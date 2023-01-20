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может быть, и не такие уж красивые, но я готова отдать ваше внимание даже им. А мне и моим друзьям ничего не нужно! Мы про свою красоту и сами все знаем. Вот!:) Anastasiia Poryseva - любимый гид по Чехии. За приключениями - только к ней.