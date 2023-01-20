Градчанская площадь – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Градчанская площадь» в Праге на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Начало: Остановка Pohořelec
Расписание: ежедневно
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
120 за всё до 8 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Начало: по договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tjerine
    20 января 2023
    Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
  • М
    Мира
    30 апреля 2022
    Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
    Анастасия, очень благодарна вам за экскурсию. Остались под большим впечатлением.
  • Д
    Диана
    28 апреля 2022
    Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
    В Чехии невероятно красивые маки, невероятно красивый каньон Velka Amerika, невероятно красивые поля и ещё есть какие-то желтые цветы, которые,
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    может быть, и не такие уж красивые, но я готова отдать ваше внимание даже им. А мне и моим друзьям ничего не нужно! Мы про свою красоту и сами все знаем. Вот!:) Anastasiia Poryseva - любимый гид по Чехии. За приключениями - только к ней.

  • Е
    Елена
    27 апреля 2022
    Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
    Анастасия, ещё раз спасибо! Экскурсия с Вами была просто отличная! Понравилось всё 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Градчанская площадь»

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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Градчанская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 120. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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