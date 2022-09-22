Готический колосс, как и многие его европейские собратья, сотни лет служил надёжным защитником и стражем. Нынче неприятельские атаки остались в прошлом, но решительная готовность к подвигам чувствуется и сейчас.

Почти 800 лет Чешским Штернберком владеют потомки рыцаря Здеслава из Дивишова, чей брат Ярослав, по словам хроника Пулкавы, в 1241 году спас Европу, остановив под Оломоуцем орду Субудая.

В сегодняшнем Чешском Штернберке живёт потомок тех братьев — Зденек Филлип Мария Эммануэль Йиржи Игнатий Штернберк, и это лишь добавляет ощущений во время экскурсии по замку.

Пропитавшись историей и основательно настроившись на средневековую волну, самое время добраться до Кутной Горы.

Несмотря на нынешнюю провинциальность, прошлое этого города тугим узлом связано с Европой Высокого и Позднего Средневековья.

В свои лучшие годы Кутна Гора была европейской серебряной житницей и монетной кузницей. Из добываемой здесь руды столетиями чеканилась настоящая полновесная валюта.

Кутна Гора была уникальным Монетным двором с замкнутым производственным циклом.

При этом развивалось не только ремесло, но и масштабная городская инфраструктура. Находясь под неусыпным контролем королей, к XIV веку Кутна Гора стала почти государством в государстве.

С тех пор уплыло много столетий, и город давно не играет своей прежней роли…

Его сегодняшняя прелесть в уютной провинциальности и узких улочках, во множестве музеев и памятников, а так же и в струящейся отовсюду Истории…

Обойдя всё самое интересное и поговорив о славном кутногорском прошлом, отобедаем в одном милейшем заведении и отправимся домой в Прагу.