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Старые города Черногории

5
1 отзыв
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Старые города Черногории
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Старые города Черногории
Старые города Черногории

Что вы увидите

  • старый город Котор
  • собор Св. Трифона
  • собор Св. Николая
  • город Цетинье и Цетинский монастырь
  • старую Будву
В этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас с одними из старейших городов Черногории, я расскажу вам кто и когда их основал, историю 📖 их жизни от иллирийских времен до Австро-венгерской империи и далее до социалистической Югославии.
Мы прогуляемся по старым улицам, посетим все исторические места в городе, которые оказали наибольшее влияние на становление, историю и развитие города. Я покажу вам все значимые архитектурные памятники города, и вы узнаете историю их создания.
Наше небольшое путешествие в историю начнется в городе Котор, где вы познакомитесь с его историей и достопримечательностями 🏛️. Посетим собор Святого Трифона и Николая Чудотворца, узнаете историю Блаженной Озаны и при желании посетим морской музей 🖼. А затем отправимся по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории Цетинье и по дороге сможем любоваться лучшими видами Бухты Которской и обязательно сделаем остановку что бы продегустировать знаменитый негушский пршут и негушский сыр в одноименной деревне.
В Цетинье мы посетим с вами Цетинский монастырь, который был основан в 1484 и вы сможете приложиться к православным святыням (десница Иоана Крестителя, частицы святого креста, мощи Петра Первого Цетинского). По желанию можем посетить исторический музей где хорошо представлена экспозиция жизни в Черногории от илирийских времен до СФРЮ.
В конце нашего путешествия нас ждет старый город 🏙️ Будвы. Мы посетим с вами одну из старейших церквей Будвы (Собор Иоана Крестителя, VII в. ), полюбуемся церковью Santa Maria in Punta (840 г. н. э. ) и церковью XII в. Святого Савы. И конечно же прогуляемся к римским термам IV в.
Стоимость экскурсий указана из Будвы (Бечичи, Рафаиловичи, Котор). Из других городов стоимость оговаривается в индивидуальном порядке.
Продолжительность от 5 до 6 часов
Автомобиль от 1 до 6 человека.
Стоимость экскурсии 200 евро.
Если на вашем авто, стоимость экскурсии 120 евро.
Что входит
  • услуги гида и транспорт
Что не входит
  • вход в музеи (4 евро с человека)
  • в собор Св. Трифона (2, 5 е с человека)
Начало
🚩 рецепция отеля
Место завершения
🏁 по договоренности
Старые города Черногории
Старые города Черногории
Старые города Черногории
Старые города Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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1 отзыв оставили туристы

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