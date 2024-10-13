6 часов
Индивидуальная
Тайны чешских подземелий: Конепрусские пещеры и замок Карлштейн
Начало: Рецепция вашего отеля
«Под поверхностью этой удивительной страны скрываются не менее удивительные карстовые пещеры»
Завтра в 13:00
14 окт в 09:00
€140 за всё до 50 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
«Её цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
«Местечко знаменито уникальными пещерами, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пещеры»
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