Описание Фото Ответы на вопросы Эта экскурсия — идеальное сочетание природы, истории, вкусов и впечатлений, позволяющее за один день увидеть другую, аутентичную Черногорию.



Мы отправляемся из Будвы и уже по дороге наслаждаемся живописными горными пейзажами, постепенно погружаясь в спокойный ритм страны.

Описание экскурсии Поселок Риека Црноевича Это одно из самых фотогеничных мест Черногории. Каменный мост, отражающийся в воде, старинные дома и зелёные холмы создают атмосферу открытки. Здесь мы пересаживаемся в лодку и отправляемся в неспешное путешествие по реке, которая ведёт к Скадарскому озеру. Во время прогулки вы увидите кувшинки, кристально чистую воду, птиц и нетронутую природу — настоящий заповедный мир, далёкий от туристической суеты. Винное хозяйство Мркан Здесь вы попробуете местные вина и домашнюю ракию, узнаете о сортах винограда и особенностях региона. Тёплая атмосфера, искреннее гостеприимство и насыщенные вкусы делают эту остановку особенно запоминающейся. Липская пещера Спускаемся внутрь и отправляемся на экскурсию по подземному миру сталактитов, сталагмитов и огромных залов. Прохладный воздух, подсвеченные формы и ощущение тайны создают яркий контраст с солнечным днём и оставляют сильные эмоции. Обед в национальном ресторане Белведер Ресторан расположен в живописном месте с панорамными видами. Здесь вы попробуете одно из самых известных блюд Черногории — ягнятину из-под сача, томлённую на углях по традиционному рецепту. Нежное мясо, аромат специй и неспешная атмосфера станут идеальным финалом насыщенного дня.

Индивидуальная экскурсия проводится в любой день.