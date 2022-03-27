Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города

Индивидуальная
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города

Что вы можете увидеть 🤩

  • Исторические площади Праги: Градчанская, Лоретанская, Малостранская
  • Кафедральный собор святого Вита в Пражском граде
  • Церковь святого Николая
  • Легендарный Карлов мост
  • Клементинум, главная библиотека Праги
  • Городская Ратуша
  • Главная площадь Праги — Староместская
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите все главные достопримечательности города на прогулке с призраком!
Собор Святого Вита в центре Праги известен своими легендами о призраках, что обитают в округе, и один из них готов показать вам город. От собора вы пройдёте запутанными улочками, посетив старинные соборы и площади — Градчанскую, Лоретанскую, Малостранскую.
Торжественно прошагаете по величественному Карлову мосту к Клементинуму и городской Ратуше. Завершите экскурсию на главной Староместской площади, где находится памятник Яну Гусу и многие другие достопримечательности.
Если вы впервые в Праге, наша квест-экскурсия — это отличная возможность познакомиться с городом в интересном формате!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Путь к уникальной смотровой площадке
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билет на фуникулер (24 крон)
  • Билет в Петршинскую башню (100-150 крон)
Где начинаем и завершаем?
Начало: III. nádvoří 48 / 2 - Собор Святого Вита
Завершение: Staroměstské nám. 1 / 12, Staré Město - Памятник Яну Гусу
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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