Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
15 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€45 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€296
€370 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Будве в декабре 2025
