Старый город Будвы часто воспринимают как красивую крепость у моря. Но за древними стенами скрывается множество захватывающих историй прошлого. Мы проследим путь от античного поселения до современного курорта, поговорим о жизни здесь в разные эпохи и последствиях разрушительного землетрясения. А ещё вы узнаете, как туризм меняет характер и облик Будвы.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные ворота. Когда-то вся Будва умещалась внутри крепостных стен — они скрывают легенды об основании города и о том, почему в этой бухте зародилось одно из древнейших поселений на Адриатике.

Главная площадь. Прогуляемся по узким улочкам и обсудим, как была устроена жизнь в средневековой Будве. Вы узнаете, чем занимались местные жители, как в небольших домах размещались большие семьи и какую роль море играло в повседневной жизни города.

Церковь Святой Троицы и другие старинные храмы. Вы разберётесь, как Античность, византийский период и венецианское владычество повлияли на архитектурный облик Будвы. Я покажу, где сохранились подлинные элементы древних построек, а где можно увидеть следы восстановления после землетрясения 1979 года.

Церковь Санта-Мария-ин-Пунта, от которой открываются виды на побережье и остров Святого Николы. Вы узнаете о роли Будвы в истории Адриатики в разные эпохи.

При желании зайдём в Цитадель и Археологический музей.

В завершение выйдем к знаменитому городскому колоколу с удивительной историей.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)

Цитадель — около 5 €

Археологический музей — около 5 €

Крепостные стены — около 5 € (работают сезонно, обычно в летние месяцы)

Точную стоимость билетов рекомендую уточнять перед посещением, так как она может меняться.