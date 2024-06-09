Прага — нечто гораздо большее, чем собрание красивых домов. Её архитектура наполнена символами всех этапов алхимического процесса. Я покажу вам те, которые распознал и интерпретировал Фулканелли — французский алхимик 20 века.
Затрону историю последней пражской трансмутации и расскажу о радужных цветах, возникающих в процессе великого делания — сотворения философского камня.
Затрону историю последней пражской трансмутации и расскажу о радужных цветах, возникающих в процессе великого делания — сотворения философского камня.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы будем не спеша гулять по лабиринту Старого города и расшифровывать ребусы его архитектуры, обращаясь не только к истории, но и своей интуиции
- Вы откроете для себя герметические символы, имеющие отношение к изображению бога Меркурия. Начнёте замечать его главный атрибут — кадуцей
- Узнаете о нигредо — первой фазе алхимического процесса. Отыщите символы этой фазы на стенах домов
- Увидите масонские знаки и услышите о первой тайной организации средневековой Европы
Темы нашего разговора:
- Алхимический лев. Порог между мирами
- Различные цвета великого делания
- Последняя пражская трансмутация в 1728 году
- Тайные братства каменщиков-строителей соборов
- Розенкрейцеры и их знаки на стенах пражских домов
И многое другое!
Если вы устанете, мы сделаем остановку и отдохнём в одном из кафе, в которых любили посидеть Набоков, Цветаева, Кафка, Фрейд и Эйнштейн.
Организационные детали
Детям от 10 лет уже будет интересно на экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пороховых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 1686 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в Пражских учебных заведениях. С 2000Задать вопрос
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