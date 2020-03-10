10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прага изнутри

Мы начнем путешествие со старинного Страговского монастыря — вы заглянете в его пивоварню, хранящую рецепты XVII века, и, при желании, отведаете пенный напиток. Далее полюбуетесь великолепными дворцами района Градчаны и посетите Пражский Град — бывшую резиденцию чешских князей. А еще услышите историю «готического гиганта» — собора святого Вита.

Прага сквозь века

Прогулка продолжится в Старом Городе, куда мы попадем, перейдя знаменитый Карлов мост. Я расскажу историю крупнейшего архитектурного комплекса Старой Праги — Клементинума. А также покажу главные достопримечательности Староместской площади: Ратушу, храм святого Николая и астрономические куранты Пражский Орлой.