1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
- ААндрей25 мая 2024Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать
- ННаталья1 мая 2024Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- ААнастасия30 апреля 2024Ольга, большое спасибо, было очень интересно и познавательно.
- VVladimir23 апреля 2024Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
- ЮЮрий6 апреля 2024Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)
- ООлег24 июня 2022Прекрасная экскурсия с настоящим профессиональным гидом. Все было замечательно. Спасибо
- ООскар19 августа 2019Отличная экскурсия, Марина хороший рассказчик и дружелюбный человек. Большое спасибо
- ООльга2 июля 2019Надежда прекрасный гид ❤️И по духу и по знаниям и по рекомендациям 👌🏻Уже поделилась впечатлениями с друзьями,которые собираются в Прагу ⭐️
- еелена30 июня 2019Марина невероятна! очень интересно рассказывает! слышит и понимает нужды клиентов! позитивна, умна и обаятельна! обязательно обращусь к ней и в следующий раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пражская Лорета»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Пражская Лорета" можно забронировать 4 экскурсии от 87 до 157 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пражская Лорета», 311 ⭐ отзывов, цены от €87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август