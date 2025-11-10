Мои заказы

Прогулка по еврейскому кварталу

Пройти по историческому району Праги и погрузиться в его историю
Йозефов был домом для еврейской общины на протяжении 5 столетий. Раньше здесь находилось закрытое гетто, но когда стены пали, почти весь квартал исчез с лица земли. Всё, что осталось, — несколько синагог и старое кладбище, которые мы с вами и посетим. И конечно, подробно поговорим об истории первого еврейского поселения.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Староновая синагога — основанная ещё в 1270 году и действующая до сих пор.
Майзелова синагога — некогда личная синагога мэра еврейского квартала. Сегодня музей о жизни евреев в 10–18 веках.
Пинкасова синагога — памятник жертвам Холокоста.
Испанская синагога — самая новая и самая красивая внутри.
Старое еврейское кладбище — уникальное многослойное кладбище в центре Европы.

А я расскажу:

  • почему пражские синагоги сохранились и не были разрушены во время войны
  • почему Торы из Праги можно найти в синагогах США
  • кто освободил евреев в 18 веке
  • зачем снесли весь еврейский квартал
  • какой была жизнь евреев во время войны

И о многом другом!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в Еврейский музей (4 синагоги и кладбище) — 600 крон за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина
Дарина — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 1109 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из
читать дальше

научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. Также я организовываю экскурсии на личном авто Volkswagen Passat в разные уголки Чехии в качестве гида-водителя. И готова составить индивидуальную программу под ваш запрос. До встречи в сердце Европы!

Входит в следующие категории Праги

