Йозефов был домом для еврейской общины на протяжении 5 столетий. Раньше здесь находилось закрытое гетто, но когда стены пали, почти весь квартал исчез с лица земли. Всё, что осталось, — несколько синагог и старое кладбище, которые мы с вами и посетим. И конечно, подробно поговорим об истории первого еврейского поселения.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Староновая синагога — основанная ещё в 1270 году и действующая до сих пор.

Майзелова синагога — некогда личная синагога мэра еврейского квартала. Сегодня музей о жизни евреев в 10–18 веках.

Пинкасова синагога — памятник жертвам Холокоста.

Испанская синагога — самая новая и самая красивая внутри.

Старое еврейское кладбище — уникальное многослойное кладбище в центре Европы.

А я расскажу:

почему пражские синагоги сохранились и не были разрушены во время войны

почему Торы из Праги можно найти в синагогах США

кто освободил евреев в 18 веке

зачем снесли весь еврейский квартал

какой была жизнь евреев во время войны

И о многом другом!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в Еврейский музей (4 синагоги и кладбище) — 600 крон за чел.