Что вас ожидает

Статуя младенца, известная во всем мире

Мы отправимся в Малую Страну, в костел Девы Марии Победоносной, куда стекаются паломники со всего света, чтобы помолиться у восковой фигурки младенца Иисуса — Езулатко. Вы узнаете, какой длинный путь пришлось проделать ему из Испании и какие перипетии ждали его в Чехии. В музее нарядов Езулатко увидите одеяния, в которые облачают фигурку к праздникам, и удивитесь красоте и мастерству вышивки.

Жемчужина в шкатулочке

Далее нас ждет Лорета — комплекс впечатляющих религиозных сооружений. Вы услышите историю этого места — и звон 30 колоколов и колокольчиков, «поющих» гимн Деве Марии. В костеле Рождества Христова увидите пышный барочный алтарь, а еще поймете, чем примечательно строение Святой Хижины. В Сокровищнице вам покажут реликвии и откроют тайны дароносицы «Пражское солнце», на оформление которой ушло 6222 алмаза, хотя изначально их было 6500.

Монастырские книги и пиво

Завершится прогулка во дворе Страговского монастыря, со смотровой площадки которого открывается впечатляющая панорама города. Вы сможете самостоятельно осмотреть базилику Вознесения Девы Марии и костел святого Роха, а также старинную библиотеку, не раз возрождавшуюся из пепла. А еще попробовать отменное пиво в монастырской пивоварне святого Норберта.