Что входит

Услуги гида

Что не входит

Входные билеты:

Городской музей — взрослые 3 евро, дети 12-18 лет — 1, 5 евро, до 12 лет — бесплатно

Цитадель — 3, 5 евро

Оборонительная стена — 2 евро.

Место начала и завершения

Стены Старого города возле башни с львом св. Марка

Когда и сколько длится?

Когда: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности) Экскурсия длится около 1 часа

Кто ещё будет на экскурсии?

Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

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