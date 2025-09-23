Вечером, под блеклым светом фонарей, становится видна настоящая Прага — мистическая, древняя, со своим специфическим ароматом и таинственным дыханием. Так давайте оставим толпы туристов в стороне и насладимся настоящей атмосферой города.
Мы пройдемся по улочкам Старой Праги, побываем в районе Градчаны и увидим шедевр готической архитектуры — собор Святого Вита.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Ежегодно Прагу посещают 8 миллионов туристов. Как вы думаете, где обычно их можно встретить? Правильно, в историческом центре. А знаете, в какое время? Утром и днём. Поэтому давайте отправимся на прогулку вечером, когда сумерки опустятся на вековые башни, а кованые фонари тусклым светом вырвут из темноты кусок каменной древности.
Дыхание Старой Праги
Именно вечером, под блеклым светом фонарей, становится видна настоящая Прага — мистическая, древняя, со своим специфическим ароматом и загадочным дыханием. Казалось бы, вот они составляющие чуда: деревья, фонари, готика, булыжные дороги… Но аура так велика, что можно любоваться часами, быть немым и единственным свидетелем каменной гармонии. Остальные наблюдатели мешают мысленно сливаться воедино с архитектурой старого города. И днём, конечно, вжиться в атмосферу древней Праги невозможно. Но вечером Старая Прага безлюдна и прекрасна. Так используем же этот момент! Мы будем блуждать по лабиринтам старинных улиц, любоваться яркой подсветкой пражских соборов. Прочувствуем атмосферу древней Праги на прогулке по району Градчаны. Я расскажу вам историю этого района и поделюсь загадочными мифами и легендами, которые окружают вечернюю Прагу, как только с ее улиц расходятся все туристы. Посмотрим на величественный Собор Святого Вита, который входит в пятерку самых знаменитых долгостроев мира – на его строительство ушло целых 585 лет. Этот шедевр готической архитектуры является символом Праги, а также самой большой и важной церковью Чехии. Также мы пройдемся по Золотой улочке, самой маленькой улицей города. Мостовая, украшенная булыжниками, и небольшие строения, расположенные вдоль неё, имеют огромное историческое значение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улочки Градчан
- Пражский Град
- Храм святого Вита
- Золотая улочка
- Улочки Малой Стороны
Что включено
- Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
