Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу

Тайны старой Праги

Индивидуальная
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу
Тайны старой Праги: аудиопрогулка по Старому Городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • Улица тамплиеров
  • Пороховые ворота
  • Улица Целетна
  • Дом у черной мадонны
  • Костел святого Якуба
  • Дворец Грановских
  • Пражский меридиан
  • Костел девы Марии перед Тыном
  • Башня ратуши и знаменитые астрономические часы
  • Посетите множество других загадочных мест старого города
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Любите разгадывать загадки? Тогда, поверьте, старый город хранит их множество, стоит только начать.
Вы пройдете не только протоптанными туристическими маршрутами, но и заглянете в небольшие средневековые улочки, которые паутиной окутывают центр города. Вы найдете улицу тамплиеров, спрятанную в лабиринте закоулков Старого города, пройдете через Пороховые ворота и увидите загадочный дом у Черной Мадонны.
Вы узнаете, куда лучше всего отправляться за покупками, а также прошагаете по Пражскому меридиану в самом центра главной площади города. Конечно, не упустите возможность осмотреть Костел девы Марии перед Тыном, прогуляетесь до башни ратуши и насладитесь небольшим представлением на астрономических часах.
Перед вами оживут легенды старого места и с помощью подсказок вы сможете разгадать послание далеких предков!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: nám. Republiky 5, Staré Město (Пороховые ворота)
Завершение: Staroměstské nám. 1, Josefov (Ратуша)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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