В этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас с одними из старейших городов Черногории, я расскажу вам кто и когда их основал, историю 📖 их жизни от иллирийских времен до Австро-венгерской империи и далее до социалистической Югославии.

Мы прогуляемся по старым улицам, посетим все исторические места в городе, которые оказали наибольшее влияние на становление, историю и развитие города. Я покажу вам все значимые архитектурные памятники города, и вы узнаете историю их создания.

Наше небольшое путешествие в историю начнется в городе Котор, где вы познакомитесь с его историей и достопримечательностями 🏛️. Посетим собор Святого Трифона и Николая Чудотворца, узнаете историю Блаженной Озаны и при желании посетим морской музей 🖼. А затем отправимся по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории Цетинье и по дороге сможем любоваться лучшими видами Бухты Которской и обязательно сделаем остановку что бы продегустировать знаменитый негушский пршут и негушский сыр в одноименной деревне.

В Цетинье мы посетим с вами Цетинский монастырь, который был основан в 1484 и вы сможете приложиться к православным святыням (десница Иоана Крестителя, частицы святого креста, мощи Петра Первого Цетинского). По желанию можем посетить исторический музей где хорошо представлена экспозиция жизни в Черногории от илирийских времен до СФРЮ.

В конце нашего путешествия нас ждет старый город 🏙️ Будвы. Мы посетим с вами одну из старейших церквей Будвы (Собор Иоана Крестителя, VII в. ), полюбуемся церковью Santa Maria in Punta (840 г. н. э. ) и церковью XII в. Святого Савы. И конечно же прогуляемся к римским термам IV в.

Стоимость экскурсий указана из Будвы (Бечичи, Рафаиловичи, Котор). Из других городов стоимость оговаривается в индивидуальном порядке.

Продолжительность от 5 до 6 часов

Автомобиль от 1 до 6 человека.

Стоимость экскурсии 200 евро.

Если на вашем авто, стоимость экскурсии 120 евро.