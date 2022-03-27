Что вы можете увидеть 🤩

Любите разгадывать загадки? Тогда, поверьте, старый город хранит их множество, стоит только начать.

Вы пройдете не только протоптанными туристическими маршрутами, но и заглянете в небольшие средневековые улочки, которые паутиной окутывают центр города. Вы найдете улицу тамплиеров, спрятанную в лабиринте закоулков Старого города, пройдете через Пороховые ворота и увидите загадочный дом у Черной Мадонны.

Вы узнаете, куда лучше всего отправляться за покупками, а также прошагаете по Пражскому меридиану в самом центра главной площади города. Конечно, не упустите возможность осмотреть Костел девы Марии перед Тыном, прогуляетесь до башни ратуши и насладитесь небольшим представлением на астрономических часах.

Перед вами оживут легенды старого места и с помощью подсказок вы сможете разгадать послание далеких предков!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).