Описание

Среди всех адриатических курортов наиболее интересными и колоритными являются старинные города Бока-Которской бухты. Котор и Пераст пользуются огромной популярностью у туристов. Посетить эти места стоит обязательно – экскурсия в эти города оставит незабываемые впечатления. Лучший способ путешествия – морская экскурсия. Она привлекательна тем, что вы сможете также оценить красоту залива – его панорама удивляет путешественников уже несколько столетий.

Начало экскурсии: сбор в порту Котора

Морская экскурсия начинается в порту Котора, куда туристы прибывают из разных городов. Предоставляется трансфер, добраться до точки старта можно быстро – в Черногории много отлично продуманных дорог. В порту нужно пересесть на катер, с которого откроются удивительные виды: Котор с окружающими его деревушками, далекие скалы, неровная линия горизонта. Это романтичный и красивый момент путешествия, который можно запечатлеть на фото.

После Котора туристам откроется панорама не менее живописного Пераста. Это небольшой, но очень эффектный город с многовековой историей. Старинные постройки Пераста выразительно смотрятся на фоне дикой природы залива. Местами часть фона занимают красивые скалы, покрытые растительностью.

Остров-музей в бухте

Одна из достопримечательностей, которую отдыхающим предстоит посетить – остров Богородицы на Рифе. Это рукотворный остров, на котором построен храм. Сегодня он выполняет роль музея – здесь хранится огромное количество артефактов, включая старинный орган и роскошную люстру из редкого муранского стекла. Туристам предстоит лично оценить содержимое этого уникального музея.

Среди достопримечательностей храма – картины Трипо Коколя. Мастер писал в стиле барокко и оставил огромное наследие, а вот о его личной жизни мало что известно. Картин внутри много – посетителям иногда кажется, что они попали в картинную галерею. На картинах изображены в основном ветхозаветные персонажи – пророки. Кроме того, художник полностью расписал потолок и арку храма.

Туннель для подлодок и остров Мамула

Далее туристам предстоит посетить еще одно необычное место – здесь, среди природных красот, был в прежние времена построен гараж для подводных лодок. Он рассчитан на две субмарины и находится на Луштице. Длина туннеля составляет 150 метров.

Мрачную репутацию имеет в Черногории остров Мамула – крепость, которая в течение длительного срока была фортом, а позже – тюрьмой. Здесь отдыхающих ожидает контраст мрачных стен укрепления на фоне синевы неба и моря. Катер сделает круг вокруг острова, после чего снова повернет к Луштице.

Голубая пещера

Это природная достопримечательность – скалистый грот, наполненный водой и потоками света. Вода здесь освещается солнцем, из-за чего кажется светящейся. Желающих искупаться всегда много.

Возвращение в Котор

После осмотра всех достопримечательностей бухты туристы возвращаются в порт Котора и наступает другая часть морской экскурсии – осмотр города. Прогулка по Котору подарит немало удивительных открытий. Туристам предстоит увидеть местные храмы, дворцы, арки, старинные домики и узкие улочки. Котор особенный, он хранит уникальную средневековую атмосферу, но без мрачности и оттенка религиозного фанатизма. В городе отлично уживались католики и православные, не возникало серьезных межконфессиональных конфликтов.

Я расскажу историю этого города в деталях. Она очень насыщена событиями. Здесь каждая постройка имеет свою историю и достойна внимания. Из одной экскурсии вы узнаете о бухте и ее городах больше, чем из множества книг.

Организационные детали

Включен в стоимость трансфер, катер

Катер – 3 часа

Общая экскурсия 5 часов.