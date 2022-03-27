Что вы можете увидеть 🤩

Осмотрите все главные достопримечательности города на прогулке с призраком!

Собор Святого Вита в центре Праги известен своими легендами о призраках, что обитают в округе, и один из них готов показать вам город. От собора вы пройдёте запутанными улочками, посетив старинные соборы и площади — Градчанскую, Лоретанскую, Малостранскую.

Торжественно прошагаете по величественному Карлову мосту к Клементинуму и городской Ратуше. Завершите экскурсию на главной Староместской площади, где находится памятник Яну Гусу и многие другие достопримечательности.

Если вы впервые в Праге, наша квест-экскурсия — это отличная возможность познакомиться с городом в интересном формате!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).