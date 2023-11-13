Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой

Что вас ожидает:

  • Замок Кршивоклат
  • Конепрусские пещеры
  • Посёлок Святой Ян под Скалой
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Сегодняшнее путешествия — продолжение знакомства с Чехией и её культурой, с историей страны и с её жителями. Первая цель вояжа — Конепрусы, что неподалёку от чешской Вероны. Местечко знаменито уникальными пещерами, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет. В середине прошлого века, основательно повозившись с карстовыми недрами, пещероведы сделали их доступными для любознательных туристов.

Теперь все желающие имеют возможность погулять между сталагмитами и, задрав головы, поразглядывать сталактиты. Прогулку по подземному царству местные экскурсоводы сопровождают интересными рассказами, ловко перемешивая факты с мистикой.

Переполнившись спелеологией, можно либо выпить прохладного пива, либо сразу же отправиться ко второй цели путешествия — к Святому Яну под Скалой. Это местечко заполнено чертовщиной куда больше прежнего. Бесовщина тут лезет из всех щелей, словно опара из-под крышки. На правоверных особенно сильное впечатление производит дыра в скале, которую якобы когда-то пробил башкой то ли Сатана, то ли его подручный Вельзевул. Странное место на фоне дьявольски красивой природы.

Далее путь лежит к замку в стиле мультяшного фэнтези. В Кршивоклате одинаково легко фантазируется и о Ланцелоте с Гиневрой, и о Тристане с Изольдой, и о Жанне д’Арк, на худой конец. Прогулка по каменным мешкам средневековья настраивает на волну алхимии и инквизиции, а откровения местных гуру добавляют к когнитивным ощущениям массу любопытных подробностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура
Дворцы, замки и особняки
Пещеры

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