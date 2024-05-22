1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«Вы прогуляетесь по центральным улочкам, увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
«По желанию за дополнительную плату можно посетить археологический музей города, римские мозаики, крепость и крепостные стены»
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
«Артефакты разных времен вы увидите в Городском музее: вазы, ювелирные изделия, инструменты и столовые приборы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€55 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Также возможно посещение музея, посвященного Национальным паркам Черногории, и винного магазина»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
«Текия открыта и как музей, тут есть сувенирная лавка и ресторанчики по берегам реки Буны»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
€370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
«В церковном музее мы найдем атрибуты их жизни: нательные крестики, медали, части кораблей, — и рассмотрим всемирно известное полотно, расшитое человеческим волосом»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру
Начало: В Тивате или Которе
«А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«Также вы можете посетить Народный Музей, где находится Филермская икона Богородицы, написанная Ап»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
«Здесь мы посетим храм с чудотворной иконой и музей с необычными экспонатами»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
«Вы увидите одну из немногих сохранившихся станций голубиной почты, при желании посетите историко-этнографический музей и окажетесь в культурном центре восточной Герцеговины — Требинье»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей22 мая 2024Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
- ААнна5 февраля 2024Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ООльга21 ноября 2023Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2023Открыть ЧерногориюОгромное спасибо Евгению за незабываемое путешествие по красотам Черногории! Даже дождь не смог нам помешать насладиться всей красотой, замечательным общением
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
- ААлександр15 августа 2023Все было на высшем уровне!
- ТТатьяна26 июля 2023Евгений очень коммуникабельный, внимательный ко всем пожеланиям и великолепный собеседник. Узнали очень много, причем в легкой и доступной форме, было
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