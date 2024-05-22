1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей22 мая 2024Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
- ВВиктория17 июля 2023Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.
- ННаталья16 августа 2022Нашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 390. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 77 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август