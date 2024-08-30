Южная башня собора Святого Вита – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Южная башня собора Святого Вита» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Пешая
На автобусе
1249 отзывов
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
25 за человека
Прага 100-башенная - индивидуально
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.
Прага 100-башенная - индивидуально
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прага 100-башенная - индивидуально
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клейман
    30 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Отличная организация. На экскурсии была с сыном 13 лет. Группа была маленькая (всего 5 человек), но гид всё равно использовала наушники, что приятно удивило. Удобный транспорт. Гид - приятная, эрудированная, знающая женщина. Было очень интересно и мне и сыну.
  • A
    Anna
    29 мая 2022
    Прага 100-башенная - индивидуально
    Экскурсия очень понравилась- гид Татьяна очень компетентная, видно, что знает и любит город, мы получили очень много новых знаний, и
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    по истории, и по культуре, и по архитектуре. Экскурсия и прогулка были построены согласно нашим пожеланиям, время и маршрут были тоже выстроены так, чтобы мы могли остаться в той части города, где нам было бы удобнее продолжить знакомство с Прагой после окончания экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Южная башня собора Святого Вита»

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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Южная башня собора Святого Вита" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 1250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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