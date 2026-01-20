Индивидуальная
до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
«И конечно, увидите истинное сокровище Черногории — Скадарское озеро»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винные дороги Черногории
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«Вы полюбуетесь лазурными водами Адриатики и видами на регион Скадарского озера с высоты около 700 м над уровнем моря»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Красоты северной Черногории
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
«Погуляем по оборудованной зоне парка и обойдем Черное озеро, самое большое ледниковое озеро Черногории»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«Вы отправитесь в природный заповедник Скадарского озера и прикоснетесь к балканской природе»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монтенегро по максимуму
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
«Скадарское озеро и карстовое сердце Черногории»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Пивское озеро
Экскурсия по природным красотам и уникальным достопримечательностям севера Черногории
«Уникально Пивское озеро не только происхождением, но и внешним видом – узкое и длинное (45 км), со стороны оно напоминает реку»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
«Скадарское озеро и Липская пещера»
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
«Дополнительно оплачиваются катание на лодке — от €25, билеты в национальный парк «Скадарское озеро» — €5, обед — по желанию»
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На север Черногории
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Скадарское озеро — вы осмотрите эту природную достопримечательность издалека или вблизи, полюбуетесь красотой пейзажа и сделаете удачные снимки»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
€299 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
«Красоты и истории Скадарского озера»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €435 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды кельтской Черногории: от Тары до Дурмитора
Почувствуйте дух древней Черногории, исследуя каньон Тара и Дурмитор. Узнайте, что скрывают эти земли и какие легенды хранят их вершины
«Чёрное озеро у подножия горы Медвед, неподалёку от города Жабляк»
26 янв в 08:30
2 фев в 08:30
€370 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Черногорская гармония
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«После паузы на берегу поднимемся по дороге для осмотра красивейшего места — Павлова Страна, откуда открывается вид на реку и Скадарское озеро»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
€224
€280 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Проехав вдоль побережья Будванской Ривьеры (с остановками на фотопаузы), мы через горный перевал прибудем к национальному парку “Скадарское озеро”»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€204
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории в деталях
Северная Черногория - край гор, озер и монастырей. Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты на индивидуальной экскурсии
«После чего заглянем в городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт, и искупаемся в Черном озере ледникового происхождения»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€436 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Мы начинаем нашу поездку из Будвы (Бечичи, Рафаиловичи, Пржно) на автомобиле, затем приезжаем на берег реки Црноевича, пересаживаемся в лодку и отправляемся по реке в сторону Скадарского озера»
Расписание: По договоренности
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро, Винодельню, Липскую пещеру
Начало: По договоренности
«Здесь мы пересаживаемся в лодку и отправляемся в неспешное путешествие по реке, которая ведёт к Скадарскому озеру»
Расписание: Индивидуальная экскурсия проводится в любой день.
€295 за всё до 11 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Будве в январе 2026
Сейчас в Будве в категории "Озера" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 204 до 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2026 год по теме «Озера», 435 ⭐ отзывов, цены от €204. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март