Йозефов был домом для еврейской общины на протяжении 5 столетий. Раньше здесь находилось закрытое гетто, но когда стены пали, почти весь квартал исчез с лица земли. Всё, что осталось, — несколько синагог и старое кладбище, которые мы с вами и посетим. И конечно, подробно поговорим об истории первого еврейского поселения.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Староновая синагога — основанная ещё в 1270 году и действующая до сих пор.
Майзелова синагога — некогда личная синагога мэра еврейского квартала. Сегодня музей о жизни евреев в 10–18 веках.
Пинкасова синагога — памятник жертвам Холокоста.
Испанская синагога — самая новая и самая красивая внутри.
Старое еврейское кладбище — уникальное многослойное кладбище в центре Европы.
А я расскажу:
- почему пражские синагоги сохранились и не были разрушены во время войны
- почему Торы из Праги можно найти в синагогах США
- кто освободил евреев в 18 веке
- зачем снесли весь еврейский квартал
- какой была жизнь евреев во время войны
И о многом другом!
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Еврейский музей (4 синагоги и кладбище) — 600 крон за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 1109 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания
