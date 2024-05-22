Музеи и искусство Будвы

Найдено 10 экскурсий в категории «Музеи» в Будве на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«Вы прогуляетесь по центральным улочкам, увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
210 за всё до 3 чел.
Будва. Очарование Старого града
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
«По желанию за дополнительную плату можно посетить археологический музей города, римские мозаики, крепость и крепостные стены»
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
65 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Будва
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
«Артефакты разных времен вы увидите в Городском музее: вазы, ювелирные изделия, инструменты и столовые приборы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
55 за всё до 15 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Также возможно посещение музея, посвященного Национальным паркам Черногории, и винного магазина»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
«Текия открыта и как музей, тут есть сувенирная лавка и ресторанчики по берегам реки Буны»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
370 за всё до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
«В церковном музее мы найдем атрибуты их жизни: нательные крестики, медали, части кораблей, — и рассмотрим всемирно известное полотно, расшитое человеческим волосом»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру
Начало: В Тивате или Которе
«А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Цетинье. Сердце Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«Также вы можете посетить Народный Музей, где находится Филермская икона Богородицы, написанная Ап»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
170 за всё до 5 чел.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
«Здесь мы посетим храм с чудотворной иконой и музей с необычными экспонатами»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
«Вы увидите одну из немногих сохранившихся станций голубиной почты, при желании посетите историко-этнографический музей и окажетесь в культурном центре восточной Герцеговины — Требинье»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
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    даже детей. По пути Михаил показал нам много шикарных видов на красоты Черногории. Монастыри очень красивые, каждый отличается друг от друга, у каждого своя история возникновения. В каждом монастыре находятся святые мощи. Чувствуется что Михаил любит свою работу, любит Черногории и с радостью делится своими знаниями как о монастырях, так и о стране. Спасибо, Михаил, за прекрасную и познавательную поездку!

  • А
    Анна
    5 февраля 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
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    затем съездили в Цетинье, погуляли в Подгорице, побывали в действующем сербском монастыре Остроге и в конце полюбовались с высоты на вечернюю Будву. Экскурсия очень насыщенная, нам удалось побывать в основных местах красивейшей Черногории, Александр интересный рассказчик, благодаря ему удалось разобраться в исторических деталях Черногории и увидеть красоту этой страны. Очень рекомендую для тех кто как мы в первый раз здесь, за одну экскурсию вы увидите и узнаете максимум об этой стране

    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой
  • А
    Александр
    13 января 2024
    Будва. Очарование Старого града
    В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
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    городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

  • О
    Ольга
    21 ноября 2023
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Открыть Черногорию
    Огромное спасибо Евгению за незабываемое путешествие по красотам Черногории! Даже дождь не смог нам помешать насладиться всей красотой, замечательным общением
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    с гидом. Евгений прекрасный рассказчик, очень много поведал нам о жизни и укладе этой страны. Не обошел вниманием даже день рождения супруга в этот день- Презент и тортик со свечкой! Было очень приятно ☺️. Чудный проели день! Highly recommended 👍

  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
  • А
    Александр
    15 августа 2023
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
    Все было на высшем уровне!
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2023
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
    Евгений очень коммуникабельный, внимательный ко всем пожеланиям и великолепный собеседник. Узнали очень много, причем в легкой и доступной форме, было
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    интересно всем и взрослым и подросткам!! Если вы хотите провести экскурсию ярко, с историческими фактами, с приятным попутчиком, то Вам к Евгению! Ещё раз спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Музеи»

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  5. Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Музеи" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 55 до 370. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 148 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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