Ночные прогулки и экскурсии Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Будве на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будва. Очарование Старого града
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
65 за всё до 7 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Морская экскурсия по Бока Которской бухте
Индивидуальная
5 часов
Морская экскурсия по Бока Которской бухте
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
  • А
    Александр
    13 января 2024
    Будва. Очарование Старого града
    В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
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    городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
  • В
    Виктория
    17 июля 2023
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.
  • Н
    Наталья
    16 августа 2022
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Нашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересно
    Нашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Будва. Очарование Старого града
  2. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
  3. Морская экскурсия по Бока Которской бухте
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 390. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 77 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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