А вы знаете, что такое домовые знаки, уважаемые путешественники? Когда они появились в Праге? Какой из них самый старый? Что они значат? Почему их так много в узких улочках Праги?

Эти небольшие рисунки и рельефы придают домам и целым кварталам неповторимый образ и характер, ту необыкновенную атмосферу в которой наверное и заключается Genia Loci — дух этих мест и всего города. Пражские домовые знаки обладают еще и своей индивидуальной магией. Может быть это и тем, что находятся на границе, той где кончается символ и начинается легенда. Тут ничего не может быть случайным. Домовые знаки возникали из фантазий, видений, амбиций, необычных историй и сильных чувств. Мне повезло, эти знаки — живые метки моих ежедневных маршрутов. Они указывают мне направление, подтверждают «- Путь выбран правильно», сокращают дорогу, улучшают настроение и просто говорят «- Привет», как старому знакомому. Я вам покажу свои самые любимые домовые знаки и расскажу историю 📖 этих домов.