10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все главные места чешской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вы увидите самые интересные достопримечательности красавицы Праги: дворцы Градчанской площади, Карлов мост, Пражский Град, старую Ратушу и храм святого Вита.

Раскроете городские легенды и тайны, официальные и реальные версии исторических событий — и полюбите этот прекрасный город так же, как люблю его я!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Прага изнутри
Мы начнем путешествие со старинного Страговского монастыря — вы заглянете в его пивоварню, хранящую рецепты XVII века, и, при желании, отведаете пенный напиток. Далее полюбуетесь великолепными дворцами района Градчаны и посетите Пражский Град — бывшую резиденцию чешских князей. А еще услышите историю «готического гиганта» — собора святого Вита.

Прага сквозь века
Прогулка продолжится в Старом Городе, куда мы попадем, перейдя знаменитый Карлов мост. Я расскажу историю крупнейшего архитектурного комплекса Старой Праги — Клементинума. А также покажу главные достопримечательности Староместской площади: Ратушу, храм святого Николая и астрономические куранты Пражский Орлой.

Организационные детали

  • Обычно мы поднимаемся на верхнюю точку маршрута на трамвае, а спускаемся пешком. Стоимость билета — 24 кроны на человека. Для детей до 15 лет — скидка 50%. Для тех, кому исполнилось 70, проезд бесплатный (при себе нужно иметь удостоверение личности).
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда
Прага — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Чехии и Германии. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные и живописные места любимых стран. До встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Из-за путаницы, по моей вине, со днем бронирования, Екатерина не смогла провести для нас экскурсию. Но, предложила свою коллегу - Ольгу. Все очень понравилось, огромное спасибо за знакомство с Прагой.
2 марта 2020
Первое, за что хочу поблагодарить, это за быстроту ответов, когда мы искали экскурсию. Единственный человек, который был со мной на связи постоянно.
Второе, что забирали нас именно с отеля, что приятно и немало важно.
Третье, мы остались очень довольны. Прекрасная экскурсия за 4,5 часа. Наши билеты на 72 часа на транспорт очень даже пригодились, т.к. мы осматривали Прагу сверху в низ и поэтому не устали. Дальше мы воспользовались всеми подсказками нашего прекрасного гида по посещениям нужных нам достопримечательностей и ресторанов национальной кухни. Рекомендую всем.
28 февраля 2020
Сегодня были на экскурсии с Катей, получили массу позитива и интересной информации! Катерина очень эрудировнгый, лёгкий в общении человек, время пролетает не заметно, как будто гуляешь со старым знакомым) помимо экскурсии получили отличные советы по поводу досуга и выбора заведений для ужина. Некоторыми уже восаюпотзовались) приятно было увидеть город глазами Кати, новые его стороны, уютные заколки, недоступные для простого туриста; или, наоборот, незнакомые факты о казалось, уже знакомых местах. Всем рекомендуем!!))
14 января 2020
Хороший маршрут, который позволяет посмотреть основные достопримечательности исторического центра Праги. Екатерина историк и поэтому обладает прекрасными знаниями. Если немного подготовитесь заранее и будете задавать ей вопросы, узнаете о Праге, исторических личностях и событиях намного больше, чем запланировано в экскурсионном маршруте.
13 января 2020
Очень понравилась обзорная экскурсия по Праге. Гид с хорошей речью интересно рассказывала об исторической и современной Праге. Маршрут составлен оптимально для того , чтобы много увидеть и при этом не устать. Большое спасибо.
4 января 2020
Хорошо продуманный маршрут, который позволяет посмотреть все главные достопримечательности Праги и при этом еще не свалиться с ног. Очень интересный и живой рассказ о прошлом и настоящем Праги и Чехии. История Праги необъятна, поэтому важно сконцентрироваться на самом интересном и важном. Именно это удалось гиду. Спасибо за интересную экскурсию!
30 декабря 2019
Екатерина - мастер своего дела. Определенно экскурсию можно оценить на 5. Советую. Интересно, насыщенно. Можно увидеть весь город на 4,5 часа.
29 декабря 2019
Спасибо Екатерине за содержательный рассказ о городе, личностях, живших в нём, разных эпохах и зданиях города! Прага огромна и настоящее удовольствие ты получаешь, когда есть человек, способный рассказать тебе удивительные подробности об, и не без того, красивом месте! Нам с женой очень понравилось!
8 декабря 2019
Лучший гид в Праге, замечательный день, настолько интересно и увлекательно могло быть только с Екатериной, интересный показ Праги. Очень довольны своим выбором. Не только местный житель, но ещё историк. Спасибо!
7 декабря 2019
Екатерина, великолепный рассказчик. Все с юморком) экскурсия длилась аж 4see-no-evil_monkey: Было очень интересно)))) Всем рекомендую!!

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