Со времён Средневековья еврейская община играла активную роль в жизни Чешского королевства. Мы пройдём по синагогам Еврейского квартала.
Вы узнаете, как появилась община, чем жила, кому мешала, каким было её существование в древние века и в суровые времена Холокоста. Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется историей, еврейскими традициями и иудаикой.
Вы узнаете, как появилась община, чем жила, кому мешала, каким было её существование в древние века и в суровые времена Холокоста. Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется историей, еврейскими традициями и иудаикой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Староновая синагога — самая старая из сохранившихся в Европе синагог, построенная в далёком 13 столетии
- Пинкасова синагога — старейшая синагога Пражского гетто 1535 года. Сегодня в ней находится памятник жертвам Холокоста.
- Майзелова синагога — частная синагога, сооруженная главой Пражского Еврейского города Мордехаем Майзелом
- Высокая синагога, созданная в 17 веке как часть Еврейской ратуши. Действует и сегодня.
- Клаусова синагога конца 17 столетия, в которой размещается экспозиция еврейского музея
- Испанская синагога, выстроенная в мавританском стиле, богато украшенная орнаментами. Здесь располагается экспозиция «История евреев в Чехии и Моравии», а также регулярно устраиваются концерты.
- Старое еврейское кладбище — один из старейших некрополей Праги, захоронения на котором производились с начала 15 века до 1787 года
Перед вами пройдёт история, полная взлётов и падений, гуманизма и жестокости:
- Мы обсудим не всем и не всегда понятные слова — холокост, шоа, катастрофа, геноцид, гетто
- Поговорим о том, как еврейское население Европы оказалось в роли изгоев и пыталось выйти из этого образа, а также о том, кто и каким образом упорно возвращал его обратно
- Выясним, какие силы позволили открыть в Праге крупнейший еврейский музей Европы в самый разгар Второй мировой войны. Он сохранился в целости и сохранности до наших дней, чего нельзя сказать о его создателях.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Еврейский музей: €20/взрослый, €16/дети от 6 до 15 лет и студенты до 26 лет, бесплатно/дети до 6 лет.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 455 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Чехии и Германии. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные и живописные места любимых стран. До встречи!Задать вопрос
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