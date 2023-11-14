Что вас ожидает:
- Замок Олик-над-Влтавой
- Пражский Вышеград
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Сегодняшний исток познания Чехии — замок Орлик-над-Влтавой. Всякому индивидууму время от времени хочется сказки и победившего добра. С этого и начнётся экскурсия по Орлику. Прослушав велеречивые сказы, всплакнув и насострадавшись, осмотрев замковую мебель, доспехи и гобелены, стоит с лёгким сердцем покинуть Орлик, чтобы продолжить познавательную поездку.
Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel. В отличие от Орлика, здесь будут не только показывать и повествовать, но и непременно угощать. Минимум по пол-литра свежесваренного пиваса получит каждый прослушавший теоретическую часть. Сказать по правде, экскурсионный рассказ о варении велкопоповицкого пива весьма познавателен и интересен.
После прогулки по пивоварне и добротного обеда в местной харчевне неизбежно приходит время расслабленных бесед и душевного любомудрия, для чего как нельзя лучше подходит неспешная прогулка по Вышеграду, со всех сторон окружённого замечательными пражскими видами.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.