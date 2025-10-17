Мои заказы

Экскурсии на винодельни и виноградники в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Будве на русском языке, цены от €257. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Откройте для себя удивительные уголки Балкан: от солнечного Требинье до живописных водопадов Кравице. Уникальная природа и культура ждут вас
«от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €750 за всё до 6 чел.
Винные дороги Черногории
На машине
6 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винные дороги Черногории
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«По дороге к винодельням нам предстоит небольшой подъем над морским побережьем, откуда открываются незабываемые панорамы»
10 янв в 09:00
11 янв в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро, Винодельню, Липскую пещеру
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро, Винодельню, Липскую пещеру
Начало: По договоренности
Расписание: Индивидуальная экскурсия проводится в любой день.
€295 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 октября 2025
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
    Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание безопасности, комфорта и юмора.
    читать дальше

    Впечатляющие виды на лоне природы. Попробовали местную кухню, по дороге открываются панорамные виды. Повезло, что туристический сезон пошел на спад и остановки на маршруте позволили изучить местность без толп людей и пробок на дорогах. Евгению можно доверять решение любых возникающих вопросов. При прохождении границы не возникло проблем. Однако, стоит настроиться на некоторые продолжительные переезды, но транспорт очень комфортный.
    Для любителей вина - есть чудесный погреб при храме. Для любителей старинной архитектуры - будет на что посмотреть. Природа - радость для уставших глаз от работы.

    Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
  • О
    Ольга
    1 октября 2025
    Винные дороги Черногории
    Экскурсия очень понравилась, для посещения выбрали винодельни Бук и Вукичевич, обе небольшие, но колоритные, в каждой было предложено продегустировать 5
    читать дальше

    видов вина, к вину подавались закуски. Поскольку мы не были заинтересованы в катании на катере по Скадарскому озеру, Александр предложил альтернативу и отвез нас в монастырь Морача, нам очень понравилось. По дороге можно было любоваться горами и каньоном реки Морача. По дороге Александр рассказывал интересные факты и отвечал на наши вопросы о жизни в Черногории. На обратном пути Александр любезно предложил завезти нас в супермаркет за покупками. Отдельно хочется отметить комфортное и аккуратное вождение. Можем всем рекомендовать экскурсии с Александром.

  • А
    Алексей
    12 сентября 2025
    Винные дороги Черногории
    Александр - ответственный человек.
    Писал заранее, советовал что взять с собой, целиком и полностью принимал участие в процессе.
    Переводил слова местных, рассказывал истории…
    Вообщем и целом от экскурсии получили восторг и удовольствие!
  • М
    Мария
    28 августа 2025
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
    Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое короткое время, жизнь и
    читать дальше

    быт этой прекрасной страны. Евгений прекрасно общается на местном диалекте, еще одна особенность в том, что показал такие уголки природы страны, которые вам не покажет ни один гид, а дороги, кажется, знает вообще наизусть. Экскурсия с Евгением - это очень сильные впечатления, день пролетел просто незаметно, Очень советуем данную экскурсию, не пожалеет)))))

    Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое
  • И
    Иван
    2 августа 2025
    Винные дороги Черногории
    Всё прошло отлично, нам понравилось! Вкусные вина и закуски на дегустации, красивая природа, интересные рассказы от гида.
    Всё прошло отлично, нам понравилось! Вкусные вина и закуски на дегустации, красивая природа, интересные рассказы от гидаВсё прошло отлично, нам понравилось! Вкусные вина и закуски на дегустации, красивая природа, интересные рассказы от гидаВсё прошло отлично, нам понравилось! Вкусные вина и закуски на дегустации, красивая природа, интересные рассказы от гида
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
    Евгений очень приятный собеседник!
  • Л
    Любовь
    18 июля 2025
    Винные дороги Черногории
    Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень понравилось. Очень деликатное присутствие
    читать дальше

    гида, без навязывания посещения каких-то определённых маршрутов, наши вкусы были учтены. Получили всё, что хотели, а также окунулись в современный быт и историческое прошлое страны.

    Спасибо! 🤩

    Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё оченьБыли на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
  • П
    Петр
    12 июля 2025
    Винные дороги Черногории
    Побывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывал о различных винодельнях и
    читать дальше

    интересных фактах о стране и окружающих местах, всегда предлагал остановиться в живописных местах и сделать фото. Видно, что Александр профессионал, который искренне любит своё дело. Спасибо за замечательный опыт, однозначно рекомендуем!

    Побывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывалПобывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывалПобывали на экскурсии по винодельням с Александром - всё прошло отлично! Александр интересно и увлекательно рассказывал
  • М
    Михаил
    2 июня 2025
    Винные дороги Черногории
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила)) Было очень интересно его
    читать дальше

    послушать. Благодаря Александру, мы познакомились с Черногорией в самом лучшем ракурсе. Огромное спасибо!
    А ещё, он отлично фотографирует, хотя сам этого не признаёт 😉

    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))
  • О
    Олег
    6 мая 2025
    Винные дороги Черногории
    Хорошая экскурсия!!! Рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории;
  2. Винные дороги Черногории;
  3. Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро, Винодельню, Липскую пещеру.
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Скадарское озеро;
  2. Цетинье;
  3. Пивское озеро;
  4. Црноевича;
  5. Дурмитор;
  6. Негуши;
  7. Каньон реки Тара;
  8. Острог;
  9. Ловчен;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Будве в январе 2026
Сейчас в Будве в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 750. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Откройте для себя мир виноделия в Будве с нашими экскурсиями. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене