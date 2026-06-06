Понять Будву через легенды, историю и современный курортный вайб
Старый город Будвы часто воспринимают как красивую крепость у моря. Но за древними стенами скрывается множество захватывающих историй прошлого.
Мы проследим путь от античного поселения до современного курорта, поговорим о жизни здесь в разные эпохи и последствиях разрушительного землетрясения. А ещё вы узнаете, как туризм меняет характер и облик Будвы.
Описание экскурсии
Главные ворота. Когда-то вся Будва умещалась внутри крепостных стен — они скрывают легенды об основании города и о том, почему в этой бухте зародилось одно из древнейших поселений на Адриатике.
Главная площадь. Прогуляемся по узким улочкам и обсудим, как была устроена жизнь в средневековой Будве. Вы узнаете, чем занимались местные жители, как в небольших домах размещались большие семьи и какую роль море играло в повседневной жизни города.
Церковь Святой Троицы и другие старинные храмы. Вы разберётесь, как Античность, византийский период и венецианское владычество повлияли на архитектурный облик Будвы. Я покажу, где сохранились подлинные элементы древних построек, а где можно увидеть следы восстановления после землетрясения 1979 года.
Церковь Санта-Мария-ин-Пунта, от которой открываются виды на побережье и остров Святого Николы. Вы узнаете о роли Будвы в истории Адриатики в разные эпохи.
При желании зайдём в Цитадель и Археологический музей.
В завершение выйдем к знаменитому городскому колоколу с удивительной историей.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию)
Цитадель — около 5 €
Археологический музей — около 5 €
Крепостные стены — около 5 € (работают сезонно, обычно в летние месяцы)
Точную стоимость билетов рекомендую уточнять перед посещением, так как она может меняться.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Черногории с 2014 года и работаю лицензированным гидом. За это время страна стала для меня не туристическим направлением, а частью обычной жизни, которой я с удовольствием делюсь читать дальшеуменьшить
с туристами.
Я знаю историю, культуру и повседневную жизнь Черногории, но рассказываю об этом понятно и живо — без академических лекций и перегруза датами.
Мне нравится, когда в поездке есть нормальный ритм: время на кофе, обед, остановки и возможность не нестись. Но если хочется увидеть больше и ехать плотнее — без проблем, подстраиваемся под людей и день.
Я люблю показывать Черногорию и видеть отклик путешественников. Со многими мы остаёмся на связи, а иногда становимся приятелями.
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