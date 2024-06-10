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Со времён Средневековья еврейская община играла активную роль в жизни Чешского королевства. Мы пройдём по синагогам Еврейского квартала.



Вы узнаете, как появилась община, чем жила, кому мешала, каким было её существование в древние века и в суровые времена Холокоста. Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется историей, еврейскими традициями и иудаикой.