История Старой Будвы насчитывает 2500 лет. Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города. Я расскажу, каким империям принадлежала Черногория на протяжении столетий. Вы пройдёте по улочкам старого города Будва.
Круг по крепостной стене подарит вам очаровательные виды. Посещение цитадели приоткроет вам некоторые секреты города. А также вы увидите старые храмы: Святого Саввы, Иоанна Крестителя, Троицы и Девы Марии. Побываем на площадях которые имели свое назначение в городе. Услышите легенды об этом городе.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-15 человек
Групповой билет до 15 человек
€50
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты:
Городской музей — взрослые 3 евро, дети 12-18 лет — 1, 5 евро, до 12 лет — бесплатно
Цитадель — 3, 5 евро
Оборонительная стена — 2 евро.
Место начала и завершения
Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.