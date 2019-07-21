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  4. Пражские костелы и Сокровищница Лореты

Увидеть красивейшие церкви, знаменитую восковую куклу Иисуса и драгоценные христианские реликвии

Valery
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Valery – представитель гидов
Вместе мы осмотрим главные католические места города.

Вы увидите костел Девы Марии, узнаете о фигурке Езулатко и полюбуетесь одеяниями младенца Христа.

Барочный комплекс Лореты удивит своими богатствами — от серебряного алтаря до бриллиантовой дароносицы.

А после вы сможете подкрепиться первосортным пивом в Страговском монастыре.
15 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Mustek
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У этой экскурсии1 отзыв
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Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты

Что вас ожидает

Статуя младенца, известная во всем мире
Мы отправимся в Малую Страну, в костел Девы Марии Победоносной, куда стекаются паломники со всего света, чтобы помолиться у восковой фигурки младенца Иисуса — Езулатко. Вы узнаете, какой длинный путь пришлось проделать ему из Испании и какие перипетии ждали его в Чехии. В музее нарядов Езулатко увидите одеяния, в которые облачают фигурку к праздникам, и удивитесь красоте и мастерству вышивки.

Жемчужина в шкатулочке
Далее нас ждет Лорета — комплекс впечатляющих религиозных сооружений. Вы услышите историю этого места — и звон 30 колоколов и колокольчиков, «поющих» гимн Деве Марии. В костеле Рождества Христова увидите пышный барочный алтарь, а еще поймете, чем примечательно строение Святой Хижины. В Сокровищнице вам покажут реликвии и откроют тайны дароносицы «Пражское солнце», на оформление которой ушло 6222 алмаза, хотя изначально их было 6500.

Монастырские книги и пиво
Завершится прогулка во дворе Страговского монастыря, со смотровой площадки которого открывается впечатляющая панорама города. Вы сможете самостоятельно осмотреть базилику Вознесения Девы Марии и костел святого Роха, а также старинную библиотеку, не раз возрождавшуюся из пепла. А еще попробовать отменное пиво в монастырской пивоварне святого Норберта.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей креативной команды.
  • Это пешеходная экскурсия с одним переездом на общественном транспорте.
  • Отдельно оплачивается билет на проезд — 24 кроны за человека.
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты
Пражские костелы и Сокровищница Лореты

Экскурсия проводится в среду и субботу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Mustek.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Valery
Valery
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 июля 2019
Все отлично организовано! Отдельное Спасибо Ларисе - очень грамотный и глубокий профессионал!

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