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Магические защитники города

Вячеслав И.
Вячеслав И. – Гид из Праги
В поисках этих жемчужин мы будем много часов бродить по самым скрытым уголкам Старой Праги, по улочкам и дворам Старого города, Градчан и Малой Страны.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы не только подружитесь с этими магическими защитниками Праги, но и увидите город 🏙️ так, как не увидит больше никто.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

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Магические защитники города
Магические защитники города

Что вы увидите

  • Мы будем много бродить по самым скрытым уголкам Старой Праги
  • по улочкам и дворам Старого города
  • Градчан и Малой Страны.
А вы знаете, что такое домовые знаки, уважаемые путешественники? Когда они появились в Праге? Какой из них самый старый? Что они значат? Почему их так много в узких улочках Праги?
Эти небольшие рисунки и рельефы придают домам и целым кварталам неповторимый образ и характер, ту необыкновенную атмосферу в которой наверное и заключается Genia Loci — дух этих мест и всего города. Пражские домовые знаки обладают еще и своей индивидуальной магией. Может быть это и тем, что находятся на границе, той где кончается символ и начинается легенда. Тут ничего не может быть случайным. Домовые знаки возникали из фантазий, видений, амбиций, необычных историй и сильных чувств. Мне повезло, эти знаки — живые метки моих ежедневных маршрутов. Они указывают мне направление, подтверждают «- Путь выбран правильно», сокращают дорогу, улучшают настроение и просто говорят «- Привет», как старому знакомому. Я вам покажу свои самые любимые домовые знаки и расскажу историю 📖 этих домов.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Магические защитники города
Магические защитники города
Магические защитники города
Магические защитники города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав И.
Вячеслав И.
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