4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прага 100-башенная - индивидуально
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККлейман30 августа 2024Отличная организация. На экскурсии была с сыном 13 лет. Группа была маленькая (всего 5 человек), но гид всё равно использовала наушники, что приятно удивило. Удобный транспорт. Гид - приятная, эрудированная, знающая женщина. Было очень интересно и мне и сыну.
- AAnna29 мая 2022Экскурсия очень понравилась- гид Татьяна очень компетентная, видно, что знает и любит город, мы получили очень много новых знаний, и
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Южная башня собора Святого Вита»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Южная башня собора Святого Вита" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 1250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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