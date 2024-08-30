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по истории, и по культуре, и по архитектуре. Экскурсия и прогулка были построены согласно нашим пожеланиям, время и маршрут были тоже выстроены так, чтобы мы могли остаться в той части города, где нам было бы удобнее продолжить знакомство с Прагой после окончания экскурсии.