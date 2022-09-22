Кутна Гора и замок Штернберг

Мишень сегодняшнего путешествия - Кутна Гора

Мишень сегодняшнего путешествия — Кутна Гора.

Volens nolens по пути в этот необычный город окажется выразительно венчающий скалу Чешский Штернберк. Издалека замок похож на благородного рыцаря, приготовившегося к победному бою.

Каменный исполин, сжимая огромный сверкающий меч, будто вглядывается через прорези бацинета в синеющие сазавские дали. Глядя на эту махину от подножия трёхсотметровой скалы, невольно испытываешь уважение и робость…
Кутна Гора и замок Штернберг
Кутна Гора и замок Штернберг
Кутна Гора и замок Штернберг
Кутна Гора и замок Штернберг
Кутна Гора и замок Штернберг
Кутна Гора и замок Штернберг

Что вас ожидает 🤩

  • Кутна Гора
  • Замок Штернберг
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Описание

Готический колосс, как и многие его европейские собратья, сотни лет служил надёжным защитником и стражем. Нынче неприятельские атаки остались в прошлом, но решительная готовность к подвигам чувствуется и сейчас.
Почти 800 лет Чешским Штернберком владеют потомки рыцаря Здеслава из Дивишова, чей брат Ярослав, по словам хроника Пулкавы, в 1241 году спас Европу, остановив под Оломоуцем орду Субудая.
В сегодняшнем Чешском Штернберке живёт потомок тех братьев — Зденек Филлип Мария Эммануэль Йиржи Игнатий Штернберк, и это лишь добавляет ощущений во время экскурсии по замку.
Пропитавшись историей и основательно настроившись на средневековую волну, самое время добраться до Кутной Горы.
Несмотря на нынешнюю провинциальность, прошлое этого города тугим узлом связано с Европой Высокого и Позднего Средневековья.
В свои лучшие годы Кутна Гора была европейской серебряной житницей и монетной кузницей. Из добываемой здесь руды столетиями чеканилась настоящая полновесная валюта.
Кутна Гора была уникальным Монетным двором с замкнутым производственным циклом.
При этом развивалось не только ремесло, но и масштабная городская инфраструктура. Находясь под неусыпным контролем королей, к XIV веку Кутна Гора стала почти государством в государстве.
С тех пор уплыло много столетий, и город давно не играет своей прежней роли…
Его сегодняшняя прелесть в уютной провинциальности и узких улочках, во множестве музеев и памятников, а так же и в струящейся отовсюду Истории…
Обойдя всё самое интересное и поговорив о славном кутногорском прошлом, отобедаем в одном милейшем заведении и отправимся домой в Прагу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и замки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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