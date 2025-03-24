Откройте для себя величие Пражского Града на прогулке по одной из крупнейших королевских резиденций мира. Гид поможет вам погрузиться в историю Праги, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны. Вы прикоснётесь к вековым традициям чешской столицы и почувствуете её уникальный дух.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Район Мала Страна с дворцами чешской знати, соборами и храмами в стиле барокко.
- Градчанскую площадь и её архитектурные жемчужины: Тосканский, Щварценберговский и Архиепископский дворцы, Чумной столб и обзорную площадку с видом на Прагу.
- Внутренние дворы Пражского Града, каждый из которых сохранил память о королях, князьях и святых — покровителях страны.
- Собор Святого Вита — место коронации правителей Чехии и самый известный собор страны, который создавался более 6 веков.
- Базилику Святого Георгия — старинный монастырь.
- Институт благородных девиц, основанный императрицей Марией Терезией в середине 18 столетия.
- Дворец рода Лобковицей — резиденция известного аристократического семейства.
- Сады и виноградники под Пражским Градом — старейшие виноградники страны, по преданию разбитые в начале 10 столетия покровителем Чехии князем Вацлавом.
Вы услышите:
- Легенды о святом Вацлаве.
- Об императоре Карле Четвёртом, при котором Прага превратилась в крупнейший и богатейший город Европы.
- О Рудольфе Втором и о поисках философского камня.
- О самом известном льве страны, который любит отдыхать в королевских покоях.
Организационные детали
- На экскурсии предусмотрен внешний осмотр объектов.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€22
|Дети до 12 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро «Малостранска»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Праге
Провела экскурсии для 3410 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!Задать вопрос
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