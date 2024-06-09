Прага — нечто гораздо большее, чем собрание красивых домов. Её архитектура наполнена символами всех этапов алхимического процесса. Я покажу вам те, которые распознал и интерпретировал Фулканелли — французский алхимик 20 века. Затрону историю последней пражской трансмутации и расскажу о радужных цветах, возникающих в процессе великого делания — сотворения философского камня.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы будем не спеша гулять по лабиринту Старого города и расшифровывать ребусы его архитектуры, обращаясь не только к истории, но и своей интуиции

Вы откроете для себя герметические символы, имеющие отношение к изображению бога Меркурия. Начнёте замечать его главный атрибут — кадуцей

Узнаете о нигредо — первой фазе алхимического процесса. Отыщите символы этой фазы на стенах домов

Увидите масонские знаки и услышите о первой тайной организации средневековой Европы

Темы нашего разговора:

Алхимический лев. Порог между мирами

Различные цвета великого делания

Последняя пражская трансмутация в 1728 году

Тайные братства каменщиков-строителей соборов

Розенкрейцеры и их знаки на стенах пражских домов

И многое другое!

Если вы устанете, мы сделаем остановку и отдохнём в одном из кафе, в которых любили посидеть Набоков, Цветаева, Кафка, Фрейд и Эйнштейн.

Организационные детали

Детям от 10 лет уже будет интересно на экскурсии.