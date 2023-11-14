Сегодняшний исток познания Чехии — замок Орлик-над-Влтавой. Всякому индивидууму время от времени хочется сказки и победившего добра. С этого и начнётся экскурсия по Орлику. Прослушав велеречивые сказы, всплакнув и насострадавшись, осмотрев замковую мебель, доспехи и гобелены, стоит с лёгким сердцем покинуть Орлик, чтобы продолжить познавательную поездку.

Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel. В отличие от Орлика, здесь будут не только показывать и повествовать, но и непременно угощать. Минимум по пол-литра свежесваренного пиваса получит каждый прослушавший теоретическую часть. Сказать по правде, экскурсионный рассказ о варении велкопоповицкого пива весьма познавателен и интересен.

После прогулки по пивоварне и добротного обеда в местной харчевне неизбежно приходит время расслабленных бесед и душевного любомудрия, для чего как нельзя лучше подходит неспешная прогулка по Вышеграду, со всех сторон окружённого замечательными пражскими видами.