Будва - город которому больше 2500 лет

Мы предлагаем вам совершить пешую экскурсию по Старому городу Будва

Мы предлагаем вам совершить пешую экскурсию по Старому городу Будва.

Этот город считается самым древним городом на юго-восточном побережье Адриатики.
Будва - город которому больше 2500 лет
Будва - город которому больше 2500 лет
Будва - город которому больше 2500 лет
Будва - город которому больше 2500 лет
Будва - город которому больше 2500 лет
Будва - город которому больше 2500 лет

Что вы увидите 🤩

  • Старый город Будва
  • Собор Святого Иоанна Крестителя
  • Церковь Святой Марии «ин Пунта»
  • Церковь Святой Троицы
  • Церковь Святого Саввы
  • Площадь соли, поэтов и пальмы
  • Цитадель
  • Археологический музей
  • Некрополь
  • Пляж Ричарда голова
  • Голливудский колокол

Что вас ожидает:

  • История Старой Будвы насчитывает 2500 лет. Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города. Я расскажу, каким империям принадлежала Черногория на протяжении столетий. Вы пройдёте по улочкам старого города Будва.
  • Круг по крепостной стене подарит вам очаровательные виды. Посещение цитадели приоткроет вам некоторые секреты города. А также вы увидите старые храмы: Святого Саввы, Иоанна Крестителя, Троицы и Девы Марии. Побываем на площадях которые имели свое назначение в городе. Услышите легенды об этом городе.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Групповой билет до 15 человек
€50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Городской музей — взрослые 3 евро, дети 12-18 лет — 1, 5 евро, до 12 лет — бесплатно
  • Цитадель — 3, 5 евро
  • Оборонительная стена — 2 евро.
Место начала и завершения
Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)

Иван Т.
Иван Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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