Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией

Индивидуальная
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией

Что вы можете увидеть 🤩

  • Замковые лестницы
  • Черная башня
  • Золотая улочка
  • Базилика, крипта и монастырь Святого Георгия
  • Собор Святого Вита
  • Старый королевский дворец
  • Президетский дворец
  • Матиашевы ворота
  • Градчанская площадь
  • Архиепископский дворец
  • Костел Святого Бенедикта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
На этой прогулке вы узнаете о самых интересных пунктах Пражского града, связанных с ними историях и легендах. Некоторые легенды сделаны в виде аудиоспектаклей.
Экскурсия рассчитана и на тех, кто ни разу не бывал в Праге, и на тех, кто бывал, но хотел бы узнать город и его жемчужину лучше. Она основана на нашей многолетней работе с туристами.
Самый большой в мире замковый комплекс, сейчас внесенный в список ЮНЕСКО, служил королям, князьям, а потом и президентам Чехии еще с IX столетия. Состоит Пражский град из дворцов, костелов и памятников самых разных архитектурных стилей. На экскурсии вы пройдете по старинным улочкам, узнаете секреты алхимиков и тайны костелов, заглянете в недра истории и современности местных башен и зданий.
Желаем вам приятной прогулки с нашим аудиогидом!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Staré zámecké schody 147 / 2
Завершение: Hradčanské nám. 184
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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