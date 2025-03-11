Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Большая групповая экскурсия по средневековой Чехии.



Вы увидите старинный город Кутна-Гора, который был центром европейской добычи серебра и конкурировал с Прагой за звание столицы. Здесь сохранились памятники средневековой архитектуры, которые взяты под охрану ЮНЕСКО. Также вас ждёт прогулка по красивому замку XIII века Чешский Штернберг. В крепости на горе выставлены коллекции оружия, охотничьих трофеев и других артефактов. 5 5 отзывов

Ксения Ваш гид в Праге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов На чём проводится На автобусе Когда Каждый день в 9,00 €50 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Кутна-Гора – это чешский город, расположенный к востоку от Праги. Центр Кутной Горы представляет собой архитектурное сокровище европейского значения, поэтому в 1995 г. был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Начало экскурсии в 9,00 утра, выезжаем из Праги в направлении первого обьекта замка Чешский Штенберг, до замка 41км. Интерьеры замка богато украшены в стиле барокко, для посещения доступны более 15залов и экспозиций тех времен, интресные решения в построении, колекции оружия и охотничьх трофеев, картины и гобелены. Дорогое убранство кабинетов не оставят ранодушными ценителей прекрастного. Невероятно, но в этих стенах принимальсь важнейшие решения для мировой истории. Примечательно, что по сей день в замке проживает граф со своей семьей, и иногда лично приветствует туристов. Старинный род Штенбергов до сих пор вызывает уваживание и восхищение не только в Чехии, но и во всем мире. По прибытию в замок туристы с помощью экскурсовода приобретают входные билеты: стоимость 180 крон с человека и поднимаются в здание замка. Осмотр замка с экскурсией по внутреннему двору и залам занимает около 50 мин. Далее следует небольшая пауза для приобретения сувениров и красочных фото на память, а также можно просто насладиться сказочным панорамным видом, который открывается на територии замка и его окрестностях. Вторая часть экскурсии пройдет в старинном городе королей, рыцарей, знаметых добытчиков серебра, невероятной красоты храмов и средневековых усыпальниц в городе Кутной Горе, Вторым обектом, который увидят туристы станет средневековая часовня Костница все, кто интресуется католическими погребениями, а также историей создания часовни приобретают входны билеты с помощью экскурсовода, стоимость входного билета составляет 90 чешских крон с человека. Внутри Крипты туристы осматривают пирамиды из черепов и внутреннее оздобление стен. Здесь с особой тщательностью создавали каждый предмет и уделили внимание более 70 тыс. останков воинов средневековья. Осмотр обьекта занимает порядка 25 мин, затем туристам предлагается небольшая пауза для сувениров и обеда. Затем туристы вместе в экскурсоводом отправляюся к Храму Святой Варвары(тот самый невероятно красивый и в тоже время мрачный собор, известный своими шпилями по голливудскому фильму «Омен») Откуда начинается знакоство и пешая прогулка по историческому центру города. Вы увидите знаменитый Храм Святой Варвары, покровительницы шахтеров, который уникален не только внешне, но и внутренне (убранство, фрески, алтарь). Входной билет в храм стоит 120 чешских крон, в здании храма туристы проводят 35 мин слушая интреснейшую историю создании и расматривая убранство святыни, далее следуем по улице Редгарской по ней выходим на монетный двор. Да да, именно в этом городе, добывали серебро, с XII по XV век в кутногорских шахтах добывали 1/3 всего европейского серебра. У туристов будет уникальная возможность узнать о чеканке монет и собственными глазами увидеть домики чеканщиков, приобрести себе на память тот самый волшебный пражский грош. Вы пройдете по удивительным улочкам средневекoвого города, увидите бывший Монетный двор, Чумной столб, собор святого Якуба, Готический дом, Моровой столб, средневковые часовни и церкви. Далее следует небольшая пауза для ланча и сободное время около 30мин. Экскурсия завершается возвращение группы к автобусу и отьездом в Прагу, ориентировлочное время отьезда 16,30. Перед вьездом в Прагу предусмотренна санитарная остановка на територии аутлет центра Fashion Arena, где туристы по желанию смогут выпить кофе и передохнуть, а также воспользоваться возможможностью и посетить магазины с целью шопинга, что будет приятным бонусом, если Вы не успели пробежаться по торговым центрам Праги. Возвращение в Прагу около 17,30.

Каждый день в 9,00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Поездка на комфортабельном автобусе

Услуги гида (сопровождение экскурсии на русском языке)

Наушники Что не входит в цену Посещение замков, музеев и прочих достопримечательностей не входит в стоимость экскурсии, но мы поможем вам приобрести билеты:

Храм Святой Варвары - 120 крон с человека

Костница - 90 крон с человека

Замок Чешский Штернберг - 230 крон с человека Место начала и завершения? Вацлавская площадь 57, у пам. св. Вацлава Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 9,00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.