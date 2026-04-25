Эта экскурсия — идеальное сочетание природы, истории, вкусов и впечатлений, позволяющее за один день увидеть другую, аутентичную Черногорию.
Мы отправляемся из Будвы и уже по дороге наслаждаемся живописными горными пейзажами, постепенно погружаясь в спокойный ритм страны.
Описание экскурсииПоселок Риека Црноевича Это одно из самых фотогеничных мест Черногории. Каменный мост, отражающийся в воде, старинные дома и зелёные холмы создают атмосферу открытки. Здесь мы пересаживаемся в лодку и отправляемся в неспешное путешествие по реке, которая ведёт к Скадарскому озеру. Во время прогулки вы увидите кувшинки, кристально чистую воду, птиц и нетронутую природу — настоящий заповедный мир, далёкий от туристической суеты. Винное хозяйство Мркан Здесь вы попробуете местные вина и домашнюю ракию, узнаете о сортах винограда и особенностях региона. Тёплая атмосфера, искреннее гостеприимство и насыщенные вкусы делают эту остановку особенно запоминающейся. Липская пещера Спускаемся внутрь и отправляемся на экскурсию по подземному миру сталактитов, сталагмитов и огромных залов. Прохладный воздух, подсвеченные формы и ощущение тайны создают яркий контраст с солнечным днём и оставляют сильные эмоции. Обед в национальном ресторане Белведер Ресторан расположен в живописном месте с панорамными видами. Здесь вы попробуете одно из самых известных блюд Черногории — ягнятину из-под сача, томлённую на углях по традиционному рецепту. Нежное мясо, аромат специй и неспешная атмосфера станут идеальным финалом насыщенного дня.
Индивидуальная экскурсия проводится в любой день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Риека Црноевича
- Скадарское озеро
- Винное хозяйство
- Липская пещера
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед и все напитки в течение дня.
Что не входит в цену
- Билет в нац. парк (5 евро/чел.)
- Билет в пещеру (16 евро/чел.)
- Аренда лодки (90 евро за 7 человек/час)
- Дегустация вина + закуска (20 евро/чел.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальная экскурсия проводится в любой день.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Будвы
€198 за экскурсию
Цена за 1-19 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.