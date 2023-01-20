2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Начало: Остановка Pohořelec
Расписание: ежедневно
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Начало: по договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTjerine20 января 2023Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
- ММира30 апреля 2022Анастасия, очень благодарна вам за экскурсию. Остались под большим впечатлением.
- ДДиана28 апреля 2022В Чехии невероятно красивые маки, невероятно красивый каньон Velka Amerika, невероятно красивые поля и ещё есть какие-то желтые цветы, которые,
- ЕЕлена27 апреля 2022Анастасия, ещё раз спасибо! Экскурсия с Вами была просто отличная! Понравилось всё 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Градчанская площадь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Градчанская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 120. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Градчанская площадь», 15 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь