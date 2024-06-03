С Светлана Здравствуй, красавица Прага Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.

А Андрей Здравствуй, красавица Прага читать дальше Вышеграда (который находится чуть в стороне), то всё основное посмотрели". Так что смело заказывайте эту экскурсию: для первого знакомства с Прагой самое оно, а для последующих самостоятельных прогулок Ольга даст множество подсказок. Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать

Н Наталья По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.

А Анастасия Здравствуй, красавица Прага Ольга, большое спасибо, было очень интересно и познавательно.

V Vladimir По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!

Ю Юрий По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)

О Олег Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Прекрасная экскурсия с настоящим профессиональным гидом. Все было замечательно. Спасибо

О Оскар Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Отличная экскурсия, Марина хороший рассказчик и дружелюбный человек. Большое спасибо

О Ольга Четыре города пражских Надежда прекрасный гид ❤️И по духу и по знаниям и по рекомендациям 👌🏻Уже поделилась впечатлениями с друзьями,которые собираются в Прагу ⭐️