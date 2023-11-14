Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград

Что вас ожидает:

  • Замок Олик-над-Влтавой
  • Пражский Вышеград
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Сегодняшний исток познания Чехии — замок Орлик-над-Влтавой. Всякому индивидууму время от времени хочется сказки и победившего добра. С этого и начнётся экскурсия по Орлику. Прослушав велеречивые сказы, всплакнув и насострадавшись, осмотрев замковую мебель, доспехи и гобелены, стоит с лёгким сердцем покинуть Орлик, чтобы продолжить познавательную поездку.

Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel. В отличие от Орлика, здесь будут не только показывать и повествовать, но и непременно угощать. Минимум по пол-литра свежесваренного пиваса получит каждый прослушавший теоретическую часть. Сказать по правде, экскурсионный рассказ о варении велкопоповицкого пива весьма познавателен и интересен.

После прогулки по пивоварне и добротного обеда в местной харчевне неизбежно приходит время расслабленных бесед и душевного любомудрия, для чего как нельзя лучше подходит неспешная прогулка по Вышеграду, со всех сторон окружённого замечательными пражскими видами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура
Дворцы, замки и особняки

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