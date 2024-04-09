Морская экскурсия по Бока Которской бухте

Индивидуальная экскурсия в Будве
Морская экскурсия по Бока Которской бухте
Морская экскурсия по Бока Которской бухте
Морская экскурсия по Бока Которской бухте
Ближайшие даты:
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
15
апр
Ещё
даты

Описание

Среди всех адриатических курортов наиболее интересными и колоритными являются старинные города Бока-Которской бухты. Котор и Пераст пользуются огромной популярностью у туристов. Посетить эти места стоит обязательно – экскурсия в эти города оставит незабываемые впечатления. Лучший способ путешествия – морская экскурсия. Она привлекательна тем, что вы сможете также оценить красоту залива – его панорама удивляет путешественников уже несколько столетий.

Начало экскурсии: сбор в порту Котора

Морская экскурсия начинается в порту Котора, куда туристы прибывают из разных городов. Предоставляется трансфер, добраться до точки старта можно быстро – в Черногории много отлично продуманных дорог. В порту нужно пересесть на катер, с которого откроются удивительные виды: Котор с окружающими его деревушками, далекие скалы, неровная линия горизонта. Это романтичный и красивый момент путешествия, который можно запечатлеть на фото.

После Котора туристам откроется панорама не менее живописного Пераста. Это небольшой, но очень эффектный город с многовековой историей. Старинные постройки Пераста выразительно смотрятся на фоне дикой природы залива. Местами часть фона занимают красивые скалы, покрытые растительностью.

Остров-музей в бухте

Одна из достопримечательностей, которую отдыхающим предстоит посетить – остров Богородицы на Рифе. Это рукотворный остров, на котором построен храм. Сегодня он выполняет роль музея – здесь хранится огромное количество артефактов, включая старинный орган и роскошную люстру из редкого муранского стекла. Туристам предстоит лично оценить содержимое этого уникального музея.

Среди достопримечательностей храма – картины Трипо Коколя. Мастер писал в стиле барокко и оставил огромное наследие, а вот о его личной жизни мало что известно. Картин внутри много – посетителям иногда кажется, что они попали в картинную галерею. На картинах изображены в основном ветхозаветные персонажи – пророки. Кроме того, художник полностью расписал потолок и арку храма.

Туннель для подлодок и остров Мамула

Далее туристам предстоит посетить еще одно необычное место – здесь, среди природных красот, был в прежние времена построен гараж для подводных лодок. Он рассчитан на две субмарины и находится на Луштице. Длина туннеля составляет 150 метров.

Мрачную репутацию имеет в Черногории остров Мамула – крепость, которая в течение длительного срока была фортом, а позже – тюрьмой. Здесь отдыхающих ожидает контраст мрачных стен укрепления на фоне синевы неба и моря. Катер сделает круг вокруг острова, после чего снова повернет к Луштице.

Голубая пещера

Это природная достопримечательность – скалистый грот, наполненный водой и потоками света. Вода здесь освещается солнцем, из-за чего кажется светящейся. Желающих искупаться всегда много.

Возвращение в Котор

После осмотра всех достопримечательностей бухты туристы возвращаются в порт Котора и наступает другая часть морской экскурсии – осмотр города. Прогулка по Котору подарит немало удивительных открытий. Туристам предстоит увидеть местные храмы, дворцы, арки, старинные домики и узкие улочки. Котор особенный, он хранит уникальную средневековую атмосферу, но без мрачности и оттенка религиозного фанатизма. В городе отлично уживались католики и православные, не возникало серьезных межконфессиональных конфликтов.

Я расскажу историю этого города в деталях. Она очень насыщена событиями. Здесь каждая постройка имеет свою историю и достойна внимания. Из одной экскурсии вы узнаете о бухте и ее городах больше, чем из множества книг.

Организационные детали

Включен в стоимость трансфер, катер
Катер – 3 часа
Общая экскурсия 5 часов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

ИндивидуальныеМожно с детьмиНочныеЛетние

Похожие туры из Будвы

Мини-Монтенегро тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Сегодня
Завтра
11 апр
12 апр
220 за всё до 6 чел.
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра
11 апр
12 апр
13 апр
250 за всё до 6 чел.
Открыть Черногорию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Познавательная экскурсия в Будве: Цетинье, Ловчен и пршут Негуши
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, посетив её исторические и природные жемчужины
Сегодня
Завтра
11 апр
12 апр
200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Будве
ХорошоТам