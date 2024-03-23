10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Праге, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, такие как дворцы Градчанской площади, Карлов мост, Пражский Град, старую Ратушу и храм святого Вита, но
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть главные достопримечательности Праги
- 🏰 Погружение в историю через посещение Пражского Града и собора святого Вита
- 🌉 Прогулка по знаменитому Карлову мосту
- 📜 Узнаете городские легенды и тайны
- 🍺 Возможность попробовать пиво по старинным рецептам в Страговском монастыре
- 🕰️ Полюбуетесь астрономическими курантами Пражский Орлой
Лучшее время для посещения
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Июнь, июль и август - лучшее время для экскурсии в Праге. В это время года можно насладиться прогулками по городу и увидеть все достопримечательности в полном великолепии. В теплые месяцы приятно исследовать исторические районы и переходить через Карлов мост.
Весной и осенью также можно насладиться красотой Праги. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Весной и осенью также можно насладиться красотой Праги. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Страговский монастырь
- Дворцы Градчанской площади
- Пражский Град
- Собор святого Вита
- Карлов мост
- Клементинум
- Староместская площадь
- Ратуша
- Храм святого Николая
- Пражский Орлой
Описание экскурсии
Прага изнутри
Мы начнем путешествие со старинного Страговского монастыря — вы заглянете в его пивоварню, хранящую рецепты XVII века, и, при желании, отведаете пенный напиток. Далее полюбуетесь великолепными дворцами района Градчаны и посетите Пражский Град — бывшую резиденцию чешских князей. А еще услышите историю «готического гиганта» — собора святого Вита.
Прага сквозь века
Прогулка продолжится в Старом Городе, куда мы попадем, перейдя знаменитый Карлов мост. Я расскажу историю крупнейшего архитектурного комплекса Старой Праги — Клементинума. А также покажу главные достопримечательности Староместской площади: Ратушу, храм святого Николая и астрономические куранты Пражский Орлой.
Организационные детали
- Обычно мы поднимаемся на верхнюю точку маршрута на трамвае, а спускаемся пешком. Стоимость билета — 24 кроны на человека. Для детей до 15 лет — скидка 50%. Для тех, кому исполнилось 70, проезд бесплатный (при себе нужно иметь удостоверение личности).
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 618 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Чехии и Германии. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные и живописные места любимых стран. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Мы любим путешествовать и многое видели, но эта поездка одна из лучших благодаря Кате. Екатерина - прекрасная гид, умничка, сама историк по образованию, показала и рассказала Прагу просто от души. Она также очень щедрая, тк бескорыстно разделила с нами свою вдохновенную любовь к Карлу 4-му… Очень, очень рекомендуем! Удачи!
+2
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Я
Мы с дочерью в восторге от проведенной экскурсии с Екатериной. Очень захватывающее повествование истории и описание достопримечательностей Праги. Все было представлено в очень легкой и доступной форме. Получили массу эмоций и полезной, приятной информации. Рекомендую абсолютно всем.
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Д
Очень понравилась экскурсия. Продуманный маршрут, много локаций где можно сделать красивые фото для любителей инстаграмма, грамотная интеллигентная речь, интересная подача материала.
Отличная экскурсия для тех кто первый раз в Праге.
Отличная экскурсия для тех кто первый раз в Праге.
+1
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N
В Праге 3-ий раз. Но вчера была на экскурсии с Катей, это же море позитива, юмора, интересной информации (а я думала, меня не удивить…), любви к городу и его жителям! Время пролетело незаметно, как будто встретилась с подругой, как будто 100 лет знакомы!). Вот теперь влюбилась в Прагу! Конечно, благодаря Кате! Рекомендую от всего сердца ❤️
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O
Невероятно интересная прогулка, с юмором и интересными рассказами, обязательно повторим ещё раз, рекомендую 👍
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Екатерина! Спасибо Вам огромное за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно, все очень интересно, с юмором и увлекательными подробностями) Не оставила без ответа и внимания ни один наш даже самый нелепый вопрос:)
За следующей экскурсией по Праге только к Вам! Очень и очень большое спасибо и до новых встреч❤️
За следующей экскурсией по Праге только к Вам! Очень и очень большое спасибо и до новых встреч❤️
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