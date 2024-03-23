10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Праге, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, такие как дворцы Градчанской площади, Карлов мост, Пражский Град, старую Ратушу и храм святого Вита, но

и узнаете увлекательные городские легенды и тайны. Мы раскроем перед вами официальные и реальные версии исторических событий, которые сделают ваше путешествие поистине незабываемым. Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на Прагу и полюбить её всем сердцем

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июнь, июль и август - лучшее время для экскурсии в Праге. В это время года можно насладиться прогулками по городу и увидеть все достопримечательности в полном великолепии. В теплые месяцы приятно исследовать исторические районы и переходить через Карлов мост.



Весной и осенью также можно насладиться красотой Праги. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.