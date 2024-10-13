Экскурсии по пещерам Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Праге на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тайны чешских подземелий: Конепрусские пещеры и замок Карлштейн
На машине
6 часов
Индивидуальная
Тайны чешских подземелий: Конепрусские пещеры и замок Карлштейн
Начало: Рецепция вашего отеля
«Под поверхностью этой удивительной страны скрываются не менее удивительные карстовые пещеры»
Завтра в 13:00
14 окт в 09:00
140 за всё до 50 чел.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
«Её цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
На машине
9 часов
Индивидуальная
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
«Местечко знаменито уникальными пещерами, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пещеры»

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  1. Тайны чешских подземелий: Конепрусские пещеры и замок Карлштейн
  2. Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
  3. Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
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  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
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  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в октябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 360.
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