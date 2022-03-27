Что вы можете увидеть 🤩

На этой прогулке вы узнаете о самых интересных пунктах Пражского града, связанных с ними историях и легендах. Некоторые легенды сделаны в виде аудиоспектаклей.

Экскурсия рассчитана и на тех, кто ни разу не бывал в Праге, и на тех, кто бывал, но хотел бы узнать город и его жемчужину лучше. Она основана на нашей многолетней работе с туристами.

Самый большой в мире замковый комплекс, сейчас внесенный в список ЮНЕСКО, служил королям, князьям, а потом и президентам Чехии еще с IX столетия. Состоит Пражский град из дворцов, костелов и памятников самых разных архитектурных стилей. На экскурсии вы пройдете по старинным улочкам, узнаете секреты алхимиков и тайны костелов, заглянете в недра истории и современности местных башен и зданий.

Желаем вам приятной прогулки с нашим аудиогидом!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).