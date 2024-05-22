читать дальше

затем съездили в Цетинье, погуляли в Подгорице, побывали в действующем сербском монастыре Остроге и в конце полюбовались с высоты на вечернюю Будву. Экскурсия очень насыщенная, нам удалось побывать в основных местах красивейшей Черногории, Александр интересный рассказчик, благодаря ему удалось разобраться в исторических деталях Черногории и увидеть красоту этой страны. Очень рекомендую для тех кто как мы в первый раз здесь, за одну экскурсию вы увидите и узнаете максимум об этой стране