самое оно, а для последующих самостоятельных прогулок Ольга даст множество подсказок.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Староместская ратуша»

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  1. Здравствуй, красавица Прага
  2. Ваш идеальный день в Праге
  3. Прага - любовь с первого взгляда
  4. Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
  5. Старая Прага в историях и легендах
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Староместская ратуша" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 17 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «Староместская ратуша», 1173 ⭐ отзыва, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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