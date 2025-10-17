читать дальше

видов вина, к вину подавались закуски. Поскольку мы не были заинтересованы в катании на катере по Скадарскому озеру, Александр предложил альтернативу и отвез нас в монастырь Морача, нам очень понравилось. По дороге можно было любоваться горами и каньоном реки Морача. По дороге Александр рассказывал интересные факты и отвечал на наши вопросы о жизни в Черногории. На обратном пути Александр любезно предложил завезти нас в супермаркет за покупками. Отдельно хочется отметить комфортное и аккуратное вождение. Можем всем рекомендовать экскурсии с Александром.